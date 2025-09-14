Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Phát hiện văn bản cổ nhất châu Âu, giới khảo cổ chấn động

Kho tri thức

Phát hiện văn bản cổ nhất châu Âu, giới khảo cổ chấn động

Một nghiên cứu cho biết, dấu vết trên mảnh đất sét tìm thấy ở Hy Lạp là văn bản giải mã được lâu đời nhất được biết đến ở châu Âu.

Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
Các nhà khảo cổ học đến từ Đại học Missouri-St. Louis đang khai quật một cung điện được cho là của vua Nestor ở Iklaina, Hy Lạp, thì bất ngờ tìm thấy một vật thể lạ. Ảnh: @Đại học Missouri-St. Louis.
Các nhà khảo cổ học đến từ Đại học Missouri-St. Louis đang khai quật một cung điện được cho là của vua Nestor ở Iklaina, Hy Lạp, thì bất ngờ tìm thấy một vật thể lạ. Ảnh: @Đại học Missouri-St. Louis.
Đó là một tấm bia đất sét nung giòn khắc hệ thống chữ Linear B kỳ lạ. Ảnh: @Đại học Missouri-St. Louis.
Đó là một tấm bia đất sét nung giòn khắc hệ thống chữ Linear B kỳ lạ. Ảnh: @Đại học Missouri-St. Louis.
Các chuyên gia không ngờ lại tìm thấy chữ viết cổ tại địa điểm này, và chắc chắn họ cũng không ngờ lại tìm thấy chữ viết có niên đại 3.350 năm, lâu đời hơn 150 năm so với hệ thống chữ viết cổ từng được tìm thấy ở châu Âu. Ảnh: @Đại học Missouri-St. Louis.
Các chuyên gia không ngờ lại tìm thấy chữ viết cổ tại địa điểm này, và chắc chắn họ cũng không ngờ lại tìm thấy chữ viết có niên đại 3.350 năm, lâu đời hơn 150 năm so với hệ thống chữ viết cổ từng được tìm thấy ở châu Âu. Ảnh: @Đại học Missouri-St. Louis.
Tấm bia đất sét có kích thước 5 cm x 7.5cm và được viết bằng hệ thống chữ Linear B cổ có thể giải mã được. Ảnh: @Đại học Missouri-St. Louis.
Tấm bia đất sét có kích thước 5 cm x 7.5cm và được viết bằng hệ thống chữ Linear B cổ có thể giải mã được. Ảnh: @Đại học Missouri-St. Louis.
Mặt trước của tấm bia đất sét này là một động từ liên quan đến một loại hình sản xuất nào đó. Mặt sau là những gì có vẻ là tên của nam giới cùng với các con số bí ẩn. Ảnh: @Đại học Missouri-St. Louis.
Mặt trước của tấm bia đất sét này là một động từ liên quan đến một loại hình sản xuất nào đó. Mặt sau là những gì có vẻ là tên của nam giới cùng với các con số bí ẩn. Ảnh: @Đại học Missouri-St. Louis.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
#Văn bản #châu Âu #Hy Lạp #chữ cổ #cung điện

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT