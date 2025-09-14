Phát hiện văn bản cổ nhất châu Âu, giới khảo cổ chấn động

Một nghiên cứu cho biết, dấu vết trên mảnh đất sét tìm thấy ở Hy Lạp là văn bản giải mã được lâu đời nhất được biết đến ở châu Âu.