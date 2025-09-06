Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Phát hiện kinh ngạc hố chôn 4 xe ngựa thời Xuân Thu Trung Quốc

Kho tri thức

Phát hiện kinh ngạc hố chôn 4 xe ngựa thời Xuân Thu Trung Quốc

Các nhà khảo cổ học khi khai quật ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc bất ngờ phát hiện ra một hố chôn cất chứa xe ngựa và gần 100 con ngựa.

Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
Khi tiến hành khai quật một ngôi mộ ở thành phố Tân Trịnh, tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc, các chuyên gia đến từ Viện Di tích Văn hóa và Khảo cổ học tỉnh Hà Nam bất ngờ tìm thấy nhiều quần thể di tích khảo cổ phong phú, đặc biệt, bí ẩn. Ảnh: @Viện Di tích Văn hóa và Khảo cổ học tỉnh Hà Nam.
Khi tiến hành khai quật một ngôi mộ ở thành phố Tân Trịnh, tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc, các chuyên gia đến từ Viện Di tích Văn hóa và Khảo cổ học tỉnh Hà Nam bất ngờ tìm thấy nhiều quần thể di tích khảo cổ phong phú, đặc biệt, bí ẩn. Ảnh: @Viện Di tích Văn hóa và Khảo cổ học tỉnh Hà Nam.
Chúng là 4 cỗ xe ngựa cổ có niên đại từ thời Xuân Thu (năm 770- năm 476 Trước Công Nguyên). Cỗ xe khổng lồ này dài 2,56 mét và rộng 1,66 mét được trang trí tinh xảo bằng đồng và xương động vật. Ảnh: @Viện Di tích Văn hóa và Khảo cổ học tỉnh Hà Nam.
Chúng là 4 cỗ xe ngựa cổ có niên đại từ thời Xuân Thu (năm 770- năm 476 Trước Công Nguyên). Cỗ xe khổng lồ này dài 2,56 mét và rộng 1,66 mét được trang trí tinh xảo bằng đồng và xương động vật. Ảnh: @Viện Di tích Văn hóa và Khảo cổ học tỉnh Hà Nam.
Cỗ xe này đã lập kỷ lục mới là cỗ xe ngựa cổ lớn nhất từng được phát hiện ở thành phố Tân Trịnh. Ảnh: @Viện Di tích Văn hóa và Khảo cổ học tỉnh Hà Nam.
Cỗ xe này đã lập kỷ lục mới là cỗ xe ngựa cổ lớn nhất từng được phát hiện ở thành phố Tân Trịnh. Ảnh: @Viện Di tích Văn hóa và Khảo cổ học tỉnh Hà Nam.
Ngoài 4 cỗ xe ngựa, các chuyên gia còn tìm thấy hài cốt của hơn 90 con ngựa. Ảnh: @Viện Di tích Văn hóa và Khảo cổ học tỉnh Hà Nam.
Ngoài 4 cỗ xe ngựa, các chuyên gia còn tìm thấy hài cốt của hơn 90 con ngựa. Ảnh: @Viện Di tích Văn hóa và Khảo cổ học tỉnh Hà Nam.
Các nhà khoa học tin rằng, ngôi mộ này có thể thuộc về một gia đình quý tộc vua chúa của nước Trịnh. Họ hy vọng một nghiên cứu kỹ lưỡng về các hiện vật bằng đồng sẽ làm sáng tỏ trình độ công nghệ và phương pháp sản xuất của thời kỳ này. Họ cũng hy vọng các hiện vật bằng đồng có thể tiết lộ thêm thông tin về người được chôn cất trong lăng mộ, địa vị xã hội và các nghi lễ tang lễ thời Trịnh. Ảnh: @Viện Di tích Văn hóa và Khảo cổ học tỉnh Hà Nam.
Các nhà khoa học tin rằng, ngôi mộ này có thể thuộc về một gia đình quý tộc vua chúa của nước Trịnh. Họ hy vọng một nghiên cứu kỹ lưỡng về các hiện vật bằng đồng sẽ làm sáng tỏ trình độ công nghệ và phương pháp sản xuất của thời kỳ này. Họ cũng hy vọng các hiện vật bằng đồng có thể tiết lộ thêm thông tin về người được chôn cất trong lăng mộ, địa vị xã hội và các nghi lễ tang lễ thời Trịnh. Ảnh: @Viện Di tích Văn hóa và Khảo cổ học tỉnh Hà Nam.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
#cỗ xe ngựa #hài cốt #con ngựa #Trung Quốc #ngôi mộ

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT