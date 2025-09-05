Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Chiếc bát thủy tinh xanh La Mã cổ đại nguyên vẹn gây chấn động

Kho tri thức

Chiếc bát thủy tinh xanh La Mã cổ đại nguyên vẹn gây chấn động

Được khai quật tại thành phố Nijmegen của Hà Lan, chiếc bát thủy tinh màu xanh này vẫn còn nguyên vẹn bất ngờ.

Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
Tại khu vực Winkelsteeg, thành phố Nijmegen, Hà Lan, các chuyên gia đến từ trường Đại học Radboud bất ngờ tìm thấy vật thể lạ cực kỳ bắt mắt. Ảnh: @Đại học Radboud.
Tại khu vực Winkelsteeg, thành phố Nijmegen, Hà Lan, các chuyên gia đến từ trường Đại học Radboud bất ngờ tìm thấy vật thể lạ cực kỳ bắt mắt. Ảnh: @Đại học Radboud.
Đó là một chiếc bát thủy tinh màu xanh lam La Mã tuyệt đẹp. Chiếc bát lớn hơn lòng bàn tay một chút, nó đã tồn tại qua nhiều thế kỷ bị chôn vùi dưới lòng đất, nhưng gần như không hề bị hư hại. Ảnh: @Đại học Radboud.
Đó là một chiếc bát thủy tinh màu xanh lam La Mã tuyệt đẹp. Chiếc bát lớn hơn lòng bàn tay một chút, nó đã tồn tại qua nhiều thế kỷ bị chôn vùi dưới lòng đất, nhưng gần như không hề bị hư hại. Ảnh: @Đại học Radboud.
Chiếc bát cổ có niên đại ít nhất 1.800 năm, và không hề có một vết nứt hay sứt mẻ nào. Ảnh: @Đại học Radboud.
Chiếc bát cổ có niên đại ít nhất 1.800 năm, và không hề có một vết nứt hay sứt mẻ nào. Ảnh: @Đại học Radboud.
Nó được làm bằng cách để thủy tinh nóng chảy và đông cứng trên khuôn. Oxit kim loại pha với bột màu trộn vào thủy tinh nóng chảy giúp tạo nên màu xanh lam đặc trưng. Ảnh: @Đại học Radboud
Nó được làm bằng cách để thủy tinh nóng chảy và đông cứng trên khuôn. Oxit kim loại pha với bột màu trộn vào thủy tinh nóng chảy giúp tạo nên màu xanh lam đặc trưng. Ảnh: @Đại học Radboud
Nhà khảo cổ học chính Pepijn Van de Geer cho biết, chiếc bát có thể được chế tác bởi các nghệ nhân La Mã, sau đó nó được các thương nhân vận chuyển đến Nijmegen, một trung tâm hoạt động của La Mã cổ đại. Ảnh: @Đại học Radboud.
Nhà khảo cổ học chính Pepijn Van de Geer cho biết, chiếc bát có thể được chế tác bởi các nghệ nhân La Mã, sau đó nó được các thương nhân vận chuyển đến Nijmegen, một trung tâm hoạt động của La Mã cổ đại. Ảnh: @Đại học Radboud.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
#Chiếc bát #thủy tinh #La Mã #cổ đại #hiện vật

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT