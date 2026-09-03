Phát hiện và xử lý hàng loạt vụ buôn bán phân bón giả, kém chất lượng

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, hiện nay, tình trạng kinh doanh phân bón giả, không đảm bảo chất lượng, vi phạm về nhãn hàng hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp nói chung, tại các xã thuộc địa bàn quản lý của Đội QLTT số 4 (Chi cục QLTT tỉnh Đồng Tháp) vẫn còn diễn ra. Các đối tượng vi phạm thường lợi dụng sự thiếu thông tin của người tiêu dùng và những kẽ hở trong hoạt động phân phối để thực hiện các hành vi gian lận; gây thiệt hại cho người nông dân, doanh nghiệp chân chính và ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của ngành nông nghiệp.

Trước tình hình đó, Đội QLTT số 4 thường xuyên theo dõi, nắm chắc diễn biến tình hình thị trường, phân công công chức quản lý chặt chẽ địa bàn, kịp thời thẩm tra, xác minh thông tin khi có dấu hiệu vi phạm.

Đoàn kiểm tra kiểm tra nhãn hàng hóa. Ảnh DMS

Mới đây, Đội QLTT số 4, Chi cục QLTT tỉnh Đồng Tháp chủ trì phối hợp cùng Phòng Kinh tế các xã Tân Thuận Bình và An Thạnh Thủy tiến hành kiểm tra đột xuất đối với 03 hộ kinh doanh phân bón tại các xã này.

Đoàn kiểm tra ghi nhận tại những cơ sở này đang kinh doanh các sản phẩm phân bón có nhãn ghi không đúng nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa về tên phân bón, hướng dẫn sử dụng; có nhãn không ghi đủ các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa và các nội dung bắt buộc phải thể hiện theo tính chất hàng hóa (cụ thể, không ghi tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất đối với hàng hóa nhập khẩu để lưu thông tại Việt Nam, ngày đóng gói).

Đoàn tiến hành lấy mẫu phân bón. Ảnh DMS

Ngoài ra, tại thời điểm kiểm tra Đoàn đã lấy 03 mẫu phân bón gửi kiểm nghiệm chất lượng. Căn cứ kết quả kiểm nghiệm, Đoàn kiểm tra đã họp, đánh giá mẫu. Kết quả, có 01 mẫu có chất lượng không phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, với chỉ tiêu hàm lượng Lân hữu hiệu (P2O5hh) chỉ đạt gần 83% mức sai lệch so với mức đăng ký được chấp nhận về chỉ tiêu chất lượng chính quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng phân bón là ≥90%.

Sau khi Thông báo kết quả thử nghiệm và xác định hành vi vi phạm hành chính, vào các ngày 12, 15 và 18/6/2026, Đội trưởng Đội QLTT số 4 ban hành các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 03 hộ kinh doanh về hành vi vi phạm về chất lượng, nhãn hàng hóa, với tổng số tiền xử phạt gần 150 triệu đồng; trị giá tang vật vi phạm hơn 340 triệu đồng.

Đối với mặt hàng phân bón, từ đầu năm 2026 đến nay Đội đã kiểm tra 08 vụ, phát hiện vi phạm và xử lý 07 vụ, thu phạt gần 270 triệu đồng; tổng trị giá hàng hóa vi phạm hơn 650 triệu đồng. Các trường hợp vi phạm đều được phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định nhằm bảo đảm quyền lợi của người nông dân, góp phần phát triển nền nông nghiệp an toàn, hiệu quả, bền vững.