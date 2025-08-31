Hà Nội

Bức tượng cổ xưa hé lộ cuộc sống của người Viking

Kho tri thức

Bức tượng cổ xưa hé lộ cuộc sống của người Viking

Bảo tàng Quốc gia Đan Mạch đã có khám phá đáng kinh ngạc về cuộc sống của người Viking khi phân tích, kiểm tra bức tượng nhỏ có từ thế kỷ 10.

Tâm Anh (theo Ancient origins)
Một bức tượng nhỏ có niên đại từ thế kỷ thứ 10 được chạm khắc từ ngà voi quý giá, có độ chi tiết đáng kinh ngạc đã giúp các chuyên gia giải mã bí ẩn về cuộc sống của người Viking thời xưa. Ảnh: Ancient origins.
Theo các chuyên gia, bức tượng làm từ ngà voi cao 3 cm, mô tả một người đàn ông với kiểu tóc cầu kỳ với đường ngôi giữa, ria mép kiểu hoàng gia và chòm râu dê được tết tỉ mỉ. Ảnh: Roberto Fortuna, the National Museum of Denmark.
Hình ảnh này cho thấy người Viking quan tâm đến việc chăm sóc dáng vẻ bề ngoài nhiều hơn so với suy nghĩ trước đây. Peter Pentz, người phụ trách Bảo tàng Quốc gia Đan Mạch cho hay khám phá này về cơ bản thách thức hiểu biết của chúng ta về ngoại hình của người Viking. Ảnh: National Museum of Denmark.
"Nếu bạn nghĩ người Viking là man rợ hay hoang dã thì bức tượng này lại chứng minh điều ngược lại. Người này ăn mặc rất chỉn chu", chuyên gia Peter cho hay. Ảnh: National Museum of Denmark.
Chuyên gia Peter mô tả bức tượng cổ trên là "một bức tượng bán thân thu nhỏ và là bức chân dung gần nhất mà chúng ta có thể có được về người Viking". Bức tượng cổ trên được chuyên gia Pentz phát hiện khi tình cờ tìm thấy nó trong phòng kho lúc đang tổ chức triển lãm hiện tại của bảo tàng về các nữ tiên tri thời Viking. Ảnh: Getty Images.
Ban đầu, bức tượng được phát hiện vào năm 1797 trong một ngôi mộ gần vịnh hẹp Oslo ở Na Uy. Người được chôn cất bên trong mộ là một chiến binh Viking được cho là sống vào nửa cuối thế kỷ 10 - thời kỳ Harald Bluetooth cai trị Đan Mạch. Ảnh: Getty Images/iStockphoto.
Trong hơn hai thế kỷ, hiện vật phi thường này bị lãng quên trong kho lưu trữ của bảo tàng, được phân loại là vật phẩm số 589 trong số gần 2 triệu hiện vật bảo tàng đang lưu giữ, bảo quản. Ảnh: Getty.
Bức tượng được chạm khắc từ ngà voi có thể đại diện cho một vị vua trong trò chơi bàn cờ Hnefatafl của người Viking, thường được gọi là "cờ vua Viking", phổ biến khắp Scandinavia từ thế kỷ 8 - 11 và lan rộng khắp châu Âu trong các cuộc xung đột của họ. Ảnh: castlearchhotel.
Theo nhóm nghiên cứu, bức tượng trên hé lộ những chi tiết chưa từng có về cách chải tóc và hệ thống phân cấp xã hội của người Viking. Những người có mái tóc đẹp và cầu kỳ là biểu tượng quyền lực của sự giàu có cũng như địa vị xã hội. Điều này cho thấy họ thuộc tầng lớp thượng lưu của xã hội Bắc Âu. Biểu cảm của bức tượng cũng đáng chú ý không kém, với đôi mắt to và hàng lông mày nhíu lại, tạo nên vẻ ngoài khó gần. Ảnh: Nejron Photo/Shutterstock.
Việc chế tác bức tượng từ ngà voi - một trong những vật liệu quý giá nhất thời Viking - càng củng cố thêm giả thuyết rằng nó tượng trưng cho một người có tầm quan trọng đặc biệt, thậm chí có thể là thành viên hoàng tộc. Ảnh: Anders Kvåle Rue.
Mời độc giả xem video: Hé lộ nền văn minh đã mất tích qua tàn tích khảo cổ.
#tượng cổ Viking #cuộc sống người Viking #phân tích tượng Viking #di sản Viking cổ

