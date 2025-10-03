Tượng rùa cổ nghìn năm ở Campuchia hé lộ bí mật động trời

Hà Nội

Kho tri thức

Phát hiện bất ngờ về bức tượng rùa quý hiếm dưới đền Bayon ở Angkor, Campuchia. Cổ vật này ngay lập tức gây ngạc nhiên giới khảo cổ học.

Thiên Đăng (Theo ancientpages)
Rùa giữ một vị thế được tôn kính trong nhiều nền văn minh cổ đại. Những câu chuyện thần thoại và truyền thuyết bắt nguồn từ nhiều vùng miền khác nhau trên thế giới đã hé lộ niềm đam mê sâu sắc mà các xã hội cổ đại dành cho rùa, nâng tầm loài vật này lên một tầm cao mới, trở thành một biểu tượng thiêng liêng ở nhiều nơi trên thế giới. Ảnh: @ Northcote Pottery.
Rùa, nổi tiếng với tuổi thọ đáng kinh ngạc, là một trong những sinh vật sống lâu nhất trên Trái Đất, thường được gắn liền với sự sáng tạo ra thế giới, tượng trưng cho sự tôn kính sâu sắc dành cho loài vật đặc biệt này. Ảnh: @EUtouring.
Tại Đền Bayon trong Công viên Khảo cổ Angor ở Siem Reap, Campuchia, các chuyên gia đến từ Cơ quan Quản lý Quốc gia APSARA bất ngờ khai quật được một bức tượng rùa bằng đá sa thạch quý hiếm ở độ sâu 1,5 mét. Ảnh: @ Cơ quan Quản lý Quốc gia APSARA.
Tác phẩm điêu khắc quý giá này dài 57cm, rộng 43cm và cao 21cm, ước tính có niên đại từ dưới triều đại vua Jayavarman VII vào thế kỷ 12 Sau Công Nguyên. Ảnh: @ Cơ quan Quản lý Quốc gia APSARA.
Khám phá quan trọng này càng khẳng định ý nghĩa cũng như giá trị văn hóa khảo cổ lâu dài của đền Bayon. Đồng thời, hiện vật cũng giúp hé lộ những hiểu biết sâu sắc về nghề thủ công và truyền thống nghệ thuật của Đế chế Khmer. Ảnh: @ Cơ quan Quản lý Quốc gia APSARA.
Thiên Đăng (Theo ancientpages)
