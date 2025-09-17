Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Tượng thần Ai Cập quý hiếm được khai quật xôn xao giới khảo cổ

Kho tri thức

Tượng thần Ai Cập quý hiếm được khai quật xôn xao giới khảo cổ

Bức tượng hiếm vị thần Ai Cập Pataikos được tìm thấy ở Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ gây xôn xao giới khảo cổ học.

Thiên Đăng (Theo arkeonews)
Tại thành phố cổ Perre, từng là kinh đô thịnh vượng của Vương quốc Commagene ở đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, các nhà khảo cổ đến từ Bảo tàng Adıyaman đã phát hiện ra một lăng mộ đá 2.100 năm tuổi. Ảnh: @Bảo tàng Adıyaman.
Tại thành phố cổ Perre, từng là kinh đô thịnh vượng của Vương quốc Commagene ở đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, các nhà khảo cổ đến từ Bảo tàng Adıyaman đã phát hiện ra một lăng mộ đá 2.100 năm tuổi. Ảnh: @Bảo tàng Adıyaman.
Bên trong lăng mộ này chứa hài cốt của 14 người, thuộc nền văn hóa Vương quốc Commagene. Ảnh: @Bảo tàng Adıyaman.
Bên trong lăng mộ này chứa hài cốt của 14 người, thuộc nền văn hóa Vương quốc Commagene. Ảnh: @Bảo tàng Adıyaman.
Các nhà nghiên cứu tìm thấy bùa hộ mệnh, chuỗi hạt, và đáng chú ý nhất vẫn là một bức tượng quý hiếm của vị thần Ai Cập tên là Pataikos. Ảnh: @Bảo tàng Adıyaman.
Các nhà nghiên cứu tìm thấy bùa hộ mệnh, chuỗi hạt, và đáng chú ý nhất vẫn là một bức tượng quý hiếm của vị thần Ai Cập tên là Pataikos. Ảnh: @Bảo tàng Adıyaman.
Pataikos, một vị thần lùn bảo vệ trong tín ngưỡng Ai Cập cổ đại, thường được cho là có khả năng xua đuổi tà ma và dẫn dắt linh hồn an toàn sang thế giới bên kia. Ảnh: @Bảo tàng Adıyaman.
Pataikos, một vị thần lùn bảo vệ trong tín ngưỡng Ai Cập cổ đại, thường được cho là có khả năng xua đuổi tà ma và dẫn dắt linh hồn an toàn sang thế giới bên kia. Ảnh: @Bảo tàng Adıyaman.
Đối với Mehmet Alkan, Giám đốc Bảo tàng Adıyaman, thì phát hiện này quả thực vô cùng phi thường. Mỗi khám phá ở đây đều góp phần giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cách nền Văn hóa Commagene kết nối với thế giới cổ đại rộng lớn hơn. Ảnh: @Bảo tàng Adıyaman.
Đối với Mehmet Alkan, Giám đốc Bảo tàng Adıyaman, thì phát hiện này quả thực vô cùng phi thường. Mỗi khám phá ở đây đều góp phần giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cách nền Văn hóa Commagene kết nối với thế giới cổ đại rộng lớn hơn. Ảnh: @Bảo tàng Adıyaman.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
Thiên Đăng (Theo arkeonews)
#Tượng thần #Ai Cập #quý hiếm #chôn cất #lăng mộ

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT