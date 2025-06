Phát hiện thi thể nam giới trong tư thế treo cổ ở Hà Nội

Tại cơ quan Công an, Bà N. cho biết, do quá bức xúc khi cháu bé đánh cháu bà lan truyền đoạn clip này với ý thách thức dù gia đình không mong muốn công khai.

Ngày 9/6, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh đã triệu tập bà Đ.T.N. (trú tại xóm Lòn, xã Bình Thanh, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình) để làm rõ hành vi đăng tải đoạn video clip có nội dung bạo lực học đường lên mạng xã hội Facebook