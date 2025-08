Phát hiện thi thể không rõ danh tính ở xã Vĩnh Hảo, Lâm Đồng

Công an xã Vĩnh Hảo đang xác minh danh tính người đàn ông tử vong phía sau trụ sở UBND xã. Nạn nhân không mang giấy tờ tùy thân.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7h ngày 2/8, người dân phát hiện một người đàn ông nằm bất động tại khu vực đất trống phía sau trụ sở UBND xã Vĩnh Hảo (Quốc lộ 1A, thuộc xóm 1B, thôn Vĩnh Sơn, xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng) và báo cho cơ quan chức năng.

Lực lượng Công an xã Vĩnh Hảo đã có mặt tại hiện trường, bảo vệ khu vực và đưa nạn nhân đến Trung tâm Y tế khu vực Tuy Phong. Cơ sở y tế xác định người này đã tử vong trước khi được chuyển đến. Nguyên nhân ban đầu được nhận định là do phù phổi cấp.

Một số vật dụng cá nhân được phát hiện. Ảnh: Công an Lâm Đồng

Người tử vong không mang theo giấy tờ tùy thân. Theo nhận dạng ban đầu, nạn nhân khoảng 30 tuổi, cao khoảng 1m55, mặc áo thun dài tay màu xám trắng, quần jeans dài màu xanh. Bên cạnh thi thể có một ba lô màu đen chứa một số vật dụng cá nhân, một đôi dép màu trắng, một mũ lưỡi trai màu trắng và một điện thoại di động hiệu Nokia màu xanh dương.

Hiện công an xã Vĩnh Hảo đang thông báo tìm kiếm thân nhân người đã khuất. Người dân nếu có thông tin liên quan, đề nghị liên hệ Công an xã Vĩnh Hảo qua số điện thoại 0252.3853.130 hoặc đến trực tiếp trụ sở Công an xã để phối hợp xác minh danh tính và thực hiện các thủ tục theo quy định.

