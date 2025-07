Hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn, 16 người bị khởi tố

Từ mâu thuẫn cá nhân, hai nhóm mang hung khí hẹn nhau hỗn chiến nhiều lần trong đêm. Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố 16 bị can liên quan.

Ngày 29/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 16 bị can để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” theo khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng trong vụ gây rối. Ảnh: Công an Lâm Đồng

Theo kết quả điều tra ban đầu, N.H.M.H, 15 tuổi, trú thôn Bình Thắng, xã Bắc Bình, có mâu thuẫn với N.T.Đ, 15 tuổi, trú thôn Bình Liêm, cùng xã. Khoảng 0h20 ngày 10/7/2025, Đ. cùng với 7 người khác mang theo hung khí, tập trung tại quốc lộ 1A, đoạn gần cầu Sông Cạn, xã Bắc Bình.

Nhóm này sau đó di chuyển đến khu vực thôn Bình Minh thì gặp nhóm của H. đang có khoảng 20 người. Hai nhóm đã xảy ra rượt đuổi, dùng vỏ chai, gạch và đá để ném vào nhau. Sau vài phút, cả hai bên rời khỏi hiện trường.

Đến rạng sáng ngày 13/7, H. tiếp tục rủ thêm 19 người (từ 12 đến 19 tuổi) mang theo hung khí để gặp nhóm của Đ. để giải quyết mâu thuẫn. Nhóm của Đ. gồm 17 người (từ 15 đến 21 tuổi) cũng mang theo hung khí và di chuyển đến điểm hẹn phía trước trụ sở UBND xã Phan Hòa, huyện Bắc Bình (cũ). Sau khi gặp nhau, hai bên xảy ra xô xát, ẩu đả nhưng chưa gây thương tích.

Một số hung khí bị thu giữ. Ảnh: Công an Lâm Đồng

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an xã Bắc Bình triển khai lực lượng xác minh vụ việc. Các đối tượng liên quan sau đó được mời lên làm việc. Tại cơ quan Công an, tất cả đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Sau quá trình thu thập chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 16 người. Trong đó, sáu bị can bị bắt tạm giam, mười bị can bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra.

