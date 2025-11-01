Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Phát hiện thi thể cô gái đang phân huỷ trong cốp xe ô tô

Phát hiện mùi hôi bất thường, chủ ô tô mở cốp kiểm tra thì tá hỏa khi thấy thi thể một cô gái đang trong quá trình phân hủy.

Theo Đàm Đệ/Vietnamnet

Sáng 1/11, Công an xã Đông Thạnh (TPHCM) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc thi thể một cô gái được phát hiện trong cốp ô tô đậu bên đường.

thi.png
Cơ quan chức năng phong toả hiện trường. Ảnh: L.A.

Theo thông tin ban đầu, chiếc ô tô được một người dân đậu trên vỉa hè đường Nguyễn Thị Đẹt (xã Đông Thạnh, TPHCM).

Sáng 1/11, chủ xe phát hiện trong xe bốc mùi hôi bất thường, đồng thời kính bị vỡ nên mở cốp kiểm tra. Khi mở cốp, người này tá hỏa phát hiện thi thể một cô gái đã phân hủy, liền trình báo cơ quan công an.

untitled-8478.png
Chiếc ô tô đậu ven đường, trong cốp xe có chứa thi thể cô gái. Ảnh: L.A

Nhận tin báo, lực lượng chức năng xã Đông Thạnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phong tỏa, khám hiện trường; lấy lời khai những người liên quan và trích xuất camera xung quanh để điều tra, làm rõ.

Hiện danh tính nạn nhân và nguyên nhân tử vong đang được cơ quan công an tiếp tục xác minh.

vietnamnet.vn
Link bài gốc Copy link
https://vietnamnet.vn/chu-o-to-ta-hoa-phat-hien-thi-the-co-gai-dang-phan-huy-trong-cop-xe-2458415.html
#thi thể #thi thể cô gái #thi thể trong cốp xe #vụ thi thể ở TPHCM #thi thể cô gái trong xe ô tô

Bài liên quan

Xã hội

Thi thể người phụ nữ mắc trên cành cây giữa ruộng

Sau khi nước lũ rút, người dân phường Hóa Châu (TP Huế) phát hiện thi thể một người phụ nữ mắc trên cành cây ở giữa đồng.

Chiều 31/10, thông tin từ UBND phường Hóa Châu (TP Huế) cho biết, người dân địa phương vừa phát hiện thi thể một người phụ nữ mắc trên cành cây ở giữa ruộng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8h ngày 31/10, tại ruộng Hồ Cạn, TDP An Thành (phường Hóa Châu), người dân phát hiện có một thi thể mắc trên cành cây, nên đã cấp báo chính quyền địa phương.

Xem chi tiết

Xã hội

Tìm thấy thi thể người phụ nữ bị nước lũ cuốn trôi ở Quảng Trị

Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã tìm thấy thi thể người phụ nữ bị nước lũ cuốn trôi trên sông Sê Pôn.

Ngày 31/10, thông tin từ UBND xã Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) cho biết, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể người phụ nữ mất tích trong mưa lũ do lật đò trên sông Sê Pôn.

Trước đó, chị H.T.H. (SN 2000, quê ở thôn Thuận 5, xã Lìa) sinh sống cùng chồng tại bản Ma Hạt, cụm bản Ka Túp-Ma Hạt, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet (Lào) về thăm bố mẹ ở thôn Thuận 5, xã Lìa (Quảng Trị).

Xem chi tiết

Xã hội

Phát hiện thi thể nam thanh niên mất tích dưới sông Sêrêpốk

Sau 2 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đã tìm thấy thi thể nam thanh niên 26 tuổi dưới sông Sêrêpốk, nghi nhảy cầu tự tử.

Sáng 30/10, lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa tìm thấy thi thể một nam thanh niên tại khu vực sông Sêrêpốk, đoạn giáp ranh giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng.

base64-1761791452894921676015.jpg
Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm thi thể nạn nhân.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Bắt giam diễn viên Trương Ngọc Ánh

Bắt giam diễn viên Trương Ngọc Ánh

Ngày 31/10, diễn viên Trương Ngọc Ánh vừa bị Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Bắt giam diễn viên Trương Ngọc Ánh

Bắt giam diễn viên Trương Ngọc Ánh

Ngày 31/10, diễn viên Trương Ngọc Ánh vừa bị Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.