Phát hiện sa sinh dục độ III từ cảm giác tức vùng kín, phải cắt tử cung

Các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh đã thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt tử cung hoàn toàn cho nữ bệnh nhân 49 tuổi bị sa sinh dục độ II-III. Đáng nói, bệnh nhân cảm thấy tức nhẹ vùng âm hộ và sờ thấy khối lạ khi ho nhưng do chủ quan, chị đã không đi khám sớm.

Tưởng tức nhẹ do mãn kinh không ngờ phải phẫu thuật cắt tử cung

Chị H.T.H (49 tuổi) đến thăm khám trong tình trạng tức nhẹ vùng âm hộ kèm rối loạn tiểu tiện, tiểu khó, khi ho cảm giác có khối lạ "thập thò" vùng âm hộ.

Nghĩ do sắp đến tuổi mãn kinh, chị H không mấy chú ý. Cho đến khi những triệu chứng ngày càng rõ rệt, việc tiểu tiện trở nên khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt hằng ngày, chị mới quyết định đến bệnh viện để kiểm tra.

Kết quả thăm khám cho thấy chị H. mắc sa sinh dục độ II–III. ThS.BSCKI Bùi Xuân Quyền, Trưởng khoa Sản Phụ khoa, BVĐK Hồng Ngọc Phúc Trường Minh cho biết: “Khi đến khám, người bệnh trong tình trạng sa sinh dục tương đối nặng, gần như toàn bộ vùng chậu bị tụt xuống. Khi kiểm tra, chúng tôi còn phát hiện thêm polyp cổ tử cung. Với mức độ tổn thương này, người bệnh không còn khả năng điều trị bảo tồn mà bắt buộc phải phẫu thuật cắt bỏ tử cung hoàn toàn”.

Chị H. được chẩn đoán sa sinh dục độ II - III (mức độ trung bình - nặng) và Polyp cổ tử cung - Ảnh BVCC

Bác sĩ Quyền nhấn mạnh: “Nếu đến viện muộn hơn, người bệnh có thể phải đối mặt với nguy cơ viêm nhiễm vùng kín, tiểu không tự chủ hay thậm chí, vùng chậu có thể sa xuống nhiều hơn, ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt hàng ngày.

Nhiều phụ nữ chủ quan vì triệu chứng ban đầu mờ nhạt và chỉ khi bệnh tiến triển nặng mới phát hiện, lúc đó việc điều trị bảo tồn không còn hiệu quả, buộc phải cắt tử cung như trường hợp này”.

Ca phẫu thuật ngay lập tức được tiến hành. Trong hơn một giờ đồng hồ, các bác sĩ đã cắt bỏ hoàn toàn tử cung và phần phụ trái qua đường âm đạo, đồng thời tiến hành cố định lại vị trí bàng quang, tránh tình trạng tiểu khó và són tiểu kéo dài. Sau đó, toàn bộ thành trước và sau âm đạo được tái tạo nhằm củng cố hệ thống nâng đỡ sàn chậu, giúp hạn chế tình trạng sa sinh dục tái phát trong tương lai.

Ê-kíp phẫu thuật tỉ mỉ trong từng thao tác để đảm bảo xâm lấn tối thiểu vị trí tổn thương, bảo toàn tối đa các vùng lân cận - Ảnh BVCC

Sau phẫu thuật, người bệnh hồi phục tốt, các rối loạn tiểu tiện cải thiện rõ rệt. Chị H. xúc động nói: "Bây giờ tôi đã có thể đi vệ sinh bình thường, khi ho hay hắt hơi cũng không còn cảm giác khó chịu nữa. Nghĩ lại, tôi chỉ tiếc là đã quá chủ quan, không đi khám sớm để bệnh tiến triển nặng như vậy. Tôi thật sự biết ơn các bác sĩ Hồng Ngọc đồng hành cùng tôi trong suốt quá trình điều trị”.

Sa sinh dục – bệnh lý âm thầm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe phụ nữ sau sinh

Sa sinh dục là tình trạng các cơ quan vùng chậu như tử cung, bàng quang, trực tràng bị sa xuống thấp bên trong hoặc ra ngoài âm đạo do cơ sàn chậu và dây chằng bị yếu đi. Đây là bệnh lý thường gặp ở phụ nữ trên 40, đặc biệt là những người từng sinh thường nhiều lần, người lao động nặng hoặc có các bệnh lý mãn tính như ho kéo dài, táo bón, béo phì…

Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, sa sinh dục có thể dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng - Ảnh BVCC

Sa sinh dục giai đoạn sớm thường có triệu chứng khá mờ nhạt như tức - nặng vùng chậu, thấy khối lạ tại âm đạo khi ho hoặc vận động mạnh, rối loạn đại - tiểu tiện. Đáng nói, đây đều là những biểu hiện dễ nhầm lẫn với các rối loạn tiêu hóa thông thường nên nhiều trường hợp người bệnh chỉ thăm khám khi các dấu hiệu thoáng qua trở thành biến chứng nặng nề.

Trong một số trường hợp đặc biệt, sa sinh dục có thể gây tổn thương bàng quang - trực tràng, thậm chí gây viêm mãn tính kéo dài, buộc phải cắt bỏ tử cung và tái tạo sàn chậu để loại bỏ nguy cơ.

Với các trường hợp sa sinh dục ở giai đoạn sớm, bệnh nhân có thể điều trị bảo tồn bằng cách tập phục hồi sàn chậu hoặc đặt vòng nâng âm đạo. Duy trì cân nặng hợp lý, tránh lao động nặng, điều trị sớm các bệnh lý mạn tính gây áp lực vùng chậu là những biện pháp phòng ngừa được khuyến cáo.