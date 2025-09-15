​Vừa qua, các bác sĩ khoa Phụ ngoại – Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi treo tử cung vào dải chậu lược điều trị bệnh lý sa sinh dục cho bệnh nhân H.T.K.H (76 tuổi, trú tại Nghệ An).

​Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng có khối sa lồi ra ở âm đạo, cảm giác nặng tức vùng hạ vị, khó chịu khi đi lại và ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt thường ngày. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị sa sinh dục độ II với tình trạng sa tử cung độ II, thành trước trực tràng sa ra ngoài âm hộ kèm với tử cung.

​Thay vì chỉ định cắt bỏ tử cung như phương pháp truyền thống, các bác sĩ đã lựa chọn phẫu thuật nội soi treo tử cung vào dải chậu lược – kỹ thuật hiện đại giúp cố định tử cung về đúng vị trí giải phẫu mà không cần cắt bỏ.

​Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi trong vòng 1 giờ đồng hồ. Với đường mổ nội soi, các bác sĩ chỉ tạo các vết rạch nhỏ từ 5-10mm, sau đó cố định tử cung vào dải chậu lược – một cấu trúc vững chắc thuộc cơ sàn chậu. Nhờ đó, tử cung được nâng trở lại vị trí bình thường. Sau mổ, bệnh nhân phục hồi nhanh, đi lại nhẹ nhàng sau 3 ngày và không ghi nhận biến chứng.

Ê-kíp phẫu thuật trị treo tử cung vào dải chậu lược trị sa sinh dục cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

​Theo các bác sĩ, phương pháp treo tử cung vào dải chậu lược có tỷ lệ thành công trên 95%, tỷ lệ tái phát trong vòng 10 năm dưới 5% và tỷ lệ hài lòng của người bệnh lên đến 94,4%.

So với mổ hở hay cắt tử cung đường âm đạo, kỹ thuật này ít đau, ít chảy máu, giảm nguy cơ nhiễm trùng, giúp bệnh nhân hồi phục nhanh và giảm đáng kể thời gian nằm viện. Đặc biệt, phương pháp này còn bảo tồn tử cung, giúp nhiều phụ nữ trẻ giữ được chức năng sinh lý và đời sống vợ chồng.

​Sa sinh dục là bệnh lý thường gặp ở phụ nữ sau sinh nhiều con, lớn tuổi hoặc có yếu tố cơ địa. Bệnh gây ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ, sinh hoạt và chất lượng sống. Do đó, khám phụ khoa định kỳ là cách hiệu quả để phát hiện sớm và điều trị kịp thời.