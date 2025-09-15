Hà Nội

Sống Khỏe

Treo tử cung vào dải chậu lược trị sa sinh dục

Phương pháp treo tử cung vào dải chậu lược có tỷ lệ thành công trên 95%, tỷ lệ tái phát trong vòng 10 năm dưới 5% và tỷ lệ hài lòng của người bệnh 94,4%.

Thúy Nga

​Vừa qua, các bác sĩ khoa Phụ ngoại – Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi treo tử cung vào dải chậu lược điều trị bệnh lý sa sinh dục cho bệnh nhân H.T.K.H (76 tuổi, trú tại Nghệ An).

​Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng có khối sa lồi ra ở âm đạo, cảm giác nặng tức vùng hạ vị, khó chịu khi đi lại và ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt thường ngày. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị sa sinh dục độ II với tình trạng sa tử cung độ II, thành trước trực tràng sa ra ngoài âm hộ kèm với tử cung.

​Thay vì chỉ định cắt bỏ tử cung như phương pháp truyền thống, các bác sĩ đã lựa chọn phẫu thuật nội soi treo tử cung vào dải chậu lược – kỹ thuật hiện đại giúp cố định tử cung về đúng vị trí giải phẫu mà không cần cắt bỏ.

​Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi trong vòng 1 giờ đồng hồ. Với đường mổ nội soi, các bác sĩ chỉ tạo các vết rạch nhỏ từ 5-10mm, sau đó cố định tử cung vào dải chậu lược – một cấu trúc vững chắc thuộc cơ sàn chậu. Nhờ đó, tử cung được nâng trở lại vị trí bình thường. Sau mổ, bệnh nhân phục hồi nhanh, đi lại nhẹ nhàng sau 3 ngày và không ghi nhận biến chứng.

treo-tu-cung-4669.jpg
Ê-kíp phẫu thuật trị treo tử cung vào dải chậu lược trị sa sinh dục cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

​Theo các bác sĩ, phương pháp treo tử cung vào dải chậu lược có tỷ lệ thành công trên 95%, tỷ lệ tái phát trong vòng 10 năm dưới 5% và tỷ lệ hài lòng của người bệnh lên đến 94,4%.

So với mổ hở hay cắt tử cung đường âm đạo, kỹ thuật này ít đau, ít chảy máu, giảm nguy cơ nhiễm trùng, giúp bệnh nhân hồi phục nhanh và giảm đáng kể thời gian nằm viện. Đặc biệt, phương pháp này còn bảo tồn tử cung, giúp nhiều phụ nữ trẻ giữ được chức năng sinh lý và đời sống vợ chồng.

​Sa sinh dục là bệnh lý thường gặp ở phụ nữ sau sinh nhiều con, lớn tuổi hoặc có yếu tố cơ địa. Bệnh gây ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ, sinh hoạt và chất lượng sống. Do đó, khám phụ khoa định kỳ là cách hiệu quả để phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

​Với sự phát triển của y học hiện đại, các phương pháp phẫu thuật ít xâm lấn như treo tử cung vào dải chậu lược qua nội soi đang mở ra hy vọng mới cho phụ nữ mắc bệnh lý sa sinh dục – không chỉ điều trị hiệu quả mà còn giúp nâng cao chất lượng cuộc sống lâu dài.

Sống Khỏe

Đính lưới nhân tạo hiệu quả điều trị sa sinh dục tới 30 năm

Phẫu thuật nội soi treo tử cung vào mỏm nhô là một kỹ thuật hiện đại, ít xâm lấn.

Ê-kíp các bác sĩ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã phẫu thuật liên tiếp 3 ca sa sinh dục bằng phương pháp phẫu thuật nội soi treo tử cung vào mỏm nhô – là phương pháp phẫu thuật điều trị sa sinh dục tiên tiến nhất hiện nay được bệnh viện áp dụng.

Các bệnh nhân đều được chẩn đoán sa sinh dục độ II, III gây tình trạng tiểu không hết bãi, đau rát, đại tiện khó khăn kéo dài nhiều năm ảnh hưởng đến sinh hoạt và cuộc sống được các bác sĩ phẫu thuật thành công.

Giới tính - Gia đình

Hành trình sống khỏe cho cụ bà 88 tuổi sau ca mổ sa sinh dục nặng

Phương pháp Crossen, một kỹ thuật mổ cắt tử cung âm đạo kết hợp treo bàng quang và điều chỉnh sa trực tràng – giải pháp tối ưu cho những trường hợp sa sinh dục nặng nhưng vẫn bảo tồn được chức năng vùng chậu.

Ngày 24/4, Trung tâm y tế thị xã Quảng Yên cho biết, đã phẫu thuật thành công cho cụ bà 88 tuổi bị sa sinh dục nặng.

Phẫu thuật lấy khối sa sinh dục cho cụ bà 88 tuổi - Ảnh BVCC

Phẫu thuật lấy khối sa sinh dục cho cụ bà 88 tuổi - Ảnh BVCC
Sức khoẻ 360

Giải phóng tình trạng són tiểu hơn 10 năm cho người phụ nữ sa sinh dục

Treo bàng quang và mỏm cắt âm đạo vào dải chậu lược là một kỹ thuật tiên tiến, có tỷ lệ thành công hơn 95%, tỷ lệ tái phát sau 10 năm dưới 5%.

Ngày 21/4, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, các bác sĩ khoa Phụ ngoại đã phẫu thuật thành công một ca bệnh đặc biệt, kết hợp điều trị sa sinh dục độ III và són tiểu gắng sức ở một bệnh nhân nữ có tiền sử mổ nhiều lần, trong đó có phẫu thuật cắt tử cung hoàn toàn.

Bệnh nhân đã trải qua 4 lần mổ mở

