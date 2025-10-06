Chịu đựng 20 năm, cụ bà 82 tuổi sa toàn bộ sinh dục ra ngoài

Các bác sĩ khoa Phụ ngoại – Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã phẫu thuật thành công trường hợp bệnh nhân 82 tuổi sa sinh dục độ IV, bằng phương pháp Crossen – một trong những kỹ thuật điều trị sa sinh dục hiệu quả.

Mổ sau 20 năm khổ sở chịu đựng

​Bệnh nhân là cụ C.T.B (82 tuổi, trú tại Nghệ An), nhập viện trong tình trạng sa toàn bộ sinh dục ra ngoài. Bệnh nhân từng sinh thường 6 người con, bắt đầu có dấu hiệu sa sinh dục cách đây hơn 20 năm với cảm giác tức nặng vùng hạ vị.

Gần đây, cụ bị bí tiểu, phải đặt sonde tiểu tại bệnh viện tuyến huyện trước khi chuyển tới Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để điều trị.

​Qua thăm khám lâm sàng và siêu âm, các bác sĩ ghi nhận toàn bộ tử cung đã sa ra ngoài âm hộ, kèm theo sa thành trước và sa thành sau âm đạo. Sau hội chẩn, bệnh nhân được chẩn đoán sa sinh dục độ IV, trên nền bệnh lý tim mạch (hở van 3 lá, tăng huyết áp).

Trường hợp này bắt buộc phải can thiệp ngoại khoa để không gây biến chứng cũng như đảm bảo sức khoẻ cho bệnh nhân trong cuộc sống sinh hoạt sau này.

Ê -kíp phẫu thuật điều trị sa sinh dục cho cụ bà 82 tuổi

​

Theo các bác sĩ Khoa Phụ ngoại, có nhiều phương pháp điều trị sa sinh dục tùy theo mức độ và thể trạng người bệnh. Với trường hợp cụ B., ê-kíp quyết định thực hiện phẫu thuật Crossen – cắt tử cung qua đường âm đạo, tái tạo thành trước và sau âm đạo, đồng thời nâng túi bàng quang để điều trị triệt để tình trạng sa sinh dục.

​Dù mang lại hiệu quả cao, phương pháp Crossen đòi hỏi kỹ thuật phẫu thuật tinh vi, nhất là ở người cao tuổi với nhiều bệnh lý nền, nên chỉ được thực hiện bởi các bác sĩ có chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm.

​Ca phẫu thuật do ThS.BSNT Nguyễn Xuân Chung, Trưởng Khoa Phụ ngoại – trực tiếp thực hiện, với sự phối hợp của ê-kíp Gây mê Hồi sức. Sau khoảng 1 giờ đồng hồ, ca mổ hoàn tất thành công, khối sa sinh dục được xử lý triệt để, không ghi nhận tai biến trong và sau mổ.

​Sau mổ, sức khỏe bệnh nhân tiến triển tích cực, các chức năng tiểu tiện được cải thiện rõ rệt, bệnh nhân đi lại và sinh hoạt bình thường. Sau 11 ngày theo dõi và điều trị tại bệnh viện, cụ bà được xuất viện về nhà trong tình trạng ổn định.

Điều trị sớm để khỏi bệnh

​ThS.BSNT. Nguyễn Xuân Chung, Trưởng khoa Phụ ngoại cho biết, sa sinh dục là bệnh lý thường gặp ở phụ nữ, nhất là những phụ nữ từng sinh đẻ nhiều lần, đẻ không an toàn hoặc những phụ nữ lớn tuổi đã mãn kinh. Bệnh xảy ra khi tử cung và các cấu trúc vùng chậu (như bàng quang, trực tràng) bị sa xuống âm đạo hoặc ra ngoài âm hộ.

​Ở giai đoạn đầu, khối sa nhỏ, xuất hiện khi gắng sức và có thể tự đẩy lên. Về sau, khối sa lớn dần, sa thường xuyên, gây cảm giác tức nặng bụng dưới, vướng víu, khó khăn trong đại – tiểu tiện.

Dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bệnh ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt và chất lượng cuộc sống. Nếu không điều trị có thể gây viêm loét, nhiễm trùng, rối loạn tiểu tiện.

​Tùy mức độ sa và tình trạng sức khỏe, bác sĩ sẽ chỉ định điều trị nội khoa hoặc phẫu thuật. Nhiều bệnh nhân e ngại, giấu bệnh nên đến khám muộn.