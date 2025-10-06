Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Chịu đựng 20 năm, cụ bà 82 tuổi sa toàn bộ sinh dục ra ngoài

​Sa sinh dục là bệnh lý thường gặp ở phụ nữ, có thể phòng ngừa và điều trị dứt điểm nếu được phát hiện sớm.

Thúy Nga

Các bác sĩ khoa Phụ ngoại – Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã phẫu thuật thành công trường hợp bệnh nhân 82 tuổi sa sinh dục độ IV, bằng phương pháp Crossen – một trong những kỹ thuật điều trị sa sinh dục hiệu quả.

Mổ sau 20 năm khổ sở chịu đựng

​Bệnh nhân là cụ C.T.B (82 tuổi, trú tại Nghệ An), nhập viện trong tình trạng sa toàn bộ sinh dục ra ngoài. Bệnh nhân từng sinh thường 6 người con, bắt đầu có dấu hiệu sa sinh dục cách đây hơn 20 năm với cảm giác tức nặng vùng hạ vị.

Gần đây, cụ bị bí tiểu, phải đặt sonde tiểu tại bệnh viện tuyến huyện trước khi chuyển tới Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để điều trị.

​Qua thăm khám lâm sàng và siêu âm, các bác sĩ ghi nhận toàn bộ tử cung đã sa ra ngoài âm hộ, kèm theo sa thành trước và sa thành sau âm đạo. Sau hội chẩn, bệnh nhân được chẩn đoán sa sinh dục độ IV, trên nền bệnh lý tim mạch (hở van 3 lá, tăng huyết áp).

Trường hợp này bắt buộc phải can thiệp ngoại khoa để không gây biến chứng cũng như đảm bảo sức khoẻ cho bệnh nhân trong cuộc sống sinh hoạt sau này.

cu-a-82-tuoi-4599.jpg
Ê -kíp phẫu thuật điều trị sa sinh dục cho cụ bà 82 tuổi

Theo các bác sĩ Khoa Phụ ngoại, có nhiều phương pháp điều trị sa sinh dục tùy theo mức độ và thể trạng người bệnh. Với trường hợp cụ B., ê-kíp quyết định thực hiện phẫu thuật Crossen – cắt tử cung qua đường âm đạo, tái tạo thành trước và sau âm đạo, đồng thời nâng túi bàng quang để điều trị triệt để tình trạng sa sinh dục.

​Dù mang lại hiệu quả cao, phương pháp Crossen đòi hỏi kỹ thuật phẫu thuật tinh vi, nhất là ở người cao tuổi với nhiều bệnh lý nền, nên chỉ được thực hiện bởi các bác sĩ có chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm.

​Ca phẫu thuật do ThS.BSNT Nguyễn Xuân Chung, Trưởng Khoa Phụ ngoại – trực tiếp thực hiện, với sự phối hợp của ê-kíp Gây mê Hồi sức. Sau khoảng 1 giờ đồng hồ, ca mổ hoàn tất thành công, khối sa sinh dục được xử lý triệt để, không ghi nhận tai biến trong và sau mổ.

​Sau mổ, sức khỏe bệnh nhân tiến triển tích cực, các chức năng tiểu tiện được cải thiện rõ rệt, bệnh nhân đi lại và sinh hoạt bình thường. Sau 11 ngày theo dõi và điều trị tại bệnh viện, cụ bà được xuất viện về nhà trong tình trạng ổn định.

Điều trị sớm để khỏi bệnh

​ThS.BSNT. Nguyễn Xuân Chung, Trưởng khoa Phụ ngoại cho biết, sa sinh dục là bệnh lý thường gặp ở phụ nữ, nhất là những phụ nữ từng sinh đẻ nhiều lần, đẻ không an toàn hoặc những phụ nữ lớn tuổi đã mãn kinh. Bệnh xảy ra khi tử cung và các cấu trúc vùng chậu (như bàng quang, trực tràng) bị sa xuống âm đạo hoặc ra ngoài âm hộ.

​Ở giai đoạn đầu, khối sa nhỏ, xuất hiện khi gắng sức và có thể tự đẩy lên. Về sau, khối sa lớn dần, sa thường xuyên, gây cảm giác tức nặng bụng dưới, vướng víu, khó khăn trong đại – tiểu tiện.

Dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bệnh ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt và chất lượng cuộc sống. Nếu không điều trị có thể gây viêm loét, nhiễm trùng, rối loạn tiểu tiện.

​Tùy mức độ sa và tình trạng sức khỏe, bác sĩ sẽ chỉ định điều trị nội khoa hoặc phẫu thuật. Nhiều bệnh nhân e ngại, giấu bệnh nên đến khám muộn.

​Nhiều ca sa sinh dục, kể cả ở phụ nữ cao tuổi trên 80 đã được điều trị hiệu quả và an toàn.

Đây là bệnh lý có thể phòng ngừa và điều trị dứt điểm nếu được phát hiện sớm.

Các bác sĩ khuyến cáo, phụ nữ nên chủ động thăm khám phụ khoa định kỳ, đặc biệt khi có dấu hiệu bất thường như tức nặng bụng dưới, khó tiểu tiện, cảm giác có khối lạ ở âm đạo... để được tư vấn và can thiệp kịp thời.

#sa sinh dục #phẫu thuật sa sinh dục #điều trị sa sinh dục #phẫu thuật Crossen #sa sinh dục độ IV #bệnh lý vùng chậu

Bài liên quan

Sống Khỏe

Treo tử cung vào dải chậu lược trị sa sinh dục

Phương pháp treo tử cung vào dải chậu lược có tỷ lệ thành công trên 95%, tỷ lệ tái phát trong vòng 10 năm dưới 5% và tỷ lệ hài lòng của người bệnh 94,4%.

​Vừa qua, các bác sĩ khoa Phụ ngoại – Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi treo tử cung vào dải chậu lược điều trị bệnh lý sa sinh dục cho bệnh nhân H.T.K.H (76 tuổi, trú tại Nghệ An).

​Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng có khối sa lồi ra ở âm đạo, cảm giác nặng tức vùng hạ vị, khó chịu khi đi lại và ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt thường ngày. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị sa sinh dục độ II với tình trạng sa tử cung độ II, thành trước trực tràng sa ra ngoài âm hộ kèm với tử cung.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Người phụ nữ sa tử cung ra bên ngoài âm đạo được phẫu thuật thành công

Người phụ nữ ở Đồng Tháp đi khám được bác sĩ chẩn đoán mắc sa sinh dục độ 3 mức độ nặng,  tử cung sa rơi hoàn toàn ra ngoài âm đạo...

Bà N.K.T (56 tuổi, quê Đồng Tháp) trải qua nhiều năm sống trong mặc cảm vì tình trạng sa sinh dục, gây ra hàng loạt phiền toái như tiểu khó, táo bón, cảm giác nặng tức vùng bụng dưới và khó khăn khi đi lại. Khối sa ngày càng lớn khiến bà gần như không thể sinh hoạt bình thường. Bà đi thăm khám tại nhiều cơ sở y tế và được khuyên phẫu thuật cắt tử cung.

Tại một cơ sở y tế ở Vĩnh Long, các bác sĩ Ngoại Tiết niệu chẩn đoán nữ bệnh nhân mắc sa sinh dục độ 3 mức độ nặng, với tử cung sa rơi hoàn toàn ra ngoài âm đạo. Thay vì cắt bỏ tử cung, các bác sĩ lựa chọn phương pháp phẫu thuật nội soi đặt lưới cố định sàn chậu, một kỹ thuật tiên tiến, ít xâm lấn, mang lại hiệu quả lâu dài và bảo tồn tử cung.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Đính lưới nhân tạo hiệu quả điều trị sa sinh dục tới 30 năm

Phẫu thuật nội soi treo tử cung vào mỏm nhô là một kỹ thuật hiện đại, ít xâm lấn.

Ê-kíp các bác sĩ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã phẫu thuật liên tiếp 3 ca sa sinh dục bằng phương pháp phẫu thuật nội soi treo tử cung vào mỏm nhô – là phương pháp phẫu thuật điều trị sa sinh dục tiên tiến nhất hiện nay được bệnh viện áp dụng.

Các bệnh nhân đều được chẩn đoán sa sinh dục độ II, III gây tình trạng tiểu không hết bãi, đau rát, đại tiện khó khăn kéo dài nhiều năm ảnh hưởng đến sinh hoạt và cuộc sống được các bác sĩ phẫu thuật thành công.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Nguy cơ từ lạm dụng thuốc ngủ

Nguy cơ từ lạm dụng thuốc ngủ

Nhiều người tìm đến thuốc ngủ như giải pháp nhanh để thoát khỏi mất ngủ, nhưng ít ai biết rằng việc lạm dụng có thể khiến tinh thần sa sút, trí nhớ suy giảm.

Stress kéo dài có thể gây suy tim không?

Stress kéo dài có thể gây suy tim không?

Chuyên gia cảnh báo, nếu không học cách giải tỏa, stress không chỉ ảnh hưởng đến tinh thần mà còn gây tổn thương cho tim, làm tăng nguy cơ suy tim và đột quỵ.