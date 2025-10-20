Phát hiện pháo đài quân sự Ai Cập 3.500 tuổi ở sa mạc Sinai

Một pháo đài quân sự của Ai Cập cổ đại mới được phát hiện ở sa mạc Sinai. Các chuyên gia cho hay pháo đài khoảng 3.500 năm tuổi.