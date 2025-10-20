Hà Nội

Phát hiện pháo đài quân sự Ai Cập 3.500 tuổi ở sa mạc Sinai

Kho tri thức

Phát hiện pháo đài quân sự Ai Cập 3.500 tuổi ở sa mạc Sinai

Một pháo đài quân sự của Ai Cập cổ đại mới được phát hiện ở sa mạc Sinai. Các chuyên gia cho hay pháo đài khoảng 3.500 năm tuổi.

Tâm Anh (theo LS)
Các nhà khảo cổ học đã phát hiện một pháo đài quân sự khoảng 3.500 năm tuổi với bức tường hình zig-zag ở phía bắc sa mạc Sinai của Ai Cập, cách không xa bờ biển Địa Trung Hải. Ảnh: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities.
Theo các chuyên gia, pháo đài được bảo tồn rất tốt, thậm chí còn lưu giữ tàn tích của lò nướng và một khối bột hóa thạch mà binh lính trong pháo đài chưa bao giờ có cơ hội được ăn. Ảnh: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities.
Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập cho biết các hiện vật được khai quật tại pháo đài rộng khoảng 8.000 m2 cho thấy công trình này có thể được xây dựng dưới triều đại của pharaoh Thutmose I (khoảng năm 1504 trước Công nguyên đến năm 1492 trước Công nguyên). Ảnh: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities.
Thutmose I là pharaoh Ai Cập đã mở rộng đế chế đến tận vùng đất ngày nay là Syria. Điều này giúp giải thích vì sao một pháo đài quân sự khủng được tìm thấy ở sa mạc Sinai. Ảnh: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities.
Pháo đài được phát hiện tại di chỉ khảo cổ Tell el-Kharouba, gần một con đường quân sự cổ đại được gọi là "Con đường Horus" hay "Con đường quân sự Horus", theo tên vị thần bầu trời và chiến tranh có đầu chim ưng trong tôn giáo Ai Cập thời cổ đại. Ảnh: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities.
"Con đường Horus" trải dài qua phía bắc sa mạc Sinai, kết nối đồng bằng sông Nile với các khu vực khác ở phía đông Địa Trung Hải. Trước phát hiện này, các chuyên gia đã tìm thấy nhiều pháo đài khác trên tuyến đường cổ đại này. Ảnh: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities.
Theo các chuyên gia, những bức tường hình zig-zag của pháo đài "giúp củng cố sự ổn định của chúng cũng như giảm tác động của xói mòn do gió và cát". Ảnh: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities.
Hesham Hussein, Thứ trưởng Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập phụ trách Khảo cổ học Hạ Ai Cập và Sinai, cho hay một số hốc bên ngoài chứa những lò nướng nhỏ có thể được sử dụng "cho các hoạt động sinh hoạt hàng ngày bên trong pháo đài". Đây là nơi nhóm nghiên cứu tìm thấy khối bột hóa thạch bên cạnh một trong những lò nướng. Ảnh: Universal History Archive/Getty Images.
Pháo đài này được bảo vệ nghiêm ngặt. Đến nay, các nhà khảo cổ đã phát hiện 11 tháp phòng thủ trong pháo đài. Tại đây, họ cũng tìm thấy một số đồ gốm có khắc tên pharaoh Thutmose I. Ảnh: history.com.
Với diện tích lớn, pháo đài quân sự này có thể là nơi đồn trú của khoảng 400 - 700 binh sĩ Ai Cập thời cổ đại. Ảnh: Werner Forman/Universal Images Group/Getty Images.
Mời độc giả xem video: Ai Cập mở cửa thành cổ cho du khách tham quan. Nguồn: THĐT1.
