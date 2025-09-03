Hà Nội

Giải mã thú vị về nghệ thuật của người Ai Cập cổ đại

Kho tri thức

Giải mã thú vị về nghệ thuật của người Ai Cập cổ đại

Trên các bức tường trong lăng mộ hay bề mặt đồ gốm, người Ai Cập cổ đại đã sáng tạo nhiều tác phẩm nghệ thuật mô tả cuộc sống thường nhật, đời sống tâm linh...

Các nhà khảo cổ đã có nhiều khám phá quan trọng về nền văn minh Ai Cập thời cổ đại. Trong đó, nghệ thuật của người Ai Cập nhận được sự quan tâm lớn của giới chuyên gia và công chúng. Ảnh: historicaleve.
Nhiều tác phẩm nghệ thuật của người Ai Cập thời cổ đại được lưu giữ trên các bức tường trong lăng mộ của pharaoh, các món đồ gốm... Ảnh: historicaleve.
Trong các bức tranh, họa sĩ Ai Cập đã vẽ cảnh sinh hoạt đời thường, sản xuất, đời sống tâm linh, hoạt động tôn giáo, thế giới tự nhiên... Ảnh: egypttoursportal.
Qua đó, hậu thế biết được nhiều thông tin quý giá về cuộc sống của người Ai Cập vào hàng ngàn năm trước. Ảnh: egypttoursportal.
Trong số này, nhiều bức tranh tường trong mộ cổ Ai Cập có những bức tranh khắc họa niềm tin của họ về cuộc sống sau khi chết. Ảnh: egypttoursportal.
Theo nội dung các bức tranh tường trong mộ cổ, sau khi qua đời, thi hài của người quá cố sẽ được ướp xác để bảo quản vẹn nguyên suốt nhiều thế kỷ. Linh hồn sẽ rời khỏi thể xác và sang thế giới bên kia. Nếu linh hồn có cơ hội nhập lại vào thể xác thì người đó có thể tái sinh. Ảnh: egypttoursportal.
Trên hành trình sang thế giới bên kia, linh hồn người quá cố sẽ trải qua nhiều thử thách để có thể tới vùng đất của các vị thần. Nhiều bức tranh tường trong mộ cổ khắc họa những thử thách này cũng như hướng dẫn người chết vượt qua các thử thách do thần linh đặt ra, bao gồm nghi lễ cân trái tim của nữ thần Ma'at. Ảnh: egypttoursportal.
Ngay cả sau khi qua đời, các pharaoh Ai Cập cũng như tầng lớp hoàng tộc, quý tộc... cũng vẫn mong muốn có thể hưởng thụ những lạc thú chốn trần gian giống như khi còn sống. Ảnh: egypttoursportal.
Vì vậy, việc vẽ các bức tranh mô tả cuộc sống xa hoa, vương giả trên các bức tường của lăng mộ hoặc các hiện vật tùy táng được coi trọng. Ảnh: egypttoursportal.
Mời độc giả xem video: Ai Cập mở cửa thành cổ cho du khách tham quan. Nguồn: THĐT1.
