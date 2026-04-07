Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Phát hiện nhiều xe đạp điện 'độ, chế' trong bãi xe trường học ở Vĩnh Long

Bất ngờ kiểm tra tại bãi xe trường học và điểm "độ" xe, lực lượng công an tại Vĩnh Long phát hiện nhiều xe đạp điện của học sinh thay đổi kết cấu, "độ chế" nhằm chạy tốc độ cao hơn.

Theo Cảnh Kỳ/Báo Tiền Phong

Bất ngờ kiểm tra tại bãi xe trường học và điểm “độ” xe, lực lượng công an tại Vĩnh Long phát hiện nhiều xe đạp điện của học sinh thay đổi kết cấu, “độ chế” nhằm chạy tốc độ cao hơn so với thiết kế của nhà sản xuất.

Lực lượng Cảnh sát giao thông- Công an tỉnh Vĩnh Long vừa phối hợp với Công an xã Nhị Long bất ngờ kiểm tra tại bãi xe Trường THCS Nhị Long. Bãi có trên 400 xe đạp điện và xe đạp của học sinh. Trong đó có 14 xe đạp điện xe có dấu hiệu thay đổi kết cấu , “độ”, “chế” pin, đèn… tiềm ẩn nguy hiểm, nguy cơ tai nạn khi tham gia giao thông.

Các xe "binh", "độ" bị tạm giữ.
Các xe "binh", "độ" bị tạm giữ.

Lực lượng chức năng đã mời phụ huynh học sinh đến làm việc, ký cam kết, giáo dục không giao xe cho con em chưa đủ điều kiện, đặc biệt răn, dạy con em trước tình trạng xe điện và xe máy điện “độ, chế" không bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông.

Cơ quan công an cũng yêu cầu nhà trường tăng cường công tác giáo dục, quản lý học sinh điều khiển xe đến trường, góp phần tuân thủ và chấp hành nghiêm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Trong khi đó, tại xã Thới Thuận (Vĩnh Long), Công an xã tiến hành kiểm tra một tiệm sửa xe có dấu hiệu “độ, chế” xe đạp điện cho học sinh trên địa bàn. Chủ cơ sở là Đ.V.L (SN 2004) thừa nhận, đã nhận “độ, chế” xe đạp điện cho một số học sinh để tăng tốc độ chạy so với thiết kế ban đầu. Công an xã đã tạm giữ các phương tiện độ, chế.

Link bài gốc Copy link
https://tienphong.vn/kiem-tra-bai-xe-truong-hoc-phat-hien-nhieu-xe-dap-dien-do-che-post1833591.tpo
#xe đạp điện #học sinh #độ chế #An toàn giao thông #Vĩnh Long #kiểm tra

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới