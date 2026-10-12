Người đàn ông bị bắt giữ sau hơn 32 năm trốn truy nã

Sau hơn 32 năm lẩn trốn, đối tượng bị truy nã Lương Quốc Tuấn đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ.

Ngày 12/10, thông tin từ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ thành công đối tượng bị truy nã Lương Quốc Tuấn (SN 1970), sau hơn 32 năm trốn truy nã.

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 1 - 3/1991, Lương Quốc Tuấn (SN 1970, trú tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ) cùng đồng bọn thực hiện 7 vụ trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa. Trước đó, từ tháng 10/1989 đến tháng 2/1991, đối tượng còn thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản của công dân.

Một trong những vụ việc đáng chú ý xảy ra vào tháng 10/1989, khi Tuấn trộm 23 chỉ vàng tại chùa Giác Hải (tỉnh Khánh Hòa), rồi mang về Quảng Bình bán. Đến ngày 01/12/1990, trong một vụ trộm tại địa bàn Lý Ninh, thị xã Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình cũ), khi bị phát hiện, đối tượng trả lại tang vật là một con bò rồi bỏ trốn.

Đối tượng Lương Quốc Tuấn (giữa) bị cơ quan Công an bắt giữ. Ảnh: CACC

Không chỉ liên quan đến các vụ trộm cắp, Tuấn còn có hành vi chiếm đoạt, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Ngày 18/12/1990, Tuấn cùng đồng phạm lấy trộm một khẩu súng CKC tại Đồn Biên phòng 188, nay là Đồn Biên phòng Cảng Gianh (tỉnh Quảng Trị), sau đó cất giữ và đem bán vào năm 1991.

Ngoài ra, từ tháng 2/1990 đến tháng 4/1991, đối tượng còn nhặt được, cất giấu và sử dụng một khẩu súng ngắn K54 cùng 7 viên đạn. Ngày 23/4/1991, Tuấn bị bắt quả tang về hành vi sử dụng vũ khí.

Ngày 27/2/1992, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình (cũ) xét xử, tuyên phạt Tuấn 10 năm 6 tháng tù giam về các hành vi phạm tội liên quan. Tuy nhiên, trong quá trình thi hành án, do mắc bệnh hiểm nghèo, Tuấn được cho về chữa bệnh rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 17/01/1994, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình (cũ) đã ra quyết định truy nã số 06 đối với Lương Quốc Tuấn.

Sau hơn 32 năm truy tìm, ngày 5/10/2026, các trinh sát dày dạn kinh nghiệm thuộc Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với lực lượng Công an địa phương bắt giữ thành công đối tượng Lương Quốc Tuấn ở xã Long Hải (TP. Hồ Chí Minh), dưới cái tên giả là Lương Xuân Hùng.

Hiện, vụ án đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, làm rõ.