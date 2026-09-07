Phát hiện loại hải sản có thể đảo ngược các dấu hiệu lão hóa

Các nhà khoa học phát hiện rằng plasmalogen, một loại chất béo tự nhiên có nhiều trong hải tiêu (sea squirt), có thể cải thiện đáng kể một số dấu hiệu lão hóa ở chuột già.

Hải tiêu thuộc nhóm động vật biển Ascidiacea, phổ biến ở một số khu vực của Hàn Quốc và Nhật Bản. Điều đáng chú ý là plasmalogen không phải một chất xa lạ với cơ thể người. Đây là thành phần quan trọng của màng tế bào, đặc biệt tập trung ở não, tim và các tế bào miễn dịch. Tuy nhiên, lượng plasmalogen trong cơ thể có xu hướng giảm theo tuổi tác.

Một cụm hải tiêu sống dưới rạn san hô.

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Xi'an Jiaotong-Liverpool, Đại học Stanford, Đại học Shanghai Jiao Tong và Đại học Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc đã bổ sung chất này vào khẩu phần ăn của những con chuột đã già.

Khi kiểm tra não, nhóm nghiên cứu nhận thấy những con chuột được bổ sung plasmalogen có nhiều synapse hơn và các synapse có tình trạng tốt hơn.

Synapse là những điểm tiếp xúc cho phép các tế bào thần kinh truyền tín hiệu cho nhau. Số lượng và chất lượng của các kết nối này đóng vai trò quan trọng đối với khả năng học tập, ghi nhớ và xử lý thông tin.

Dứa biển, một loài hải tiêu làm thực phẩm phổ biến ở Triều Tiên và Hàn Quốc.

GS Lei Fu, tác giả của nghiên cứu cho biết: “Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy plasmalogen có thể không chỉ ngăn suy giảm nhận thức mà còn đảo ngược tình trạng suy giảm nhận thức trong não lão hóa.”

Không chỉ có những thay đổi bên trong não, nhóm nghiên cứu còn nhận thấy những con chuột già được bổ sung plasmalogen mọc lớp lông đen mới, dày và bóng hơn so với chuột không được điều trị.

Các nhà khoa học cho rằng một trong những nguyên nhân khiến plasmalogen có tác dụng là khả năng hỗ trợ tái tạo thần kinh.

GS Fu giải thích rằng plasmalogen có thể làm tăng tính lưu động và tính linh hoạt của màng synapse, từ đó ảnh hưởng đến việc truyền các xung thần kinh giữa các neuron.

Plasmalogen là một loại phospholipid đặc biệt vốn không xa lạ với con người, chúng có nhiều trong màng tế bào não và tim.

Một phát hiện quan trọng khác là não của những con chuột được bổ sung plasmalogen có mức độ viêm thấp hơn. Tình trạng viêm kéo dài trong não được cho là có liên quan đến quá trình lão hóa và nhiều bệnh thoái hóa thần kinh.

Vì vậy, việc giảm viêm có thể là một trong những lý do giúp các kết nối thần kinh được duy trì tốt hơn và khả năng ghi nhớ được cải thiện.

Các nhà nghiên cứu chưa xác định chính xác toàn bộ cơ chế đứng sau tác dụng của plasmalogen. Một khả năng khác mà họ đang quan tâm là hệ vi sinh đường ruột.

Theo GS Fu, một số nghiên cứu cho thấy plasmalogen trong chế độ ăn có thể làm thay đổi các vi sinh vật trong ruột. Trong khi đó, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy hệ vi sinh đường ruột có thể tác động đến não thông qua hệ miễn dịch, quá trình chuyển hóa và các tín hiệu sinh học.

Dù kết quả rất đáng chú ý, các nhà khoa học nhấn mạnh rằng đây mới chỉ là nghiên cứu trên chuột. Việc một hợp chất giúp cải thiện trí nhớ và một số dấu hiệu lão hóa ở chuột không đồng nghĩa với việc ăn hải tiêu hoặc sử dụng thực phẩm bổ sung plasmalogen sẽ đảo ngược quá trình lão hóa ở người.

Cần thêm các thử nghiệm trên người để xác định hiệu quả thực tế, liều lượng phù hợp và mức độ an toàn khi sử dụng lâu dài.

GS Fu cho rằng đây là lần đầu tiên nghiên cứu cho thấy plasmalogen có thể trở thành một hướng can thiệp tiềm năng nhằm hạn chế thoái hóa thần kinh và thúc đẩy tái tạo thần kinh.