Phát hiện hòn đảo nhân tạo kỳ lạ 5.000 năm tuổi ở Scotland

Các nhà khảo cổ học đã phát hiện nền móng 5.000 năm tuổi của một hòn đảo nhân tạo kỳ lạ ở Scotland, Vương quốc Anh.

Cách đây hơn 5.000 năm, con người đã xây một hòn đảo. Nền móng của hòn đảo nhân tạo này mới được phát hiện ở giữa hồ Loch Bhorgastail trên đảo Lewis, Scotland, Vương quốc Anh. Phát hiện này cho thấy công nghệ xây đảo nhân tạo đã được con người thực hiện từ thời Đồ đá mới.

Nhờ công nghệ mới, các nhà khoa học đã phát hiện ra nền móng bằng gỗ và đá tạo nên hòn đảo nhân tạo dạng "crannog" - từ địa phương chỉ những hòn đảo nhỏ có nhà sàn bên trên.

Nhà khảo cổ học Stephanie Blankshein từ Đại học Southampton (Anh) giải thích: "Crannog là những hòn đảo nhân tạo nhỏ, thường có tuổi đời hàng nghìn năm. Có hàng trăm hồ nước như vậy ở Scotland và nhiều đảo nhân tạo có thể vẫn chưa được khám phá hoặc phát hiện".

Theo nhà khảo cổ học Stephanie, mặc dù trước đây người ta cho rằng các crannog được xây dựng, sử dụng và tái sử dụng nhiều lần, chủ yếu trong khoảng thời gian từ thời Đồ sắt đến thời kỳ hậu Trung cổ nhưng hiện nay chúng ta biết rằng một số đảo nhân tạo đã được xây dựng sớm hơn nhiều, vào thời kỳ đồ đá mới, khoảng từ năm 3800 trước Công nguyên đến năm 3300 trước Công nguyên.

Hòn đảo nhân tạo hơn 5.000 năm tuổi được phát hiện ở giữa hồ Loch Bhorgastail. Ảnh: University of Southampton.

Các nhà khảo cổ học đã gặp không ít khó khăn trong việc kiểm tra nền móng của hòn đảo nhân tạo tại Loch Bhorgastail để xác định niên đại của nó. Họ đã biết từ lâu về lớp đá của hòn đảo và một số mảnh gốm thời Đồ đá mới đã được tìm thấy rải rác trong vùng nước xung quanh.

Nhưng những tiến bộ trong công nghệ gần đây đã giúp họ có thể khảo sát địa điểm này chi tiết hơn. Nhóm nghiên cứu đã sử dụng kỹ thuật gọi là phép đo ảnh lập thể, giúp ghép nối mô hình ba chiều của một vật thể bằng cách sử dụng các bức ảnh được chụp từ các vị trí khác nhau xung quanh vật thể đó.

Nhiều đặc điểm quan trọng của hòn đảo nhân tạo ở Loch Bhorgastail nằm sâu trong vùng nước nông và đục đã được các chuyên gia phát hiện nhờ ứng dụng những công nghệ mới. Các dữ liệu thu thập được cho thấy người tiền sử đã xây dựng crannog lần đầu tiên trên một nền tảng bằng gỗ hình tròn, phủ bên trên bằng một "tấm chiếu" làm từ những cành cây lớn có đường kính khoảng 23m, cách đây khoảng 5.000 năm.

Khoảng 2.000 năm sau, người ta bổ sung thêm nhiều cành cây bụi và gia cố thêm cho hòn đảo nhân tạo bằng đá. Vào một thời điểm nào đó, một con đường đắp bằng đá cũng được xây dựng, nối liền đảo nhân tạo với bờ hồ gần đó.