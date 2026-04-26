Hòn đảo nhỏ ở Nhật Bản dân cư thưa thớt, loài mèo 'thống trị'

Aoshima - hòn đảo nhỏ ở Nhật Bản hiện là nơi sinh sống của 3 người. Trong khi đó, nơi đây là "nhà" của khoảng 80 con mèo.

Tâm Anh (TH)
Đảo Aoshima ở Nhật Bản có diện tích khá nhỏ, chỉ rộng 0,5 km2. Đây là nơi sinh sống của 3 người và khoảng 80 con mèo. Theo đó, Aoshima trở thành "đảo mèo" nổi tiếng Nhật Bản - nơi số lượng mèo vượt trội so với số cư dân. Ảnh: Carl Court/Getty Images.
Theo các chuyên gia, đảo Aoshima có thể hoàn toàn trở thành "vương quốc" của loài mèo và không còn sự hiện diện của con người trong vòng 5 năm tới. Ảnh: ES3N via Getty Images.
Cách đây 10 năm, số lượng mèo trên đảo Aoshima vào khoảng 200 con. Chương trình triệt sản hàng loạt năm 2018 đã làm giảm số lượng mèo trên đảo xuống hơn 50% và không có mèo con nào được sinh ra ở Aoshima kể từ đó. Hiện tất cả mèo trên đảo đều hơn 7 tuổi và 1/3 số mèo mắc các bệnh do giao phối cận huyết trong nhiều thập kỷ gây ra. Ảnh: Tuul &amp; Bruno Morandi/Getty Images.
Chia sẻ với báo chí trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2024, Naoko Kamimoto, cư dân trên đảo Aoshima đã ngoài 70 tuổi và được người dân địa phương gọi là "mẹ mèo" cho hay, những cư dân địa phương sẽ chăm sóc những con mèo chừng nào có thể. Tuy nhiên, rồi sẽ đến ngày không còn người nào trên đảo và sau đó cũng không còn mèo nữa. Ảnh: Tuul &amp; Bruno Morandi/Getty Images.
Đảo Aoshima được con người định cư từ thế kỷ 17 và nhanh chóng phát triển thành một làng chài. Vào thời kỳ hưng thịnh, khoảng 900 người dân sống trên đảo. Ảnh: Flickr.
Ngư dân đã mang một số con mèo mèo lên đảo Aoshima để diệt chuột - loài phá hoại lưới đánh cá và gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực khác cho cuộc sống của con người. Sự suy giảm của nghề đánh bắt cá vào thế kỷ 20 đã khiến nhiều người dân phải khỏi đảo Aoshima và chuyển vào đất liền sinh sống. Khi chuyển vào đất liền, nhiều người dân đã bỏ lại mèo. Theo đó, mèo đã sinh sản "con đàn cháu đống" qua từng năm. Ảnh: Sayoko Shimoyama/Flickr.
Những con mèo ở Aoshima được nuôi bằng thức ăn do người dân ở nhiều nơi tại Nhật Bản quyên góp. Chúng cũng ăn các loài động vật nhỏ trên đảo nhưng tác động của chúng đối với động vật hoang dã tại địa phương vẫn chưa được xác định rõ ràng. Ảnh: Sayoko Shimoyama/Flickr.
Một nghiên cứu năm 2023 đã phân tích cấu trúc di truyền của những con mèo và phát hiện ra sự khác biệt đáng kể trong màu lông của mèo trên đảo Aoshima so với mèo trên các hòn đảo khác của Nhật Bản. Ảnh: Kanon_7/Flickr.
Theo nghiên cứu trên, hầu hết mèo trên đảo Aoshima có lông màu vàng cam hoặc màu mai rùa. Điều này xuất phát từ việc mèo ở Aoshima có nguồn gốc từ một quần thể nhỏ ban đầu, có khả năng đang chịu ảnh hưởng của việc giao phối cận huyết. Ảnh: Sayoko Shimoyama/Flickr.
Trong những năm gần đây, đảo Aoshima là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng. Du khách ghé thăm đảo trong các chuyến đi trong ngày bằng thuyền và chơi đùa, cho những con mèo ăn. Ảnh: Fubirai.
