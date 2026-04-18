Điều có một không hai ở hòn đảo hoang dã nhất thế giới

Quần đảo Heard và McDonald là một trong những di sản thiên nhiên xa xôi và ít bị tác động nhất hành tinh, thuộc chủ quyền của Australia. Nằm giữa Ấn Độ Dương và Nam Đại Dương, cách đất liền hàng nghìn km, quần đảo này gần như không có cư dân thường trú, tạo nên một “phòng thí nghiệm tự nhiên” hiếm hoi còn nguyên vẹn.

Trung tâm của quần đảo là đảo Heard, nơi nổi bật với núi lửa Big Ben – một trong những núi lửa hoạt động hiếm hoi trên các đảo xa xôi như vậy. Đỉnh cao nhất của nó, Mawson Peak, thường xuyên phủ băng tuyết, tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ vừa khắc nghiệt. Trong khi đó, quần đảo McDonald nhỏ hơn nhưng cũng mang dấu ấn núi lửa mạnh mẽ, với các đợt phun trào đã làm thay đổi địa hình trong thời gian gần đây.

Điều khiến nơi này trở nên đặc biệt không chỉ là hoạt động địa chất mà còn là hệ sinh thái độc đáo. Các sông băng trên đảo Heard đang tiến và lùi theo biến đổi khí hậu, cung cấp dữ liệu quý giá cho các nhà khoa học. Trên bờ biển, hàng chục nghìn cá thể hải cẩu và chim biển tụ tập sinh sản, tạo nên một trong những quần thể động vật hoang dã phong phú nhất khu vực Nam Đại Dương. Những loài như chim cánh cụt, hải cẩu voi hay chim hải âu lớn đều tìm thấy nơi trú ngụ lý tưởng tại đây.

Vì điều kiện tự nhiên khắc nghiệt và vị trí biệt lập, con người hiếm khi đặt chân đến quần đảo này. Các chuyến thám hiểm khoa học là hoạt động chính và mọi sự can thiệp đều được kiểm soát chặt chẽ nhằm bảo vệ môi trường. Chính sự “vắng bóng con người” này đã giúp Heard và McDonald giữ được trạng thái nguyên sơ gần như tuyệt đối – điều ngày càng hiếm trong thế giới hiện đại.

Năm 1997, quần đảo được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới nhờ giá trị địa chất và sinh học nổi bật. Đây là một trong số ít nơi trên Trái Đất mà các quá trình tự nhiên – từ hoạt động núi lửa đến sự tiến hóa của hệ sinh thái – vẫn diễn ra gần như không bị gián đoạn.

Quần đảo Heard và McDonald không phải là điểm du lịch phổ biến, nhưng chính sự xa xôi và hoang dã ấy lại làm nên sức hấp dẫn đặc biệt. Địa điểm này nhắc chúng ta về một Trái Đất nguyên thủy, nơi thiên nhiên vẫn là “chủ nhân” thực sự, và con người chỉ là những vị khách hiếm hoi.