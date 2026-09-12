Phát hiện hệ sinh thái bí ẩn tại sông băng Greenland

Các nhà khoa học phát hiện một hệ sinh thái đa dạng với tôm, cá, giun, sứa và nhiều sinh vật khác ở ngay nơi trầm tích từ sông băng đổ xuống biển.

Những hình ảnh này được ghi lại tại Naajat Sermiat, một sông băng ở miền nam Greenland. Khu vực này vốn rất khó tiếp cận vì những mảng băng lớn có thể bất ngờ vỡ và rơi xuống biển. Thay vì đưa người xuống lặn, các nhà khoa học từ Đại học Aarhus và Cục Khảo sát Địa chất Đan Mạch và Greenland đã sử dụng một robot điều khiển từ xa dưới nước, gắn camera để khám phá vùng biển ngay trước mặt sông băng.

Naajat Sermiat, một sông băng ở miền nam Greenland.

Ban đầu, nhóm nghiên cứu chỉ muốn tìm hiểu chuyện gì xảy ra khi nước tan từ sông băng chảy xuống biển. Họ đặc biệt quan tâm đến khả năng dòng nước có nhiệt độ dưới 0 độ C này bị đóng băng trở lại khi hòa vào nước biển. Thế nhưng ngay trong lần đầu đưa robot xuống, họ đã bắt gặp cá xuất hiện trước camera.

Những lần khảo sát sau còn cho thấy một cảnh tượng bất ngờ hơn. Các nhà nghiên cứu nhìn thấy cả một hệ sinh thái ngay sát ranh giới giữa băng và biển, thậm chí có những sinh vật nằm trên bề mặt sông băng.

Một số hình ảnh trích từ video do ROV ghi lại tại sông băng Naajat Sermiat. (Ảnh: Rooijakkers và cộng sự, Communications Earth & Environment, 2026)

Các sinh vật nhỏ dưới biển dường như đặc biệt quan tâm đến những dòng nước này. Thay vì tránh xa, chúng lại chủ động bơi về phía các đám trầm tích đang chảy ra từ sông băng.

Việc vùng biển gần sông băng có nhiều cá vốn không phải điều hoàn toàn xa lạ với người dân Greenland. Ngư dân địa phương từ lâu đã nhận thấy đánh bắt cá gần sông băng thường thuận lợi hơn. Một giả thuyết cho rằng nước tan từ đáy sông băng có thể mang theo các chất dinh dưỡng từ. Những chất này sau đó trở thành nguồn thức ăn cho các sinh vật sống quanh khu vực.

Nhóm nghiên cứu vẫn chưa thể kết luận rằng vật chất từ sông băng là nguồn thức ăn quan trọng của nhuyễn thể. Nhưng việc chúng chủ động bơi về phía những dòng trầm tích này là một dấu hiệu đáng chú ý, cho thấy mối quan hệ giữa sông băng và hệ sinh thái biển có thể phức tạp hơn những gì các nhà khoa học từng nghĩ.

Phát hiện này cũng đặt ra câu hỏi về điều gì sẽ xảy ra khi sông băng tiếp tục tan. Từ năm 2000 đến 2020, có 169 sông băng ở Bắc bán cầu đã rút vào đất liền do khí hậu ấm lên.

Sự biến mất của mặt băng tiếp giáp với biển có thể làm thay đổi cả cộng đồng sinh vật nơi đây. Dù vậy, các nhà nghiên cứu cho rằng những khu vực khác trong các vịnh hẹp và vùng thềm biển vẫn có thể tiếp tục tạo ra các dòng nước giàu dinh dưỡng, giúp duy trì sự sống.