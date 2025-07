Phát hiện hai polyp "khổng lồ" trong dạ dày người đàn ông

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc nội soi cho ông V.T.N (73 tuổi, Hà Nội) bất ngờ phát hiện cùng lúc 2 polyp kích thước lớn 5cm tại dạ dày: 1 polyp ở hang vị, 1 polyp ở thân vị cùng hàng chục polyp kích thước từ 0,8 - 2 cm ở toàn bộ đại tràng.

Đánh giá tình trạng tổn thương của người bệnh, ThS.BS Lê Dương Tiến, Trung tâm Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, bác sĩ trực tiếp điều trị của bệnh nhân nhấn mạnh: "Các polyp ở đại trực tràng có kích thước nhỏ nên dễ dàng loại bỏ bằng nội soi, không đáng lo ngại. Tuy nhiên, bệnh nhân lại có polyp ở dạ dày với kích thước lớn, tổn thương nằm ở vị trí phức tạp là bờ cong nhỏ của dạ dày khiến việc can thiệp khó khăn hơn rất nhiều. Thậm chí, bệnh nhân có thể phải cắt bỏ một phần dạ dày nếu không can thiệp được qua nội soi".

Ca bệnh của ông N được nhận định là phức tạp vì tổn thương dạ dày kích thước lớn, ở vị trí khó can thiệp, trong khi tổn thương đại tràng số lượng nhiều. Bên cạnh đó, ông N đã cao tuổi và đang điều trị nhiều bệnh nền như gout, tăng huyết áp, suy thượng thận... khiến quá trình điều trị càng trở nên thách thức hơn.

Theo ThS.BS Lê Dương Tiến, trường hợp của bệnh nhân N là một ca khó, đòi hỏi phải phối hợp nhiều chuyên khoa và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng: "Chúng tôi đã tổ chức hội chẩn liên chuyên khoa gồm Tiêu hóa, Ngoại Tiêu hóa, Nội tiết, Tim mạch, Gây mê hồi sức… để đánh giá toàn diện tình trạng bệnh. Mục tiêu là cố gắng can thiệp nội soi để loại bỏ tổn thương, bảo tồn tối đa cấu trúc dạ dày cho bệnh nhân, tránh phải phẫu thuật cắt bỏ".

Tuy nhiên, theo bác sĩ Tiến, do vị trí và đặc điểm phức tạp của tổn thương, toàn bộ quá trình can thiệp vẫn được thực hiện tại phòng mổ vô khuẩn, với đầy đủ phương tiện hồi sức và ê-kíp ngoại khoa sẵn sàng ứng phó, chủ động chuẩn bị cho mọi tình huống phát sinh nếu việc can thiệp nội soi không đạt hiệu quả như mong đợi.

Ê-kíp bác sĩ thực hiện nội soi can thiệp cho bệnh nhân N/Ảnh VTV

Theo đó, để loại bỏ hoàn toàn các tổn thương phức tạp tại dạ dày, ThS.BS Lê Dương Tiến cùng ê-kíp Nội soi Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc đã tiến hành kỹ thuật cắt tách dưới niêm mạc ESD. ESD là phương pháp nội soi hiện đại được đánh giá cao trong điều trị các tổn thương kích thước lớn ở ống tiêu hóa. Kỹ thuật này còn cho phép cắt tách tổn thương từ lớp dưới niêm mạc, giảm nguy cơ sót các tổ chức bất thường, đồng thời bảo tồn tối đa cấu trúc cơ quan mà không cần phẫu thuật mở.

Sau 6 giờ căng thẳng, ê-kíp đã loại bỏ hoàn toàn 2 tổn thương lớn ở dạ dày và các polyp đại trực tràng. Kết quả mô bệnh học cho thấy trong 2 tổn thương ở dạ dày của bệnh nhân N có 1 tổn thương loạn sản độ vừa, 1 tổn thương được xác định là ung thư sớm.

2 polyp kích thước lớn được loại bỏ trong quá trình nội soi can thiệp/Ảnh VTV

Dù trải qua 6 giờ can thiệp, bệnh nhân N vẫn hồi phục rất tốt. Ngay sau khi kết thúc thủ thuật, ông hoàn toàn tỉnh táo, không có cảm giác đau, không chảy máu hay khó chịu, tương tự 1 ca nội soi thông thường. `

Theo ThS.BS Lê Dương Tiến, polyp ống tiêu hóa (dạ dày, đại trực tràng) thường tiến triển âm thầm, không có triệu chứng rõ ràng. Nếu không được phát hiện và loại bỏ sớm, có tới 50% polyp kích thước trên 2cm sẽ tiến triển thành ung thư. Do đó, người dân trên 40 tuổi, người có tiền sử mắc bệnh dạ dày - đại tràng hoặc có người thân từng mắc ung thư tiêu hóa nên thực hiện nội soi tiêu hóa định kỳ, ngay cả khi không có triệu chứng bất thường, để phát hiện sớm, tránh nguy cơ tiến triển.