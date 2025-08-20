Hà Nội

Sống xanh

Phát hiện cơ sở cô đúc nhôm trái phép gây ô nhiễm ở Bắc Ninh

Công an Văn Môn (Bắc Ninh) phối hợp với Phòng Kinh tế xã phát hiện hai hộ dân tái chế, cô đúc nhôm trái phép trong khu dân cư, gây ô nhiễm môi trường.

Khánh Hoài

Theo thông tin từ Công an xã Văn Môn (tỉnh Bắc Ninh), thời gian gần đây, lực lượng Công an xã tích cực đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn hành vi vi phạm, tội phạm gây ô nhiễm môi trường tại địa phương.

Kết quả, từ ngày 1/7 đến nay, Công an xã Văn Môn phát hiện, xử lý 6 vụ vi phạm về môi trường. Điển hình, ngày 1 và 7/8, lực lượng Công an phối hợp với Phòng Kinh tế xã phát hiện hộ bà Nguyễn Thị Đường và hộ ông Nguyễn Trường San tái chế, cô đúc nhôm trái phép trong khu dân cư, gây ô nhiễm môi trường.

Mỗi trường hợp bị đề nghị xử phạt 160 triệu đồng. Ngoài ra, Công an xã còn xử lý nhiều vụ đổ chất thải, đốt rác gây ô nhiễm.

11.jpg
Cơ sở cô đúc nhôm trái phép gây ô nhiễm bị lực lượng Công an xã Văn Môn phát hiện.

Trung tá Lê Quang Thắng - Phó trưởng Công an xã Văn Môn cho biết, để giữ vững kết quả và ngăn chặn tái ô nhiễm môi trường, Công an xã chủ động phối hợp với các tổ chức, đoàn thể thực hiện nhiều biện pháp ngăn ngừa các hành vi vi phạm.

Đơn vị đã thành lập 3 tổ công tác (mỗi tổ gồm 3 cán bộ và 4 tổ viên bảo vệ an ninh cơ sở) thường xuyên tuần tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh; đồng thời tham mưu cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường, nhất là trên các nền tảng xã hội; niêm yết số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân.

Tới đây, Công an xã Văn Môn tiếp tục nắm chắc tình hình, chủ động dự báo, xử lý kịp thời, không để phát sinh “điểm nóng” về môi trường; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cộng đồng trong phòng ngừa, tố giác tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường.

