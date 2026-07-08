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Kho tri thức

Phát hiện bức bích họa cổ hiếm thấy ở Thiểm Tây, Trung Quốc

Những bức tranh tường bích họa ngoạn mục này mang đến cái nhìn sống động, chân thực về nghi lễ và cuộc sống thường nhật của Trung Quốc thời cổ.

Thiên Đăng - (Theo China.org)

Một loạt tranh tường bích họa có niên đại từ thời nhà Thanh (khoảng năm 1.644 - 1.911 SCN) đã được tìm thấy trong một hội quán cổ ở làng Tư Dương, tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc). Toàn bộ diện tích của những bức tranh tường bích họa này lên tới khoảng 220 mét vuông, điều này rất hiếm thấy ở Trung Quốc.

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Chủ đề của các bức bích họa bao gồm những câu chuyện về Tam Quốc, những câu chuyện mô tả 24 điều hiếu thảo và những cảnh cảnh núi non, hồ nước.

Về cơ bản, các bức bích họa trông rất tinh xảo. Các chuyên gia cho biết, những bức bích họa này vẫn giữ được giá trị lịch sử vì chúng mô tả các hội quán thương mại cổ, các công trình kiến ​​trúc, tranh vẽ và văn hóa dân gian.

Các bức bích họa vẫn giữ nguyên diện mạo ban đầu và chưa từng được vẽ lại hay thêm bớt. Chủ đề của các bức bích họa bao gồm những câu chuyện về Tam Quốc, những câu chuyện mô tả 24 điều hiếu thảo và những cảnh cảnh núi non, hồ nước.

Ngoài ra, các chuyên gia lưu ý rằng, những bức bích họa này bao phủ cả bốn bức tường của hội quán cổ. Hiện tại, chính quyền địa phương tỉnh Thiểm Tây đang ra sức bảo tồn và bảo vệ chúng.

Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: @VTV24.
#Bức bích họa #Thiểm Tây #Trung Quốc #tranh tường #nghệ thuật

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