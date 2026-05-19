Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Phát hiện bom "khủng" còn nguyên đầu nổ ở Hà Tĩnh

Trong quá trình cải tạo vườn để xây nhà, gia đình bà Nguyễn Thị Hiến (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) phát hiện 01 quả bom khủng còn nguyên đầu nổ.

Hạo Nhiên

Ngày 19/5, thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã Nghi Xuân tổ chức di dời, hủy nổ thành công quả bom MK 81 do Mỹ ném xuống trong chiến tranh.

Trước đó, vào ngày 17/5, gia đình bà Nguyễn Thị Hiến ở thôn Xuân Hồng 8 (xã Nghi Xuân) phát hiện quả bom trong quá trình cải tạo vườn để xây nhà.

gen-h-a2.jpg
Lực lượng công binh tiến hành hủy nổ quả bom đảm bảo an toàn. Ảnh: Dương Hoàng

Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự xã Nghi Xuân đã chỉ đạo lực lượng dân quân địa phương tổ chức canh gác, bảo vệ hiện trường. Đồng thời, phối hợp với lực lượng công binh thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh di chuyển quả bom về thao trường bắn xã Toàn Lưu, tiến hành tiêu hủy, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Được biết, đây là loại bom MK 81-250LBS, có chiều dài 1,1m, đường kính 19,5cm, đang còn nguyên đầu nổ, do đế quốc Mỹ ném xuống trong chiến tranh.

>>> Xem thêm video huỷ nổ bom “khủng” ở Quảng Trị.
#Bom khủng #nguyên đầu nổ #xây nhà #chiến tranh #Hà Tĩnh

Bài liên quan

Xã hội

Phát hiện bom 'khủng' ở Quảng Trị

Trong quá trình đào đất, một hộ dân tại xã Kim Ngân (Quảng Trị) phát hiện một quả bom nằm cách móng nhà chỉ khoảng 40cm, nên đã cấp báo chính quyền.

Ngày 24/2, thông tin từ Đội Rà phá bom mìn của PeaceTrees VietNam cho biết, đội vừa phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị xử lý an toàn một quả bom MK82 được phát hiện tại bản Tăng Ký, xã Kim Ngân.

Trước đó, trong quá trình đào đất làm sân, gia đình chị Hồ Thị La (trú tại bản Tăng Ký) phát hiện phần đuôi một vật thể kim loại nghi là bom lộ ra khỏi mặt đất, chỉ cách móng nhà khoảng 40cm, nên đã cấp báo chính quyền địa phương.

Xem chi tiết

Xã hội

Phát hiện quả bom 'khủng' gần chợ Nam Đông ở Huế

Trong lúc đi đánh cá trên sông Tả Trạch, một người dân xã Nam Đông (TP Huế) phát hiện quả bom lớn, nên cấp báo chính quyền.

Ngày 18/12, thông tin từ UBND xã Nam Đông (TP Huế) cho biết, lực lượng chức năng vừa xử lý một quả bom được phát hiện tại khu vực gần chợ và bến xe trên địa bàn xã.

Trước đó, một người dân trong lúc đi đánh cá trên sông Tả Trạch phát hiện quả bom nói trên nằm phát lộ sau nhiều ngày mưa lũ.

Xem chi tiết

Xã hội

Đào móng làm nhà, phát hiện bom 'khủng' còn nguyên kíp nổ

Trong quá trình đào đất làm móng nhà, một hộ dân ở xã Tuyên Lâm (tỉnh Quảng Trị) phát hiện một quả bom nặng khoảng 340 kg, đang còn nguyên kíp nổ.

Tối 1/12, thông tin từ UBND xã Tuyên Lâm (tỉnh Quảng Trị) cho biết, trong lúc múc đất làm nền nhà, người dân địa phương phát hiện một quả bom lớn còn nguyên kíp nổ, nguy cơ gây mất an toàn cao.

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 1/12, ông Cao Văn Hợi (54 tuổi, thôn Tiền Phong, xã Tuyên Lâm) thuê máy múc về san nền nhà thì thấy lộ ra một quả bom còn nguyên vẹn.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Cận cảnh công trình hồ điều hòa Cự Khối gần 1.000 tỷ ở Long Biên

Cận cảnh công trình hồ điều hòa Cự Khối gần 1.000 tỷ ở Long Biên

Dự án mương Việt Hưng - Cầu Bây và hồ điều hòa Cự Khối tại phường Long Biên đang được tăng tốc thi công với nhiều hạng mục đạt tiến độ tích cực. Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần giảm úng ngập, nâng cao năng lực tiêu thoát nước và cải thiện cảnh quan khu vực phía Đông Hà Nội.

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Cận cảnh công trình hồ điều hòa Cự Khối gần 1.000 tỷ ở Long Biên

Cận cảnh công trình hồ điều hòa Cự Khối gần 1.000 tỷ ở Long Biên

Dự án mương Việt Hưng - Cầu Bây và hồ điều hòa Cự Khối tại phường Long Biên đang được tăng tốc thi công với nhiều hạng mục đạt tiến độ tích cực. Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần giảm úng ngập, nâng cao năng lực tiêu thoát nước và cải thiện cảnh quan khu vực phía Đông Hà Nội.