Cảnh báo từ vụ xe khách bị lũ quét cuốn trôi ở Cao Bằng

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai vừa đưa ra cảnh báo từ vụ việc xe khách bị lũ cuốn trôi ở Cao Bằng xảy ra ngày 16/5 vừa qua.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), vụ việc xe khách gặp nạn ở Cao Bằng vào ngày 16/5 thêm một lần cảnh báo rằng mưa lũ, nước dâng và dòng chảy xiết tại khu vực miền núi có thể xuất hiện rất nhanh và gây nguy hiểm cho các phương tiện nếu cố gắng đi qua.

Chiếc xe khách bị lũ cuốn trôi ở xã Lý Quốc, Cao Bằng

Từ vụ việc trên, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cảnh báo, người lái xe tuyệt đối không chủ quan khi vượt ngầm, tràn khi mưa lũ. Trong điều kiện mưa lớn, nước dâng cao, chỉ một quyết định chủ quan của người điều khiển phương tiện cũng có thể dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Thực tế đã ghi nhận nhiều vụ việc đáng tiếc khi người lái xe cố tình điều khiển xe vượt qua ngầm tràn, suối hoặc đoạn đường ngập nước và bị lũ cuốn trôi. Nước lũ không chỉ che khuất mặt đường mà còn tiềm ẩn nguy cơ sụt lún, hố sâu, nền đường bị xói... mà người lái xe không thể quan sát bằng mắt thường. Chỉ cần mực nước cao đến nửa bánh xe hoặc dòng chảy mạnh, phương tiện có thể mất độ bám, chết máy, trượt bánh hoặc bị cuốn đi bất cứ lúc nào.

Một điểm cần lưu ý, nước lũ chảy xiết có thể cuốn trôi cả ô tô tải, xe khách chỉ trong thời gian rất ngắn. An toàn tính mạng phải luôn được đặt lên trên hết. Tuyệt đối không vì nóng vội, chủ quan, tâm lý “cố đi cho kịp”, “xe to sẽ qua được” hoặc đi theo các phương tiện khác mà liều lĩnh vượt qua.

Cơ quan phòng chống thiên tai cũng lưu ý, khi đi qua khu vực ngầm, tràn, suối hoặc đoạn đường bị ngập khi có mưa lũ: Nghiêm túc chấp hành rào chắn, biển cảnh báo và hướng dẫn của lực lượng chức năng. Tuyệt đối không tự ý vượt qua khi đã có cảnh báo nguy hiểm.

Trường hợp chưa có lực lượng trực chốt hoặc rào chắn, lái xe phải chủ động dừng lại để quan sát, đánh giá thực tế trước khi quyết định di chuyển. Chủ động tìm tuyến đường thay thế an toàn hơn thay vì cố vượt qua điểm ngập nguy hiểm. Không đi theo tâm lý đám đông hoặc thấy người khác vượt qua mà chủ quan làm theo. Với xe máy, tuyệt đối không cố dắt bộ qua nơi nước chảy xiết vì rất dễ bị trượt ngã và bị cuốn trôi. Với ô tô, nếu nước đã dâng cao gần cửa xe hoặc dòng chảy mạnh, cần nhanh chóng quay đầu, không cố tăng ga vượt qua. Nếu thấy nước dâng nhanh, dòng chảy mạnh, không xác định được độ sâu, mặt đường thì tuyệt đối không cố vượt qua dưới bất kỳ hình thức nào.

Trước đó, đêm 16/5, địa bàn tỉnh Cao Bằng có mưa to đến rất to gây ngập lụt nhiều nơi. Một chiếc xe khách khoảng 20 người đã bị nước lũ cuốn trôi, rất may không có thiệt hại về người.

Thời điểm trên, một ôtô khách chở khoảng 20 người gồm giáo viên và học sinh đi tham quan khu di tích Pác Bó bị chết máy khi đi qua đoạn ngập tại khu vực hang Ngườm Bang trên quốc lộ 4A đoạn qua địa bàn xã Lý Quốc. Toàn bộ hành khách được đưa ra ngoài an toàn, song khoảng 20 phút sau, chiếc xe bị lũ cuốn trôi gần 100 m.