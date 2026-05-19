Chuyến cấp cứu ngoạn mục đưa hai bệnh nhân nguy kịch từ Trường Sa về đất liền

Hai bệnh nhân nguy kịch từ quần đảo Trường Sa đã được cấp cứu bằng trực thăng, vượt qua thời tiết xấu và quãng đường xa để về đất liền điều trị.

Đưa 2 bệnh nhân nguy kịch từ quần đảo Trường Sa về đất liền điều trị

Ngày 19/5, thông tin từ Bệnh viện Quân y 175 (TP HCM) cho biết, bệnh viện vừa phối hợp đưa 2 bệnh nhân nguy kịch về đất liền điều trị an toàn.

Lúc 7h05 cùng ngày, tổ cấp cứu đường không của Bệnh viện Quân y 175 cùng ê-kíp trực thăng của Binh đoàn 18 đã hạ cánh xuống tòa nhà Viện Chấn thương chỉnh hình - Bệnh viện Quân y 175, đưa hai bệnh nhân về đất liền an toàn.

Trực thăng đưa 2 bệnh nhân nguy kịch từ Trường Sa về đất liền an toàn. Ảnh BV

Trường hợp đầu tiên là bệnh nhân T.C.L. (sinh năm 1982, thuyền viên tàu QNG96678TS). Trong quá trình lao động, bệnh nhân bị ngã xuống nền cứng và được đưa vào Bệnh xá đảo Song Tử Tây ngày 15/5 trong tình trạng co cứng tay trái, cổ và vai trái.

Đến 21h ngày 17/5, bệnh nhân diễn tiến nặng hơn với các cơn co giật cục bộ tăng dần thành co giật toàn thân. Các bác sĩ tại đảo đã tiến hành đặt sonde dạ dày nuôi ăn, tiêm SAT, sử dụng kháng sinh và thuốc chống co giật đường tĩnh mạch. Tuy nhiên, tình trạng bệnh tiếp tục chuyển nặng.

Sáng 18/5, Bệnh xá đảo Song Tử Tây tiến hành hội chẩn Telemedicine với các chuyên gia của Bệnh viện Quân y 175. Bệnh nhân được chẩn đoán uốn ván ngoại khoa toàn thể, theo dõi trạng thái động kinh, nguy cơ suy hô hấp rất cao và vượt quá khả năng điều trị tại đảo nên được chỉ định vận chuyển khẩn cấp vào đất liền.

Trường hợp thứ 2 là bệnh nhân V.V.V (sinh năm 2007). Trong quá trình làm việc bị tai nạn lao động chấn thương vùng trán, chấn thương hàm mặt, mũi, vòm họng, gãy cổ bàn tay trái do tai nạn lao động giờ thứ 3.

Trực thăng cấp cứu 2 bệnh nhân từ quần đảo Trường Sa đã hạ cánh an toàn tại Bệnh viện Quân y 175, TP HCM. Ảnh BV

Bệnh nhân được đưa vào Bệnh xá Đảo Nam Yết vào lúc 22h ngày 17/5. Tại đây, bệnh nhân được các bác sĩ xử lý đặt đường truyền, giảm đau, kháng sinh và theo dõi sát toàn trạng bệnh nhân dấu hiệu sinh tồn.

Xét thấy vượt khả năng điều trị, Bệnh xá Đảo Nam Yết đã hội chẩn Telemedicine với Bệnh viện Quân y 175 và đề nghị vận chuyển vào đất liền điều trị.

Thực hiện mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng 17h50 ngày 18/6, máy bay trực thăng EC 225 mang số hiệu VN- 8616 của Binh đoàn 18 do trung tá Cao Văn Công cơ trưởng cùng tổ cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 do Đại úy Lê Việt Thắng làm tổ trưởng cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất. Đến 0h30 ngày 19/5, tổ cấp cứu tiếp cận các bệnh nhân và thực hiện vận chuyển về đất liền.

Xuyên đêm cấp cứu đường không trong điều kiện đặc biệt khó khăn

Theo Bệnh viện Quân y 175, đây là chuyến cấp cứu đường không đặc biệt khó khăn do thời gian bay kéo dài xuyên đêm, thời tiết xấu, quãng đường xa và phải tiếp nhận hai bệnh nhân tại hai điểm đảo cách xa nhau.

Dù vậy, tổ cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 cùng tổ bay của Binh đoàn 18 đã khắc phục mọi khó khăn để đưa bệnh nhân về đất liền an toàn.

Đại úy Lê Việt Thắng chia sẻ: "Đây là chuyến cấp cứu đường không hết sức khó khăn. Ê-kíp phải liên tục theo dõi tình trạng bệnh nhân đa chấn thương vùng trán, hàm mặt, vòm họng để tránh nguy cơ phù não; đồng thời kiểm soát nguy cơ co giật kéo dài và sẵn sàng mở khí quản cho bệnh nhân bị uốn ván ngoại khoa toàn thân".

Hiện cả hai bệnh nhân đang được cấp cứu, tầm soát tổn thương và hội chẩn chuyên sâu tại Bệnh viện Quân y 175 để tiếp tục điều trị.