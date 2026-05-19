Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Chuyến cấp cứu ngoạn mục đưa hai bệnh nhân nguy kịch từ Trường Sa về đất liền

Hai bệnh nhân nguy kịch từ quần đảo Trường Sa đã được cấp cứu bằng trực thăng, vượt qua thời tiết xấu và quãng đường xa để về đất liền điều trị.

Bình Nguyên

Đưa 2 bệnh nhân nguy kịch từ quần đảo Trường Sa về đất liền điều trị

Ngày 19/5, thông tin từ Bệnh viện Quân y 175 (TP HCM) cho biết, bệnh viện vừa phối hợp đưa 2 bệnh nhân nguy kịch về đất liền điều trị an toàn.

Lúc 7h05 cùng ngày, tổ cấp cứu đường không của Bệnh viện Quân y 175 cùng ê-kíp trực thăng của Binh đoàn 18 đã hạ cánh xuống tòa nhà Viện Chấn thương chỉnh hình - Bệnh viện Quân y 175, đưa hai bệnh nhân về đất liền an toàn.

Trực thăng đưa 2 bệnh nhân nguy kịch từ Trường Sa về đất liền an toàn. Ảnh BV

Trực thăng đưa 2 bệnh nhân nguy kịch từ Trường Sa về đất liền an toàn. Ảnh BV

Trường hợp đầu tiên là bệnh nhân T.C.L. (sinh năm 1982, thuyền viên tàu QNG96678TS). Trong quá trình lao động, bệnh nhân bị ngã xuống nền cứng và được đưa vào Bệnh xá đảo Song Tử Tây ngày 15/5 trong tình trạng co cứng tay trái, cổ và vai trái.

Đến 21h ngày 17/5, bệnh nhân diễn tiến nặng hơn với các cơn co giật cục bộ tăng dần thành co giật toàn thân. Các bác sĩ tại đảo đã tiến hành đặt sonde dạ dày nuôi ăn, tiêm SAT, sử dụng kháng sinh và thuốc chống co giật đường tĩnh mạch. Tuy nhiên, tình trạng bệnh tiếp tục chuyển nặng.

Sáng 18/5, Bệnh xá đảo Song Tử Tây tiến hành hội chẩn Telemedicine với các chuyên gia của Bệnh viện Quân y 175. Bệnh nhân được chẩn đoán uốn ván ngoại khoa toàn thể, theo dõi trạng thái động kinh, nguy cơ suy hô hấp rất cao và vượt quá khả năng điều trị tại đảo nên được chỉ định vận chuyển khẩn cấp vào đất liền.

Trường hợp thứ 2 là bệnh nhân V.V.V (sinh năm 2007). Trong quá trình làm việc bị tai nạn lao động chấn thương vùng trán, chấn thương hàm mặt, mũi, vòm họng, gãy cổ bàn tay trái do tai nạn lao động giờ thứ 3.

Trực thăng cấp cứu 2 bệnh nhân từ quần đảo Trường Sa đã hạ cánh an toàn tại Bệnh viện Quân y 175, TP HCM. Ảnh BV
Trực thăng cấp cứu 2 bệnh nhân từ quần đảo Trường Sa đã hạ cánh an toàn tại Bệnh viện Quân y 175, TP HCM. Ảnh BV

Bệnh nhân được đưa vào Bệnh xá Đảo Nam Yết vào lúc 22h ngày 17/5. Tại đây, bệnh nhân được các bác sĩ xử lý đặt đường truyền, giảm đau, kháng sinh và theo dõi sát toàn trạng bệnh nhân dấu hiệu sinh tồn.

Xét thấy vượt khả năng điều trị, Bệnh xá Đảo Nam Yết đã hội chẩn Telemedicine với Bệnh viện Quân y 175 và đề nghị vận chuyển vào đất liền điều trị.

Thực hiện mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng 17h50 ngày 18/6, máy bay trực thăng EC 225 mang số hiệu VN- 8616 của Binh đoàn 18 do trung tá Cao Văn Công cơ trưởng cùng tổ cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 do Đại úy Lê Việt Thắng làm tổ trưởng cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất. Đến 0h30 ngày 19/5, tổ cấp cứu tiếp cận các bệnh nhân và thực hiện vận chuyển về đất liền.

Xuyên đêm cấp cứu đường không trong điều kiện đặc biệt khó khăn

Theo Bệnh viện Quân y 175, đây là chuyến cấp cứu đường không đặc biệt khó khăn do thời gian bay kéo dài xuyên đêm, thời tiết xấu, quãng đường xa và phải tiếp nhận hai bệnh nhân tại hai điểm đảo cách xa nhau.

Dù vậy, tổ cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 cùng tổ bay của Binh đoàn 18 đã khắc phục mọi khó khăn để đưa bệnh nhân về đất liền an toàn.

Đại úy Lê Việt Thắng chia sẻ: "Đây là chuyến cấp cứu đường không hết sức khó khăn. Ê-kíp phải liên tục theo dõi tình trạng bệnh nhân đa chấn thương vùng trán, hàm mặt, vòm họng để tránh nguy cơ phù não; đồng thời kiểm soát nguy cơ co giật kéo dài và sẵn sàng mở khí quản cho bệnh nhân bị uốn ván ngoại khoa toàn thân".

Hiện cả hai bệnh nhân đang được cấp cứu, tầm soát tổn thương và hội chẩn chuyên sâu tại Bệnh viện Quân y 175 để tiếp tục điều trị.

Mời độc giả xem video: KPI, Dateline vắt kiệt sức lao động: Hơn 840.000 ca tử vong mỗi năm
#cấp cứu #Trường Sa #đất liền #bệnh nhân #trực thăng #bệnh viện 175

Bài liên quan

Xã hội

Chuyên gia y tế cảnh báo nguy cơ đột quỵ gia tăng trong giao mùa

Chuyên gia y tế cảnh báo, trong mùa giao mùa, chỉ một thay đổi nhiệt độ, độ ẩm, áp suất nhỏ có thể làm “bùng” cơn đột quỵ, nếu cơ thể sẵn yếu tố nguy cơ.

Mùa chuyển từ xuân sang hè thường kéo dài từ tháng 2 đến hết tháng 4, là giai đoạn thời tiết thất thường. Sáng ấm, chiều trở lạnh, hôm nắng, mai mưa phùn, sàn nhà lúc nào cũng ẩm ướt, tường nhà “rỉ nước”, không khí ẩm sệt, oi oi.

Không chỉ gây khó chịu trong sinh hoạt, những biến động khí tượng này còn làm tăng rõ rệt các bệnh hô hấp, cơ xương khớp, dị ứng và đặc biệt là các biến cố mạch máu não cấp tính, hay còn gọi là đột quỵ.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Cận cảnh công trình hồ điều hòa Cự Khối gần 1.000 tỷ ở Long Biên

Cận cảnh công trình hồ điều hòa Cự Khối gần 1.000 tỷ ở Long Biên

Dự án mương Việt Hưng - Cầu Bây và hồ điều hòa Cự Khối tại phường Long Biên đang được tăng tốc thi công với nhiều hạng mục đạt tiến độ tích cực. Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần giảm úng ngập, nâng cao năng lực tiêu thoát nước và cải thiện cảnh quan khu vực phía Đông Hà Nội.

CSGT TP HCM ra quân cao điểm TTATGT

CSGT TP HCM ra quân cao điểm TTATGT

Cùng với các Đội, Trạm thuộc PC08, 100% quân số Đội CSGT Rạch Chiếc được huy động, đồng loạt thực hiện cao điểm xử lý TTATGT, nhất là các "điểm nóng".