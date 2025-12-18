Phát hiện bố và con trai 8 tuổi tử vong tại nhà riêng ở Nghệ An

Cơ quan Công an đang vào cuộc làm rõ nguyên nhân bố và con trai 8 tuổi tử vong bất thường tại nhà riêng.

Ngày 18/12, thông tin từ lãnh đạo xã Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết, người dân địa phương vừa phát hiện hai người trong một gia đình tử vong ở nhà riêng.

Theo vị lãnh đạo này, sự việc được người dân phát hiện vào tối 17/12, tại xóm Trung Thịnh, xã Hưng Nguyên.

Người dân bàng hoàng phát hiện bố và con trai tử vong tại nhà. Ảnh: MXH

Hai nạn nhân tử vong gồm một người đàn ông và một cháu bé. Theo nhận định ban đầu, hai nạn nhân là người thân của nhau.

Hiện, các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh đang phối hợp với các lực lượng chức năng khác khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.

>>> Mời độc giả xem thêm video Người đàn ông ở Bình Phước tử vong tại nhà riêng nghi bị sát hại: