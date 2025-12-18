Hà Nội

Phát hiện áo choàng chiến tranh Māori cổ đại, giật mình chi tiết lạ

Kho tri thức

Phát hiện áo choàng chiến tranh Māori cổ đại, giật mình chi tiết lạ

Một tấm choàng chiến tranh cổ của người Māori, cũng là một trong năm chiếc duy nhất còn tồn tại đến ngày nay, đã được tìm thấy.

Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
Tại Aotearoa của New Zealand, các chuyên gia đến từ Bảo tàng Phương Đông thuộc trường Đại học Durham bất ngờ tìm thấy một vật thể lạ độc đáo. Ảnh: @Đại học Durham.
Đó là một pauku, kiểu dạng như một chiếc tấm choàng được các chiến binh sử dụng để bảo vệ cơ thể. Ảnh: @Đại học Durham.
Về cơ bản, nó được dệt với những hàng sợi ngang dọc bện chặt chẽ lại với nhau trông rất cứng. Ảnh: @Đại học Durham.
Sau đó, nó được ngâm trong nước, bùn hoặc các vật liệu khác để làm cứng thêm. Ảnh: @Đại học Durham.
Các chiến binh quấn tấm choàng này quanh cánh tay và bàn tay hoặc bụng trong các trận chiến. Ảnh: @Đại học Durham.
Vải bện dày đặc, cứng này giúp hấp thụ lực tác động của những cú đánh mạnh và giúp chiến binh làm chệch hướng đòn tấn công. Ảnh: @Đại học Durham.
Tấm choàng này rõ ràng nhẹ hơn và linh hoạt hơn nhiều so với áo giáp kim loại hoặc áo giáp lưới. Ảnh: @Đại học Durham.
Chiếc pauku có thể bắt nguồn từ thế kỷ 18 Sau Công Nguyên. Ảnh: @Đại học Durham.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “2 chiếc thuyền độc đáo bậc nhất của ngành khảo cổ học”. Nguồn video: @THVL 24News.
#Tấm choàng #chiến tranh #người Māori #vải #dệt

