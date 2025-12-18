Hà Nội

Loài cây tí hon ra quả chi chít như đá quý, dân sành lùng làm cảnh

Giải mã

Loài cây tí hon ra quả chi chít như đá quý, dân sành lùng làm cảnh

Cây hạt cườm (Nertera granadensis) gây ấn tượng mạnh nhờ vẻ ngoài nhỏ bé nhưng rực rỡ, thường được trồng làm cây cảnh ở góc làm việc.

T.B (tổng hợp)
Là cây thân thảo bò sát mặt đất. Thân cây mọc thấp, bò lan thành thảm, lá rất nhỏ và dày, giúp cây che phủ bề mặt đất hiệu quả. Ảnh: Pinterest.
Quả nhỏ tròn như chuỗi hạt cườm. Điểm nổi bật nhất của cây hạt cườm là những quả tròn li ti, màu cam, đỏ hoặc vàng, trông như chuỗi hạt cườm phủ kín bề mặt. Ảnh: Pinterest.
Hoa nhỏ, không nổi bật. Hoa của cây có màu trắng hoặc xanh nhạt, rất nhỏ và kín đáo, thường bị “lu mờ” trước vẻ rực rỡ của quả. Ảnh: mobot.org.
Có nguồn gốc từ nhiều châu lục. Nertera granadensis phân bố tự nhiên ở Trung và Nam Mỹ, New Zealand, Australia và một số đảo Thái Bình Dương. Ảnh: Pinterest.
Ưa khí hậu mát và ẩm. Cây sinh trưởng tốt trong môi trường mát mẻ, ánh sáng tán xạ và độ ẩm cao, rất phù hợp trồng trong nhà hoặc ban công râm mát. Ảnh: Pinterest.
Quả không ăn được. Mặc dù rất bắt mắt, quả hạt cườm không dùng để ăn và có thể gây khó chịu nếu nuốt phải. Ảnh: Pinterest.
Thường được trồng làm cây cảnh để bàn. Kích thước nhỏ gọn giúp Nertera granadensis trở thành lựa chọn phổ biến cho bàn làm việc, kệ sách hay quán cà phê. Ảnh: Pinterest.
Dễ chăm nhưng nhạy cảm với nhiệt độ cao. Nhiệt độ quá nóng hoặc ánh nắng trực tiếp có thể làm cây héo nhanh và rụng quả. Ảnh: Pinterest.
#Cây cảnh nhỏ gọn #Cây hạt cườm Nertera #Trang trí bàn làm việc #Chăm sóc cây trong nhà #Đặc điểm và phân bố cây #Quả trang trí rực rỡ

