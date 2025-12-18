Khám phá cung điện khổng lồ nơi an táng Napoleon Đại đế

Hà Nội

Les Invalides là quần thể kiến trúc lịch sử đồ sộ giữa Paris, gắn liền với quân đội Pháp và những trang sử châu Âu.

T.B (tổng hợp)
Ban đầu được xây làm nơi dưỡng lão cho thương binh. Les Invalides được vua Louis XIV cho xây dựng năm 1670 nhằm chăm sóc binh sĩ già yếu, bị thương sau các cuộc chiến. Ảnh: Pinterest.
Là một trong những công trình xây dựng lớn nhất Paris. Quần thể này trải rộng hơn 13 hecta, gồm nhiều sân trong, dãy nhà dài và các công trình chức năng khác nhau. Ảnh: Pinterest.
Kiến trúc kết hợp hài hòa giữa cổ điển và Baroque. Công trình thể hiện rõ phong cách quyền lực, đối xứng và trang nghiêm đặc trưng của kiến trúc thời Louis XIV. Ảnh: Pinterest.
Mái vòm vàng là biểu tượng kiến trúc nổi bật. Dôme des Invalides với mái vòm mạ vàng cao hơn 100 mét là một trong những hình ảnh dễ nhận biết nhất của Paris. Ảnh: Pinterest.
Là tổ hợp nhiều bảo tàng quân sự quan trọng. Les Invalides hiện nay là nơi đặt Bảo tàng Quân đội Pháp (Musée de l’Armée), trưng bày lịch sử chiến tranh từ Trung Cổ đến hiện đại. Ảnh: Pinterest.
Nơi an nghỉ của Hoàng đế Napoleon Bonaparte. Hài cốt của Napoleon được đưa về đây năm 1840, đặt trong lăng mộ hoành tráng bằng đá porphy dưới mái vòm trung tâm. Ảnh: Pinterest.
Vẫn giữ chức năng quân sự đến ngày nay. Một phần Les Invalides vẫn là nơi sinh hoạt của quân đội và cựu binh, đúng với tinh thần ban đầu khi xây dựng. Ảnh: Pinterest.
Là điểm đến văn hóa – lịch sử thu hút du khách toàn cầu. Không chỉ nổi tiếng với du khách, Les Invalides còn là nơi tổ chức lễ nghi quốc gia và sự kiện tưởng niệm quan trọng của Pháp. Ảnh: Pinterest.
