Bàn tay sinh học tích hợp AI giúp cầm nắm chính xác như tay thật

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Utah đã tạo ra hệ thống cảm biến tiên tiến và mạng nơ-ron nhân tạo tích hợp tạo ra một "bộ não" riêng cho chi giả.
Pale Legoabe - đại diện Nam Phi bình tĩnh xử lý khi tà váy bị tuột do giày cao gót trong bán kết Miss Cosmo 2025.
Máy bay Su-34 của Nga, đã tấn công phá hủy hai sở chỉ huy lữ đoàn của Ukraine; chiến dịch tấn công vào thành phố Kostiantynivka của Quân đội Nga đã bắt đầu.
Tử vi dự đoán, 7 ngày tới là khoảng thời gian Tài tinh hoạt động mạnh, Thần Tài ghé thăm bất ngờ, mang theo cơ hội tiền bạc rõ rệt cho 3 con giáp này.
Một tấm choàng chiến tranh cổ của người Māori, cũng là một trong năm chiếc duy nhất còn tồn tại đến ngày nay, đã được tìm thấy.
Loại cá hung dữ này giờ là đặc sản nổi tiếng nhưng rất hiếm, muốn mua phải đặt trước, giá lên tới 300.000 đồng/kg.
Đây là những cây cảnh được đánh giá cao về giá trị thẩm mỹ và ý nghĩa phong thủy, thường xuất hiện trong không gian sống của gia đình khá giả.
Trong cuộc khai quật gần làng Boeslunde trên đảo Zealand, Đan Mạch, các nhà khảo cổ tìm thấy 2 thanh giáo làm bằng sắt mạ vàng quý hiếm khoảng 2.800 tuổi.
Cây hạt cườm (Nertera granadensis) gây ấn tượng mạnh nhờ vẻ ngoài nhỏ bé nhưng rực rỡ, thường được trồng làm cây cảnh ở góc làm việc.
Những hình ảnh chụp bán khoả thân mới đây của Nhật Kim Anh nhanh chóng gây xôn xao mạng xã hội, khiến nhiều khán giả không khỏi ngỡ ngàng.
Đội trưởng tuyển esports nữ Thái Lan - Givemeakiss (tên thật Jomkhon Phumsinil) đã lên tiếng về việc đồng đội gian lận, khiến toàn đội rút khỏi SEA Games 33.
Hòa Minzy, Phương Thanh và Khánh Thi sang Thái Lan cổ vũ hết mình cho thể thao Việt Nam ở SEA Games 33.
Sau đợt nâng cấp, dòng xe Dacia Sandero 2026 mới bao gồm cả bản hatchback thông thường và gầm cao hơn với hậu tố Stepway chuẩn bị ra mắt tại Vương quốc Anh.
macOS Tahoe 26.2 mang đến Edge Light, tính năng biến màn hình Mac thành nguồn sáng thông minh, giúp gọi video rõ mặt hơn mà không cần đèn ngoài.
Với mức giá phải chăng, cành thông tươi nhập khẩu được nhiều người săn đón và trở thành mặt hàng đắt khách trong dịp Giáng sinh 2025.
Mansory vừa tiếp tục gây chú ý khi trình làng bản độ mới nhất dành cho mẫu xe điện siêu sang Rolls-Royce Spectre, với tên gọi chính thức Equista Linea d’Oro
Minh Triệu có thân hình "không mỡ thừa" nhờ chăm chỉ tập yoga và cardio. Giáng My thực hiện bộ ảnh đón Giáng sinh với phong cách dễ thương, trẻ trung.
Mới đây, bộ ảnh đời thường của cô nàng Trịnh Hà Vi khiến người hâm mộ 'tan chảy' bởi vẻ ngoài trong trẻo và phong cách phối đồ cực kỳ bắt mắt.
Les Invalides là quần thể kiến trúc lịch sử đồ sộ giữa Paris, gắn liền với quân đội Pháp và những trang sử châu Âu.
Sau khi đăng quang Miss Universe 2021, Harnaaz Sandhu tăng cân không kiểm soát do bệnh hiếm gặp. Năm 2023, cô lại lại phong độ sắc vóc.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 19/12, Bảo Bình vận thế không tốt, cần đề phòng tiểu nhân chơi xấu. Kim Ngưu đầu tư gặp khó, phải lý trí hơn.