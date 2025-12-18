Hà Nội

Su-34 của Nga phá hủy hai sở chỉ huy lữ đoàn Ukraine ở Kostiantynivka

Quân sự

Máy bay Su-34 của Nga, đã tấn công phá hủy hai sở chỉ huy lữ đoàn của Ukraine; chiến dịch tấn công vào thành phố Kostiantynivka của Quân đội Nga đã bắt đầu.

Tiến Minh
Chiến dịch bao vây và tiến công thành phố Pokrovsk của Quân đội Nga (RFAF), có thể coi như đã kết thúc; hàng ngàn binh sĩ Ukraine bị bao vây ở khu đô thị Myrnohrad không còn lựa chọn nào khác ngoài chờ đợi số phận của mình. Lực lượng chính của Tập đoàn quân 51 thuộc Cụm quân Trung tâm RFAF, đã chuyển trọng tâm sang khu vực phía bắc Pokrovsk và mặt trận phía nam Konstantinovka.
Như vậy giai đoạn thứ hai của chiến dịch kiểm soát miền bắc Donetsk đã bắt đầu, sau khi tràn ngập thành phố Siversk, RFAF hy vọng sẽ kiểm soát hoàn toàn Konstantinovka vào đầu năm 2026. Hiện tại, Tập đoàn quân 51 của Cụm quân Trung tâm đang tiếp tục đột phá về phía “mỏm đá Dobropolye”, nhằm cắt đứt đường tiếp tế cho Konstantinovka từ phía tây.
Hiện tuyến đường chiến lược T-0514 ở phía tây Kucheriv Yar, phía bắc Pokrovsk, vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Quân đội Ukraine (AFU), được bảo vệ bởi hai đơn vị tấn công thuộc Lữ đoàn tấn công Azov số 12 và 14 của Quân đoàn Azov số 1 của Ukraine; đây có thể coi là mục tiêu “khó nhằn” của Tập đoàn quân 51 RFAF.
Tuy nhiên, Quân đoàn Azov đã chịu tổn thất nặng nề trong hai cuộc phản công tại khu vực Kucheriv Yar và Rodinske, không chỉ bị thương vong lớn mà còn làm suy giảm nghiêm trọng tinh thần chiến đấu. Họ liên tục yêu cầu rút lui và bổ sung quân số, nhưng những yêu cầu này đều bị từ chối. Tình trạng phòng thủ thụ động này đã tạo ra rủi ro đáng kể cho an ninh sườn phía nam của Kostiantynivka.
Để tăng cường phòng thủ cho sườn phía nam Kostiantynivka, AFU đã triển khai phần lớn Lữ đoàn 93 Kholodnyi Yar về phía bắc làng Shakhove và đến các vùng ngoại ô phía nam của Konstantinovka. Lữ đoàn sơn cước số 10 Edelweiss, đã tham chiến nhiều lần với RFAF ở Donbass, cũng đã được triển khai tại đây.
Các phương tiện trinh sát của RFAF theo dõi sát sao hoạt động của Lữ đoàn 93 và Lữ đoàn sơn cước số 10 Edelweiss của AFU ở chiến trường Donetsk. Trong tuần trước, RFAF một mặt tiến hành dọn dẹp chiến trường ở Pokrovsk, trong khi vẫn theo dõi sát các hoạt động của Lữ đoàn 93 và 10 Ukraine ở bắc Pokrovsk và nam Konstantinovka.
Sau khi UAV trinh sát của Cụm quân phía Nam RFAF, xác định được vị trí chính xác của sở chỉ huy Lữ đoàn 93 Kholodnyi Yar, khi đang trú quân ở phía tây nam Kostiantynivka, họ đã sử dụng máy bay ném bom Su-34 của Lực lượng Không quân Vũ trụ, thả bom FAB-500 UMPK để phá hủy mục tiêu.
Cùng ngày, Không quân Nga cũng tiến hành một chiến dịch tấn công thứ hai, vẫn sử dụng máy bay Su-34, nhưng dùng bom nhiệt áp cỡ lớn để phá hủy sở chỉ huy Lữ đoàn sơn cước số 10 Edelweiss. Chỉ trong vài giờ, cả hai sở chỉ huy tiền tuyến của Lữ đoàn 93 và 10 AFU đều bị phá hủy.
Kênh Rybar cho biết, giao tranh tại Kostiantynivka đang dần “tan băng”. Hiện tại, làng Dibrove, ở phía đông bắc Kostiantynivka, nơi đã bị các đơn vị xung kích của Cụm quân phía Tây RFAF kiểm soát, chỉ cách thành phố Slavyansk 15 km, hoàn toàn nằm trong tầm không chế của pháo binh Nga.
Theo phân tích của các kênh quân sự Nga, cuộc tấn công chính của RFAF vào Kostiantynivka có thể sẽ đến từ phía đông bắc. Các thông tin từ thực địa, cho thấy tình hình trên mặt trận phía bắc Chasov Yar, đã xấu đi nghiêm trọng trong 5 ngày qua, khi RFAF đã kiểm soát được một số vị trí phía tây và tây nam Mayskoye.
Cú đột phá này, là bước “chạy đà” hoàn hảo để quân Nga kiểm soát Verolyubovka, trong đó các nhóm trinh sát và đặc nhiệm đầu tiên của RFAF đã thâm nhập vào các khu vực phía đông và trung tâm của ngôi làng, tiến sâu đến tận khu vực Hồ Trung tâm.
Cùng với đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng thông tin về việc kiểm soát hai ngôi làng quan trọng là Klinove, Bezymyane và các khu vực lân cận, cho thấy phạm vi thâm nhập của RFAF rộng hơn nhiều so với những gì nhiều nhà phân tích quân sự thể hiện trên bản đồ chiến sự của họ.
Với việc kiểm soát Klinove và Bezymyane, từ đầu cầu này, quân Nga đã áp sát thành phố Druzhkovka, thực chất là một phần của cụm đô thị Sloviansk-Kramatorsk, chỉ cách đó một quãng ngắn (khoảng hơn 4 km). Tại đây, một mũi tấn công mới đang nhằm vào Kostiantynivka từ hướng đông bắc.
Các nhà phân tích cho rằng, nếu RFAF không kiểm soát được Kostiantynivka, thì còn quá sớm để nói về một trận chiến giành lấy cụm đô thị Slovyansk-Kramatorsk. Mà mục đích của Nga là kiểm soát hai khu đô thị lớn nhất này, như vậy họ mới hoàn thành mục tiêu tràn ngập Donbass.
Song song với cuộc tấn công về phía bắc từ Chasov Yar, quân đội Nga đã chiếm giữ được tất cả các vị trí ở phía tây - dọc theo con đường đến Konstantinovka, cũng như ở phía nam, củng cố vị trí của họ trong khu vực rừng rậm, trải dài đến tận các khu nhà nghỉ Metallurg.
Thông tin này phù hợp với dữ liệu từ các nguồn của Nga. Một blogger chiến trường với biệt danh "Dark" viết từ chiến trường: "Trong tuần qua, AFU đã hoàn toàn mất quyền kiểm soát một phần khu vực nhà liền kề ở phía đông và đông nam Kostyantynivka. Đồng thời sử dụng bộ binh, mỗi lần 1-2 người làm động tác nghi binh, nhằm xác định vị trí của quân Nga cho lực lượng UAV FPV tấn công”.
Theo blogger "Dark", chính những nỗ lực đưa bộ binh của RFAF vào các cánh đồng giữa thành phố Kostiantynivka và làng Predtechino đã gây khó khăn cho các đơn vị Ukraine trong việc kiểm soát mặt trận. Trong khi đó, Cụm quân phía Nam RFAF tiếp tục “chỉnh thẳng mặt trận” và cải thiện công tác bảo đảm hậu cần chiến dịch.
Như vậy, cuộc tấn công vào Kostiantynivka đang diễn ra từ nhiều hướng. Bên cạnh việc tiến sâu vào thành phố ở một số khu vực, các hoạt động tấn công ở hai bên sườn cũng đã được nối lại. Hơn nữa, Cụm quân phía Nam RFAF đã phát động một cuộc tấn công ở khu vực Orekhovo-Vasilevka. Theo thông tin hiện tại từ phía AFU, quân Nga đã tiến sâu vào làng và chiếm được phần trung tâm cũng như các cứ điểm lân cận.
Như vậy, toàn bộ mặt trận trong khu vực đảm nhiệm của Cụm quân phía Nam RFAF đã được triển khai quyết liệt, bất chấp nhiệt độ ngoài trời ở Donbass bây giờ là -1˚C, cho thấy trận chiến giành quyền kiểm soát cụm Pokrovsk-Myrnohrad đang đi đến hồi kết và chiến dịch giành quyền kiểm soát Kostiantynivka của Nga đã bắt đầu.
Svpressa
https://svpressa.ru/war21/article/494406/
#Pokrovsk #Myrnohrad #Kostiantynivka #Nga bao vây Kostiantynivka #Su-34 của Nga #Nga tấn công Kostiantynivka

