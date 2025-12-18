Hà Nội

'Nàng thơ' Trịnh Hà Vi giao diện kẹo ngọt đốn tim người đối diện

Cộng đồng trẻ

'Nàng thơ' Trịnh Hà Vi giao diện kẹo ngọt đốn tim người đối diện

Mới đây, bộ ảnh đời thường của cô nàng Trịnh Hà Vi khiến người hâm mộ 'tan chảy' bởi vẻ ngoài trong trẻo và phong cách phối đồ cực kỳ bắt mắt.

Trầm Phương
Sở hữu gương mặt thanh tú, đôi mắt biết nói cùng gu thời trang đa dạng, Trịnh Hà Vi đang trở thành cái tên thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Đặc biệt những thiết kế được cô nàng diện đều khiến các chị em "săn lùng" địa chỉ để sở hữu. (Ảnh: IGNV)
Trong loạt ảnh mới nhất, Trịnh Hà Vi lựa chọn chiếc áo kiểu dáng baby doll tông màu xanh pastel dịu nhẹ. Điểm nhấn của chiếc áo nằm ở phần tay bồng điệu đà và hàng khuy bọc tinh tế, mang lại vẻ ngoài vừa cổ điển vừa trẻ trung. (Ảnh: IGNV)
Kiểu dáng suông nhẹ không chỉ giúp tôn lên nét mảnh mai mà còn tạo cảm giác thoải mái, năng động cho những buổi cà phê dạo phố. (Ảnh: IGNV)
Điểm thú vị trong set đồ của Hà Vi chính là sự kết hợp đối lập giữa phần trên "bánh bèo" và phần dưới cực ngầu. Cô nàng khéo léo phối áo cùng quần short đen basic, đặc biệt là đôi boots cổ cao màu đen mạnh mẽ. (Ảnh: IGNV)
Việc kết hợp thêm đôi tất trắng cao cổ lộ ra ngoài mép boots là một "chiêu" phối đồ thông minh, giúp đôi chân trông dài hơn và tạo nên điểm nhấn layer độc đáo cho tổng thể trang phục. (Ảnh: IGNV)
Không cần quá cầu kỳ, Hà Vi chọn cho mình chiếc túi xách cầm tay màu trắng với những đường viền xanh navy đồng điệu với màu áo. (Ảnh: IGNV)
Dù là những khoảnh khắc ngồi thư giãn trên sofa hay dạo bước trên phố, Trịnh Hà Vi luôn giữ được nét tự nhiên, rạng rỡ. (Ảnh: IGNV)
Ánh mắt mơ màng cùng mái tóc dài uốn lượn nhẹ nhàng giúp cô khẳng định hình ảnh một "nàng thơ" thế hệ mới: hiện đại, cá tính nhưng vẫn giữ trọn nét nữ tính riêng biệt. (Ảnh: IGNV)
Trịnh Hà Vi bắt đầu được biết đến rộng rãi từ khi gia nhập Schannel. Với lối dẫn dắt tự nhiên, giọng nói truyền cảm và nụ cười "tỏa nắng", cô nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc với người hâm mộ. (Ảnh: IGNV)
Tính đến thời điểm hiện tại, Trịnh Hà Vi sở hữu lượng người theo dõi đáng mơ ước với hơn 1 triệu người theo dõi trên tất cả các nền tảng. Cô không chỉ chia sẻ về thời trang mà còn truyền cảm hứng về lối sống tích cực, kinh nghiệm làm đẹp và những trải nghiệm du lịch thực tế. (Ảnh: IGNV)
#Trịnh Hà Vi #thời trang #sao Việt #nàng thơ #gia đình Schannel #phong cách nàng thơ

