"Phú bà" Nhật Kim Anh táo bạo khoe lưng trần sau sinh con

Giải trí

Những hình ảnh chụp bán khoả thân mới đây của Nhật Kim Anh nhanh chóng gây xôn xao mạng xã hội, khiến nhiều khán giả không khỏi ngỡ ngàng.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Trong bộ ảnh vừa được chia sẻ, Nhật Kim Anh gây ấn tượng khi khoe trọn tấm lưng trần nõn nà trong thiết kế mang tông xanh lá chủ đạo.
Lựa chọn trang phục táo bạo nhưng tinh tế giúp nữ ca sĩ tôn lên đường nét mềm mại, quyến rũ mà vẫn giữ được vẻ sang trọng, chừng mực.
Không chỉ ghi điểm nhờ trang phục, gương mặt được trang điểm đồng điệu với tổng thể, làn da căng mịn cùng ánh nhìn tự tin đã giúp Nhật Kim Anh toả sáng trong từng khung hình.
Ở tuổi 40, nhan sắc của nữ ca sĩ được nhận xét ngày càng mặn mà, đằm thắm, toát lên nét dịu dàng nhưng vẫn đầy cuốn hút.
Ngay sau khi đăng tải, bộ ảnh nhanh chóng nhận về hàng nghìn lượt yêu thích và bình luận. Phần lớn khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ trước diện mạo trẻ trung của Nhật Kim Anh, cho rằng cô ngày càng đẹp hơn theo thời gian, bất chấp việc đã trải qua không ít biến cố trong cuộc sống.
Tháng 1/2025, cô hạ sinh con gái thứ hai, tên ở nhà là Julia, nhận được nhiều lời chúc mừng từ đồng nghiệp và người hâm mộ.
Hiện tại, nữ ca sĩ dần quay lại công việc, cân bằng giữa vai trò làm mẹ và sự nghiệp.
Sau 2 tháng sinh, Nhật Kim Anh đã gần lấy lại vóc dáng trước khi sinh. Diễn viên cũng cho biết cô giảm 18 kg so với thời điểm mang thai.
Ở tuổi 40, Nhật Kim Anh sở hữu sự nghiệp vững chắc cùng khối tài sản đáng nể.
Cô đang sống cùng con gái trong căn biệt thự tại TP.HCM. Ảnh: FB Nhật Kim Anh
