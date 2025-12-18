Hà Nội

Phát hiện cặp giáo mạ vàng cổ xưa nhất Đan Mạch gần 2.800 năm

Trong cuộc khai quật gần làng Boeslunde trên đảo Zealand, Đan Mạch, các nhà khảo cổ tìm thấy 2 thanh giáo làm bằng sắt mạ vàng quý hiếm khoảng 2.800 tuổi.

Tâm Anh (theo Arkeonews, Allthatsinteresting)
Các nhà khảo cổ từ Bảo tàng Vestsjælland đã khai quật một địa điểm linh thiêng thời Đồ đồng gần làng Boeslunde trên đảo Zealand, Đan Mạch, các nhà khảo cổ phát hiện ra những vũ khí bằng sắt cổ nhất được biết đến tại nước này. Đó là 2 ngọn giáo làm bằng sắt mạ vàng. Ảnh: Museum Vestsjælland.
Các nhà khảo cổ từ Bảo tàng Vestsjælland đã khai quật một địa điểm linh thiêng thời Đồ đồng gần làng Boeslunde trên đảo Zealand, Đan Mạch, các nhà khảo cổ phát hiện ra những vũ khí bằng sắt cổ nhất được biết đến tại nước này. Đó là 2 ngọn giáo làm bằng sắt mạ vàng. Ảnh: Museum Vestsjælland.
Ngoài cặp giáo khoảng 2.800 năm tuổi, các nhà nghiên cứu còn tìm thấy một mạch nước ngầm bên dưới khu vực cất giữ các hiện vật bằng vàng của thị trấn. Điều này có thể cho thấy khu vực này từng là một địa điểm thực hiện các nghi lễ tế lễ quan trọng. Ảnh: Museum Vestsjælland.
Ngoài cặp giáo khoảng 2.800 năm tuổi, các nhà nghiên cứu còn tìm thấy một mạch nước ngầm bên dưới khu vực cất giữ các hiện vật bằng vàng của thị trấn. Điều này có thể cho thấy khu vực này từng là một địa điểm thực hiện các nghi lễ tế lễ quan trọng. Ảnh: Museum Vestsjælland.
Trải qua gần 3.000 năm, 2 thanh giáo đã bị ăn mòn bởi tác động của môi trường và các yếu tố thời tiết. Qua kiểm tra, các nhà khảo cổ nhận định chúng là những ngọn giáo độc nhất vô nhị từng được tìm thấy ở châu Âu từ trước đến nay. Ảnh: Museum Vestsjælland.
Trải qua gần 3.000 năm, 2 thanh giáo đã bị ăn mòn bởi tác động của môi trường và các yếu tố thời tiết. Qua kiểm tra, các nhà khảo cổ nhận định chúng là những ngọn giáo độc nhất vô nhị từng được tìm thấy ở châu Âu từ trước đến nay. Ảnh: Museum Vestsjælland.
Phương pháp định tuổi bằng đồng vị carbon phóng xạ trên nhựa cây bạch dương được bảo quản trên đầu một ngọn giáo cho thấy vũ khí này được tạo ra vào khoảng năm 900 trước Công nguyên đến năm 830 trước Công nguyên. Ảnh: Museum Vestsjælland.
Phương pháp định tuổi bằng đồng vị carbon phóng xạ trên nhựa cây bạch dương được bảo quản trên đầu một ngọn giáo cho thấy vũ khí này được tạo ra vào khoảng năm 900 trước Công nguyên đến năm 830 trước Công nguyên. Ảnh: Museum Vestsjælland.
Vì vậy, 2 thanh giáo là hiện vật bằng sắt cổ nhất từng được phát hiện ở Đan Mạch. Mặc dù bị ăn mòn nặng nhưng các chi tiết khảm vàng vẫn còn nhìn thấy được dọc theo lưỡi và phần cán của 2 ngọn giáo. Ảnh: Museum Vestsjælland.
Vì vậy, 2 thanh giáo là hiện vật bằng sắt cổ nhất từng được phát hiện ở Đan Mạch. Mặc dù bị ăn mòn nặng nhưng các chi tiết khảm vàng vẫn còn nhìn thấy được dọc theo lưỡi và phần cán của 2 ngọn giáo. Ảnh: Museum Vestsjælland.
Hình ảnh chụp X-quang của 2 ngọn giáo cũng hé lộ các họa tiết trang trí hình tròn bằng vàng cho thấy tay nghề chế tác vũ khí xuất sắc của người xưa. Ảnh: en.saednews.com.
Hình ảnh chụp X-quang của 2 ngọn giáo cũng hé lộ các họa tiết trang trí hình tròn bằng vàng cho thấy tay nghề chế tác vũ khí xuất sắc của người xưa. Ảnh: en.saednews.com.
Sự kết hợp giữa việc chế tạo vũ khí bằng sắt kết hợp với trang trí bằng vàng là cực kỳ hiếm gặp ở Bắc Âu. Các loại vũ khí mạ vàng tương tự hiện vẫn chưa tìm thấy ở bất cứ nơi nào trong khu vực Bắc Âu, thậm chí ở Trung Âu và Hy Lạp. Ảnh: en.saednews.com.
Sự kết hợp giữa việc chế tạo vũ khí bằng sắt kết hợp với trang trí bằng vàng là cực kỳ hiếm gặp ở Bắc Âu. Các loại vũ khí mạ vàng tương tự hiện vẫn chưa tìm thấy ở bất cứ nơi nào trong khu vực Bắc Âu, thậm chí ở Trung Âu và Hy Lạp. Ảnh: en.saednews.com.
Mời độc giả xem video: Hé lộ nền văn minh đã mất tích qua tàn tích khảo cổ.
Tâm Anh (theo Arkeonews, Allthatsinteresting)
#Khảo cổ vật quý hiếm #Giáo sắt mạ vàng cổ #Hiện vật sắt cổ nhất Bắc Âu #vũ khí cổ

