Lên macOS Tahoe 26.2, MacBook tự “bật đèn” khi gọi video

Số hóa

Lên macOS Tahoe 26.2, MacBook tự “bật đèn” khi gọi video

macOS Tahoe 26.2 mang đến Edge Light, tính năng biến màn hình Mac thành nguồn sáng thông minh, giúp gọi video rõ mặt hơn mà không cần đèn ngoài.

Thiên Trang (TH)
Apple vừa phát hành macOS Tahoe 26.2 với loạt nâng cấp nhỏ nhưng đánh trúng nhu cầu sử dụng thực tế của người dùng Mac.
Điểm mới đáng chú ý nhất là Edge Light, tính năng giúp MacBook tự “chiếu sáng” khi gọi video trong môi trường thiếu ánh sáng.
Thay vì yêu cầu người dùng sắm thêm đèn ring light, Apple tận dụng chính màn hình Mac để tạo nguồn sáng mềm chiếu trực diện vào khuôn mặt.
Khi kích hoạt, viền sáng xuất hiện quanh khung hình và tự động điều chỉnh cường độ để tránh chói mắt.
Edge Light thu gọn khi người dùng thao tác chuột hoặc bàn phím, hạn chế ảnh hưởng đến nội dung hiển thị trên màn hình.
Tính năng này đặc biệt hữu ích trong các cuộc họp online bất ngờ, gọi FaceTime nhanh hoặc làm việc buổi tối.
Bên cạnh đó, macOS Tahoe 26.2 còn bổ sung nhắc nhở khẩn cấp trong Reminders, cải tiến Podcasts và tinh chỉnh trải nghiệm chơi game trên Mac.
Dù không phô trương công nghệ, bản cập nhật này cho thấy Apple vẫn trung thành với triết lý cải thiện trải nghiệm người dùng bằng những chi tiết nhỏ nhưng hiệu quả.
Thiên Trang (TH)
