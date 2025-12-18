Hà Nội

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 19/12: Bảo Bình bị chơi xấu, đề phòng tiểu nhân

Giải mã

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 19/12: Bảo Bình bị chơi xấu, đề phòng tiểu nhân

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 19/12, Bảo Bình vận thế không tốt, cần đề phòng tiểu nhân chơi xấu. Kim Ngưu đầu tư gặp khó, phải lý trí hơn.

Bích Hậu (Theo Sohu)
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương làm việc cần phối hợp nhiều bên mới có tiến triển, dù sao một mình cũng không làm nổi. Sự nghiệp bình thường, khi làm việc cứ theo kế hoạch là được, đừng nghĩ ý tưởng lệch lạc, kinh nghiệm và mô hình cũ tốt thì cứ kiên trì dùng để tránh sai sót. Tài lộc bình thường, dự án cần thời gian mới biến hiện được, đừng vội từ từ thôi. Tình cảm bình thường, hai người ở bên nhau vẫn có thể cùng tiến cùng lùi, chỉ là gặp chuyện nên bớt cằn nhằn. Sức khỏe bình bình, cơ bản khỏe mạnh không vấn đề lớn.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu đừng nghĩ quá nhiều, tự đặt khó khăn trước không giúp hoàn thành nhiệm vụ. Sự nghiệp khá ổn, trong công việc chỉ dựa vào nỗ lực thuần túy để có thành tích là không thực tế, cần dùng kỹ xảo linh hoạt mới hoàn thành dự án, chắc chắn sẽ có người quấy rầy không được xem nhẹ. Tài lộc bình thường, trong đầu tư tài chính có nhiều thông tin gây nhiễu, không phán đoán lý tính sẽ dễ bị lừa. Tình cảm bình thường, trong mối quan hệ thân mật đều muốn làm gì đó cho đối phương, nhưng dễ tốt bụng lại thành chuyện xấu. Sức khỏe khá ổn, tĩnh dưỡng là được.
Song Tử (21/5 - 20/6): Song Tử luôn tràn đầy nhiệt tình với người và việc xung quanh. Sự nghiệp tốt, nơi làm việc chú trọng hiệu suất không sợ cực khổ bỏ ra, chỉ cần chú ý đừng vội vàng, cẩn thận chi tiết để ít sai sót, nửa vời sẽ ảnh hưởng ấn tượng của mình. Tài lộc khá tốt, trong đầu tư tài chính chú ý đừng hành động bốc đồng, bình tĩnh suy nghĩ hoặc hỏi ý kiến chuyên gia thì hơn. Tình cảm khá tốt, bạn và đối phương ở bên nhau vui vẻ thoải mái, có gì nói nấy ít làm bộ. Sức khỏe khá tốt, tinh thần sung mãn không dễ mệt.
Cự Giải (21/6 - 22/7): Cự Giải hành sự biết nắm trọng điểm, chỉ cần bỏ công sức vẫn sẽ có thu hoạch. Sự nghiệp khá tốt, nơi làm việc phải thể hiện tài năng thực sự, chịu khó mới có thành tích tốt, nghĩ qua loa là đạt yêu cầu cấp trên và khách hàng là không thể. Tài lộc khá tốt, cứ theo kế hoạch hành sự thì đạt lợi nhuận không khó khăn. Tình cảm khá ổn, đối phương sẵn lòng giúp đỡ và nhường nhịn mình nhiều hơn, đừng soi mói tìm lỗi. Sức khỏe khá ổn, vận động xương cốt vừa phải có lợi cho sức khỏe, đừng ngồi yên một chỗ.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử cần nhìn rõ môi trường xung quanh có thay đổi gì không, đừng cứng nhắc làm ngược lại. Sự nghiệp bình thường, nơi làm việc có vài việc sẽ giúp bạn nhìn rõ bản chất con người xung quanh, dù thực tế hơi tàn khốc nhưng cũng giúp phân biệt thật giả, đừng cố chấp mê muội. Tài lộc bình thường, trong đầu tư tài chính dự án sẽ có kết quả rõ ràng. Tình cảm bình bình, mối quan hệ thân mật không dùng tâm thì hai người cũng chẳng tiến triển, cần nghĩ rõ mình muốn thế nào. Sức khỏe bình bình, tĩnh dưỡng nhiều là được.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ làm việc hay do dự thiếu tự tin, ý nghĩ bi quan sẽ ảnh hưởng hiệu suất. Sự nghiệp bình thường, trong công việc làm việc nghiêm túc chắc chắn rất quan trọng, cấp trên giao gì thì cố gắng hoàn thành, thiếu tự tin và tự nghi ngờ sẽ tự tạo thêm phiền phức. Tài lộc bình thường, trong đầu tư tài chính nên học thêm kiến thức liên quan để nâng cao khả năng phán đoán, không am hiểu chắc chắn dễ bị lừa. Tình cảm bình bình, muốn trao đổi nhiều với đối phương thì chủ động dẫn dắt chủ đề, đừng thụ động chờ đợi. Sức khỏe bình thường, tránh va chạm bị thương, chú ý an toàn.
Thiên Bình (23/9 - 22/10): Thiên Bình cần biết đổi góc nhìn vấn đề, không biết sự thật sẽ không trưởng thành. Sự nghiệp hơi yếu, nơi làm việc sẽ có cơ hội để bạn hiểu một số đạo lý và sự thật, nhân dịp nâng cao nhận thức bản thân đừng sống mơ hồ, rõ mục tiêu mới có động lực làm việc. Tài lộc hơi yếu, khó đạt lợi nhuận gì, tổn thất thì sẽ có một chút. Tình cảm hơi yếu, nửa kia không thích bạn can thiệp việc của họ thì đừng làm, tự chuốc phiền phức làm gì. Sức khỏe bình thường, đừng xem nhẹ vấn đề sức khỏe.
Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Thiên Yết hôm nay khá yếu, trong công việc và cuộc sống cảm giác bị kẹt không có cơ hội thay đổi hiện trạng. Sự nghiệp khá yếu, khi làm việc các bên đều kiên trì lợi ích của mình không muốn bị xâm phạm, muốn đẩy dự án lại càng khó khăn, có lẽ cần một cơ hội mới thay đổi được tình hình cải thiện. Tài lộc khá yếu, dự án phát triển không thuận lợi, luôn có đủ thứ ảnh hưởng đến lợi nhuận. Tình cảm hơi yếu, hai bên đều kiên trì ý kiến riêng, khó nhượng bộ thì không đạt được đồng thuận. Sức khỏe hơi yếu, cảm xúc tiêu cực nhiều cần chú ý.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã hôm nay bình thường, hành sự đừng lo mình không làm nổi, chỉ cần nghĩ cách tổng có điểm đột phá. Sự nghiệp hơi yếu, trong công việc làm tốt việc phân nội là được, dù nhận nhiệm vụ khó cũng đừng hoảng loạn, tin mình tìm được cách hay, đừng để khí thế thua trước. Tài lộc bình thường, dự án dễ xuất hiện vấn đề nhỏ, phát hiện sớm mới có cách giải quyết. Tình cảm bình bình, hai bên dễ giận dỗi nhau, vẫn nên nhường một bước đừng làm tổn thương tình cảm mới quan trọng. Sức khỏe bình bình, cẩn thận nóng trong người.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết có việc vốn không cần mình làm, dũng cảm nói không thì hơn. Sự nghiệp bình thường, trong công việc kiên trì nguyên tắc rất quan trọng, việc không nên làm thì ngay từ đầu phải rõ ràng từ chối, làm người tốt bụng chỉ tự chuốc phiền phức. Tài lộc hơi yếu, không có dư sức thì đừng học người ta đầu tư, trước tiên nghĩ cách mở rộng kênh thu nhập thì tốt hơn. Tình cảm bình bình, đối phương muốn được quan tâm nhiều hơn, nhưng bạn không có dư năng lượng ứng phó những chuyện này. Sức khỏe bình thường, nghỉ ngơi tốt chú ý cơ thể.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình trong công việc và cuộc sống sự giúp đỡ thực tế ít, bạn cũng dễ nghĩ quẩn. Sự nghiệp hơi yếu, nơi làm việc khả năng bị bắt nạt cao, có người thích dùng chút quyền lực đè người khác, trong lòng đừng hoảng loạn, thận trọng ứng đối đừng nhạy cảm quá mức. Tài lộc bình thường, giảm bớt gánh nặng tư tưởng, chủ động học kiến thức liên quan mới có thể có thu nhập. Tình cảm bình bình, trong mối quan hệ thân mật đừng tự làm khó mình, đối mặt mâu thuẫn và hiểu lầm cần học cách hóa giải đừng làm nghiêm trọng thêm. Sức khỏe bình thường, tĩnh dưỡng thì tốt.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư hôm nay khá tốt, thường có thành tích xuất hiện không uổng công sức. Sự nghiệp khá tốt, khi làm việc chỉ cần đúng quy trình thì đạt thành tích không khó, có người còn được đội nhóm giúp đỡ nên hiệu suất và kết quả đều tốt lên, hiện tại coi như giai đoạn khá thuận lợi. Tài lộc khá tốt, tiết kiệm một chút có thể để dành được kha khá tiền, đừng xem thường cách hay này. Tình cảm tạm ổn, bạn và nửa kia ở bên nhau tình cảm sẽ ấm lên, cơ bản không xảy ra cãi vã. Sức khỏe tạm ổn, vận động vừa phải tốt cho cơ thể.
