Giải trí

Hòa Minzy - Phương Thanh cổ vũ thể thao Việt Nam ở SEA Games 33

Hòa Minzy, Phương Thanh và Khánh Thi sang Thái Lan cổ vũ hết mình cho thể thao Việt Nam ở SEA Games 33.

Thu Cúc (tổng hợp)
Nữ ca sĩ Phương Thanh góp mặt trên khán đài trong nhiều trận đấu của đoàn thể thao Việt Nam ở SEA Games 33. Ảnh: FB Phương Thanh.
Chị Chanh cổ vũ các vận động viên Việt Nam thi điền kinh, kéo co, bắn cung. Ảnh: FB Phương Thanh.
Hình ảnh Phương Thanh đến ủng hộ đội kéo co Việt Nam trước đối thủ Thái Lan. Ảnh: Znews.
Trước đó, theo Tiền Phong, Phương Thanh góp mặt trong MV Chân cứng đá mềm. Dự án không chỉ mang đến âm nhạc đầy cảm xúc từ Phương Thanh, Hoàng Bách và DTAP, mà còn là những thước phim sống động, phản ánh lăng kính và câu chuyện đời thường của các vận động viên, giúp khán giả cảm nhận trọn vẹn tinh thần và nỗ lực của họ. Ảnh: Tiền Phong.
Dịp SEA Games 33, ngoài Phương Thanh, ca sĩ Hòa Minzy cũng sang Thái Lan cổ vũ đoàn thể thao Việt Nam. Ảnh: Znews.
Theo Znews, Hòa Minzy lặng đi trên khán đài trong trận chung kết bóng chuyền nữ SEA Games 33 giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. Ảnh: Znews.
Trên trang cá nhân, Hòa Minzy đăng tải hình ảnh cổ vũ vận động viên Nguyễn Tấn Sang ở SEA Games 33. "Chúc mừng toàn thể đoàn thể thao Việt Nam, cảm ơn các anh chị em đã chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo", nữ ca sĩ viết. Ảnh: FB Hòa Minzy.
Năm 2023, ở SEA Games 32, nữ ca sĩ cổ vũ bóng đá nữ, bóng đá nam, điền kinh, bơi lội, Pencak Silat của đoàn thể thao Việt Nam. Ảnh: Tiền Phong.
Khánh Thi cũng có mặt ở Thái Lan. Cô cổ vũ đội Esport của Việt Nam ở SEA Games 33. Ảnh: FB Khánh Thi.
