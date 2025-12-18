Hot girl esports Thái lên tiếng việc đồng đội gian lận khi đấu với Việt Nam

Hà Nội

Cộng đồng trẻ

Đội trưởng tuyển esports nữ Thái Lan - Givemeakiss (tên thật Jomkhon Phumsinil) đã lên tiếng về việc đồng đội gian lận, khiến toàn đội rút khỏi SEA Games 33.

Trầm Phương (Tổng hợp)
Trong những ngày qua, cộng đồng Esports Đông Nam Á chấn động trước bê bối gian lận tại SEA Games 33 vừa qua. Đáng chú ý, Givemeakiss - nữ đội trưởng xinh đẹp của đội tuyển Liên Quân Mobile nữ Thái Lan - đã chính thức lên tiếng "vạch trần" hành vi sai trái của đồng đội sau trận đấu với đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: FBNV)
Sự việc bắt nguồn từ trận đấu giữa tuyển nữ Thái Lan và Việt Nam vào ngày 15/12/2025. Tuyển thủ Tokyogurl (Naphat Warasin) bị phát hiện đã dùng phần mềm thứ 3 trong quá trình thi đấu. (Ảnh: FBNV)
Theo đó, Givemeakiss đã nảy sinh nghi ngờ từ trước khi trận đấu bắt đầu. Tokyogurl đã có những hành động bất thường. (Ảnh: FBNV)
"Tokyogurl bất ngờ đề nghị mượn thiết bị thi đấu của tôi để kiểm tra và chỉnh sửa cài đặt, dù cô ấy đã có thiết bị cá nhân. Tôi thấy điều đó rất khó hiểu, vì thông thường mỗi vận động viên đều tự chuẩn bị cấu hình trên thiết bị của mình. Tôi đã hỏi thẳng tại sao lại cần dùng thiết bị thi đấu chung, thì cô ấy nói rằng máy của mình không có kết nối mạng”, đội trưởng esport nữ Thái Lan chia sẻ. (Ảnh: FBNV)
Mọi nghi ngờ càng trở nên rõ rệt hơn khi trận đấu chính thức bắt đầu. Trong môi trường thi đấu đòi hỏi sự tập trung và tương tác cao độ, Tokyogurl lại có những hành động mang tính chất "che giấu". (Ảnh: FBNV)
Về việc phát hiện gian lận, Givemeakiss kể lại: “Đó là thời điểm trận đấu bị tạm dừng vì trọng tài và BTC vào kiểm tra xem có vấn đề gì xảy ra. Rồi trọng tài nói với tôi rằng đây là lời nhắc nhở lần thứ nhất liên quan đến việc sử dụng Discord. Lúc đó tôi rất sốc và tự hỏi liệu có đúng là điều mình đang nghĩ hay không”. (Ảnh: FBNV)
Ngay sau khi trận đấu kết thúc, Givemeakiss đã lập tức báo cáo toàn bộ sự việc với ban lãnh đạo: “Khi trận đấu đó kết thúc, tôi lập tức đứng dậy và báo cho huấn luyện viên rằng đã xảy ra chuyện. Nói thật là lúc đó tay tôi run lên vì quá sốc, và tôi khá chắc rằng chuyện này không đúng. Vì vậy tôi quyết định nói với huấn luyện viên và các đồng đội". (Ảnh: FBNV)
Ngày 16/12, Givemeakiss cũng đã có bài đăng chia sẻ trên Facebook cá nhân sau khi phải dừng hành trình tại SEA Games 33: ""Buồn không nói nên lời. Mọi người đã nỗ lực rất nhiều, vì cùng một giấc mơ và mục tiêu. Tối qua, tôi cùng đội hình còn lại tiếp tục tập luyện đến tận khuya. Trái tim tôi tan nát. Sau cùng, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người". (Ảnh: FBNV)
Givemeakiss là một trong những nhân tố nổi bật trong đội hình tuyển AOV Thái Lan. Cô từng thi đấu ba mùa RoV Pro League, từng góp mặt trong đội hình vô địch RPL Mùa Hè 2024. (Ảnh: FBNV)
Tại SEA Games 33, nữ tuyển thủ nhiều lần bày tỏ sự quyết tâm giành danh hiệu cùng đồng đội. Bởi vậy khi phải đột ngột dừng lại hành trình, cô không tránh khỏi thất vọng. (Ảnh: FBNV)
#Esports #SEA Games 33 #Thái Lan #Givemeakiss #Gian lận #Liên Quân Mobile

