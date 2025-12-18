Hot girl esports Thái lên tiếng việc đồng đội gian lận khi đấu với Việt Nam

Đội trưởng tuyển esports nữ Thái Lan - Givemeakiss (tên thật Jomkhon Phumsinil) đã lên tiếng về việc đồng đội gian lận, khiến toàn đội rút khỏi SEA Games 33.
Hòa Minzy, Phương Thanh và Khánh Thi sang Thái Lan cổ vũ hết mình cho thể thao Việt Nam ở SEA Games 33.
Sau đợt nâng cấp, dòng xe Dacia Sandero 2026 mới bao gồm cả bản hatchback thông thường và gầm cao hơn với hậu tố Stepway chuẩn bị ra mắt tại Vương quốc Anh.
macOS Tahoe 26.2 mang đến Edge Light, tính năng biến màn hình Mac thành nguồn sáng thông minh, giúp gọi video rõ mặt hơn mà không cần đèn ngoài.
Với mức giá phải chăng, cành thông tươi nhập khẩu được nhiều người săn đón và trở thành mặt hàng đắt khách trong dịp Giáng sinh 2025.
Mansory vừa tiếp tục gây chú ý khi trình làng bản độ mới nhất dành cho mẫu xe điện siêu sang Rolls-Royce Spectre, với tên gọi chính thức Equista Linea d’Oro
Minh Triệu có thân hình "không mỡ thừa" nhờ chăm chỉ tập yoga và cardio. Giáng My thực hiện bộ ảnh đón Giáng sinh với phong cách dễ thương, trẻ trung.
Mới đây, bộ ảnh đời thường của cô nàng Trịnh Hà Vi khiến người hâm mộ 'tan chảy' bởi vẻ ngoài trong trẻo và phong cách phối đồ cực kỳ bắt mắt.
Les Invalides là quần thể kiến trúc lịch sử đồ sộ giữa Paris, gắn liền với quân đội Pháp và những trang sử châu Âu.
Sau khi đăng quang Miss Universe 2021, Harnaaz Sandhu tăng cân không kiểm soát do bệnh hiếm gặp. Năm 2023, cô lại lại phong độ sắc vóc.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 19/12, Bảo Bình vận thế không tốt, cần đề phòng tiểu nhân chơi xấu. Kim Ngưu đầu tư gặp khó, phải lý trí hơn.
Từng bị tố có lối sống 'phông bạt', loạt khoảnh khắc Louis Phạm tay xách nách mang những túi đồ hiệu từ các nhà mốt xa xỉ đã thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng.
Ngôi nhà không phô trương, nhưng đủ tinh tế để mang lại cảm giác thư thái, mát lành cho cuộc sống đô thị thường ngày.
Năm 2025, Mark Zuckerberg tiến hành cuộc đại tu lớn nhất lịch sử Meta, siết hiệu suất, cắt giảm metaverse và đổ hàng chục tỷ USD cho AI.
Mai Tài Phến làm đạo diễn phim do Mỹ Tâm sản xuất. Trước đó, anh đóng nhiều bộ phim, MV ca nhạc.
Diện thiết kế cắt xẻ táo bạo thả dáng trên biển, cô nàng Lovelynnboo khéo khoe vòng một đầy đặn cùng vòng eo 'con kiến siêu nhỏ đốn tim người đối diện.
Theo tử vi, trước Tết Dương lịch 2026, 3 con giáp may mắn được Thần Tài chiếu cố, kiếm bộn tiền, đón năm mới 2026 đầy dư dả và cơ hội thăng tiến bất ngờ.
Khảo cổ tại Hà Bắc phát hiện 110 ngôi mộ cổ, quan tài đất sét và hài cốt bảo quản tốt, các mẫu xét nghiệm ADN giúp hiểu rõ về nguyên nhân tử vong.
Sơn Tùng một lần nữa 'đánh úp' fan với chia sẻ loạt ảnh lần đầu tiên anh chàng được trải nghiệm xe buýt hai tầng.
SK Hynix cảnh báo thiếu hụt DRAM có thể kéo dài đến 2028 khi năng lực sản xuất dồn cho AI và máy chủ, đẩy giá RAM khó hạ nhiệ
Một nhóm người đam mê tìm kiếm cổ vật đã tình cờ phát hiện ra một di vật bị thất lạc từ thời chiến tranh của Ba Lan trong khu rừng Starachowice.