ADN cổ đại hé lộ lộ tổ tiên của người dân Anh thời Trung cổ

Theo nghiên cứu, 2 bộ hài cốt được chôn cất trong nghĩa trang ở Anh vào thế kỷ 7 có tổ tiên là người Tây Phi thông qua kiểm tra, phân tích ADN.
Hãng xe điện Nio vừa công bố loạt hình ảnh nội thất chính thức của mẫu SUV ES8 2025 thuần điện lớn nhất hiện có tại Trung Quốc – xe sẽ mở bán 21/8.
Từ loài cây mọc bờ bụi tại các làng quê, cây tre được thổi hồn thành tác phẩm bonsai độc đáo, giá lên tới vài chục triệu đồng.
Lũ quét và lở đất kinh hoàng ở Pakistan những ngày qua đã khiến hàng trăm người thiệt mạng và mất tích, nhiều ngôi nhà bị hư hại.
Nhà máy vật liệu chịu lửa, chính là nơi diễn ra trận chiến quyết định giành và giữ pháo đài Chasov Yar giữa quân đội Nga và Ukraine.
Quốc dân Đại hội ở đình Tân Trào được coi như Hội nghị Diên hồng lần thứ hai trong lịch sử nước ta. Từ ngôi đình này, Lệnh tổng khởi nghĩa đã được thông qua.
Thông qua bẫy ảnh, Ban quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị đã ghi nhận 22 loài động vật. Trong số này có những loài quý hiếm như sơn dương, cầy gấm.
Mới đây, Honda đã thông báo điều chỉnh giá bán cho mẫu Civic Type R 2025, đồng thời bổ sung màu sơn mới Racing Blue, thay thế cho màu Rally Red trước đây.
Vận may gõ cửa cuối năm 2025, 4 con giáp này có cơ hội tài chính dồi dào, thuận lợi ký hợp đồng sở hữu căn hộ mơ ước trong đời.
Quân đội Nga đã tạo ra một cơn bão lửa thực sự cho đối phương ở Dobropillya và khu vực xung quanh; trong khi Kiev tuyên bố phản công thắng lợi.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 20/8, Bạch Dương có quý nhân giúp đỡ, biết cầu tiến nên tài lộc trúng đậm. Nhân Mã đừng tham vọng quá sẽ tránh được tổn thất.
Khác với hình ảnh ngọt ngào, nhẹ nhàng trong những bộ ảnh bầu trước, Trần Thanh Tâm gây chú ý với hình tượng sắc sảo, quyến rũ trong loạt hình ảnh mới.
Khoảnh khắc nữ ca sĩ Dương Hoàng Yến tươi tắn, xinh đẹp khi chào cờ dưới bóng cờ Tổ quốc trên sóng truyền hình quốc gia nhanh chóng gây sốt.
Séo Chong Hô, bản làng yên bình giữa Sa Pa, nơi ruộng bậc thang vàng xanh đan xen, là điểm đến mới cho những tâm hồn mê lúa và núi rừng Tây Bắc.
Toyota Thái Lan mới đây đã tung một đoạn teaser hé lộ sự kiện ra mắt Vios hybrid thế hệ thứ tư tại Đông Nam Á, dự kiến diễn ra vào ngày 21/8/2025.
Được coi là thủ đô lâm thời của khu giải phóng, chiến khu Tân Trào là nơi ra đời những quyết sách quan trọng nhất của cuộc Cách mạng tháng Tám.
Doedicurus là một loài động vật khổng lồ thời tiền sử thuộc họ Glyptodontidae, nổi tiếng với bộ giáp kiên cố và chiếc đuôi “chết chóc”.
Đều nổi tiếng, hai mỹ nhân Hàn Quốc Song Hye Kyo và Suzy gây chú ý mỗi khi gặp gỡ ở đời thường.
Quân Ukraine đồn trú tại Pokrovsk đã bị chia cắt làm hai, đường tiếp cận của lực lượng tiếp viện cho Pokrovsk cắt đứt bởi các bãi mìn do công binh Nga rải từ xa.
Doãn Hải My - bà xã Đoàn Văn Hậu đã chứng minh câu nói "gái một con mòn con mắt" với loạt ảnh mới được đăng tải lên trang cá nhân.
Ailani - con gái của ca sĩ Phương Vy và Sean Trace sở hữu đôi chân dài miên man, gương mặt xinh xắn, được Xuân Lan đánh giá là hoa hậu tương lai.