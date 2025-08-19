Hà Nội

ADN cổ đại hé lộ lộ tổ tiên của người dân Anh thời Trung cổ

Kho tri thức

ADN cổ đại hé lộ lộ tổ tiên của người dân Anh thời Trung cổ

Theo nghiên cứu, 2 bộ hài cốt được chôn cất trong nghĩa trang ở Anh vào thế kỷ 7 có tổ tiên là người Tây Phi thông qua kiểm tra, phân tích ADN.

Tâm Anh (theo Ancient Origins)
Trong nghiên cứu mới công bố trên tạp chí Antiquity, các nhà khảo cổ đã kiểm tra, phân tích ADN lấy từ 2 bộ hài cốt được chôn cất trong nghĩa trang ở Anh vào thế kỷ 7. Trong đó, một thi hài ở Updown (Kent) và hài cốt còn lại ở Worth Matravers (Dorset). Ảnh: Lilian Ladle, modified by Ceiridwen J. Edwards/Antiquity Publications Ltd.
Kết quả cho thấy 2 người dân thời Trung cổ trên có tổ tiên là người Tây Phi. Phát hiện này là bằng chứng di truyền đầu tiên kết nối nước Anh và châu Phi cận Sahara trong thời kỳ đầu Trung cổ. Ảnh: Lilian Ladle/Antiquity Publications Ltd.
Cụ thể, nhóm nghiên cứu xác định được hai cá nhân, trong đó, mỗi người được chôn cất ở nghĩa trang khác nhau nhưng sở hữu các dấu hiệu di truyền cho thấy ông bà đến từ Tây Phi. Ảnh: Sayer et al./ Antiquity Publications Ltd.
Nghiên cứu của các chuyên gia về nghĩa trang Updown ở Kent nằm gần trung tâm hoàng gia Finglesham, cho thấy mối liên hệ với các mạng lưới lục địa hùng mạnh. Trong khi đó, nghĩa địa cổ ở Worth Matravers, Dorset nằm ở ngoại vi ảnh hưởng của văn hóa Anglo-Saxon. Ảnh: Lilian Ladle.
"Kent luôn là cầu nối ảnh hưởng từ lục địa lân cận và điều này đặc biệt rõ rệt vào thế kỷ thứ 6 - thời kỳ có thể được gọi là "Giai đoạn Frankish" của Kent", Giáo sư Duncan Sayer từ Đại học Lancashire, tác giả chính của nghiên cứu Updown, giải thích. Ảnh: Lilian Ladle.
Giáo sư Dunca giải thích thêm Updown cũng nằm gần trung tâm hoàng gia Finglesham, cho thấy những kết nối này là một phần của mạng lưới hoàng gia rộng lớn hơn. Mặc dù cả 2 bộ hài cốt được nghiên cứu đều có ADN ty thể Bắc Âu nhưng phân tích nhiễm sắc thể thường của họ cho thấy dấu hiệu rõ ràng của tổ tiên không phải người châu Âu mà là ở Tây Phi. Ảnh: Illustration by Duncan Sayer et al.
Khám phá mới cho thấy sự pha trộn tổ tiên diễn ra gần đây chứ không phải sự pha trộn dân số từ thời cổ đại. Đồng thời, phát hiện này đặc biệt quan trọng vì nó chứng minh sự di chuyển và hôn nhân thực sự của con người, chứ không chỉ đơn thuần là trao đổi hàng hóa hay tư tưởng văn hóa. Ảnh: Lilian Ladle.
Ngôi mộ ở Updown có một số đồ tùy táng thú vị, gợi ý về những mối quan hệ đa dạng của cá nhân. Trong số đó, các chuyên gia tìm thấy một chiếc bình có thể được nhập khẩu từ xứ Gaul Frank và một chiếc thìa có thể ám chỉ đức tin với Cơ đốc giáo hoặc mối liên hệ với Đế chế Byzantine. Ảnh: Lilian Ladle.
Những hiện vật này kết hợp với bằng chứng về di truyền giúp các chuyên gia có cái nhìn đầy đủ hơn về cuộc sống của người dân và mạng lưới thương mại sâu rộng trong giai đoạn đầu thời Trung cổ. Ảnh: Sayer et al./ Antiquity Publications Ltd.
Điều khiến các chuyên gia dành nhiều sự chú ý là cả 2 cá nhân đều được chôn cất như thành viên tiêu biểu của cộng đồng. Điều này cho thấy họ là những cá nhân có địa vị quan trọng tại địa phương. Ảnh: Sayer et al./ Antiquity Publications Ltd.
Mời độc giả xem video: Hé lộ nền văn minh đã mất tích qua tàn tích khảo cổ.
#tổ tiên Tây Phi #phân tích di truyền ADN #hài cốt #nghĩa trang #thời Trung cổ

