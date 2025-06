Phạt công ty tổ chức dù lượn gây sự cố tại Hạ Long

Công ty TNHH Hi Sky Chí Linh bị xử phạt 21 triệu đồng do tổ chức hoạt động dù lượn không đảm bảo an toàn, sau sự cố húc vào du khách ở Bãi Cháy.