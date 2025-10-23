Hà Nội

Xã hội

Phạt chủ phương tiện, tiêu hủy lợn vận chuyển qua vùng có dịch ở Đà Nẵng

Lực lượng chức năng Đà Nẵng phát hiện, tiêu hủy 58 con lợn chở qua vùng dịch tả lợn Châu Phi, phạt chủ xe 4,5 triệu đồng.

Thanh Hà

Ngày 23/10, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Sơn Cẩm Hà (TP Đà Nẵng) cho biết, tổ công tác phòng chống dịch của xã vừa phát hiện xe tải biển kiểm soát 92C-206.68, do ông L.D.Q.P (SN 2000, trú xã Xuân Phú, TP Đà Nẵng) điều khiển, chở 58 con lợn lưu thông qua tuyến ĐT 614 – khu vực đang công bố dịch tả lợn Châu Phi.

Chủ xe là ông Võ Quang M. thừa nhận mua 9 con lợn tại xã Sơn Cẩm Hà, số còn lại vận chuyển từ nơi khác vào vùng dịch mà không có hướng dẫn của cơ quan thú y.

tieu-huy-heo.jpg
Chở lợn qua vùng dịch bệnh, chủ xe ở Đà Nẵng bị buộc tiêu hủy toàn bộ.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tham mưu UBND xã ra quyết định xử phạt hành chính chủ xe 4,5 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ 58 con lợn vi phạm.

Tính đến ngày 22/10, xã Sơn Cẩm Hà ghi nhận dịch tả lợn Châu Phi tại 18/20 thôn, với 1.581 con lợn bị chết, tiêu hủy (tổng trọng lượng hơn 81,6 tấn). Đây cũng là một trong số địa phương thiệt hại nặng nề nhất do dịch tả lợn Châu Phi tại TP Đà Nẵng.

Lãnh đạo UBND xã Sơn Cẩm Hà cho biết, các hành vi vận chuyển, buôn bán lợn qua vùng dịch sẽ bị xử lý nghiêm để ngăn chặn dịch lây lan, bảo vệ sản xuất và sức khỏe cộng đồng.

UBND xã Sơn Cẩm Hà khuyến cáo người dân không tự ý vận chuyển, buôn bán lợn và sản phẩm từ lợn ra khỏi vùng dịch. Các bộ phận chuyên môn của địa phương đang tiếp tục hướng dẫn người dân chủ động vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại; không sử dụng thức ăn thừa chưa qua xử lý nhiệt.

