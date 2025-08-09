Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Siêu tàu đánh chặn của Pháp được nâng cấp thành phương tiện không người lái

Quân sự

Siêu tàu đánh chặn của Pháp được nâng cấp thành phương tiện không người lái

CMN đã trình diễn thành công UHSI32 MkII, một biến thể không người lái của tàu đánh chặn HSI32, trên biển được trang bị hệ thống dẫn đường tự động Anschütz.

Tuệ Minh
Công ty Constructions Mécaniques de Normandie (CMN) đã tiến hành trình diễn một trong những tàu đánh chặn HSI32 Mk II của mình, được chuyển đổi để hoạt động như một tàu mặt nước không người lái (USV).
Công ty Constructions Mécaniques de Normandie (CMN) đã tiến hành trình diễn một trong những tàu đánh chặn HSI32 Mk II của mình, được chuyển đổi để hoạt động như một tàu mặt nước không người lái (USV).
Điều này bao gồm khả năng điều hướng tự động với khả năng tránh chướng ngại vật, chặn và hộ tống một chiếc thuyền đang di chuyển, và điều khiển từ xa từ một trạm chỉ huy trên đất liền, kết thúc bằng chuyến thăm trên tàu và chuyến đi trên biển để chứng minh tốc độ và khả năng cơ động của USV.
Điều này bao gồm khả năng điều hướng tự động với khả năng tránh chướng ngại vật, chặn và hộ tống một chiếc thuyền đang di chuyển, và điều khiển từ xa từ một trạm chỉ huy trên đất liền, kết thúc bằng chuyến thăm trên tàu và chuyến đi trên biển để chứng minh tốc độ và khả năng cơ động của USV.
CMN cho biết rằng dự án UHSI32 sử dụng cả phiên bản có người lái và không người lái. Trong buổi trình diễn trực tiếp, phiên bản không người lái đã được sử dụng.
CMN cho biết rằng dự án UHSI32 sử dụng cả phiên bản có người lái và không người lái. Trong buổi trình diễn trực tiếp, phiên bản không người lái đã được sử dụng.
Mặc dù CMN có HSI32 Mk III, nhưng phiên bản này khác với Mk II ở chỗ được bổ sung thêm tên lửa. Mặc dù phiên bản được sử dụng để trình diễn có trang bị bệ phóng tên lửa, nhưng buổi trình diễn được thực hiện mà không có tên lửa và do đó sử dụng biến thể Mk II, công ty cho biết.
Mặc dù CMN có HSI32 Mk III, nhưng phiên bản này khác với Mk II ở chỗ được bổ sung thêm tên lửa. Mặc dù phiên bản được sử dụng để trình diễn có trang bị bệ phóng tên lửa, nhưng buổi trình diễn được thực hiện mà không có tên lửa và do đó sử dụng biến thể Mk II, công ty cho biết.
UHSI32 Mk II có tổng chiều dài 32,2 m, mạn thuyền rộng 7 m, tốc độ tối đa 46 hải lý/giờ, phạm vi hoạt động 1.200 hải lý ở tốc độ 12 hải lý/giờ, thời gian hoạt động liên tục là bốn ngày, thân tàu và cấu trúc thượng tầng bằng nhôm.
UHSI32 Mk II có tổng chiều dài 32,2 m, mạn thuyền rộng 7 m, tốc độ tối đa 46 hải lý/giờ, phạm vi hoạt động 1.200 hải lý ở tốc độ 12 hải lý/giờ, thời gian hoạt động liên tục là bốn ngày, thân tàu và cấu trúc thượng tầng bằng nhôm.
Hệ thống chỉ huy và dẫn đường tự động của Anschütz tạo ra nhiều lợi thế mới trong hoạt động hải quân. Sử dụng các thành phần đã được chứng minh, sẵn có và được phê duyệt loại, hệ thống này cung cấp cho hải quân khả năng an toàn và bền vững hơn đối với các hệ thống không người lái, đồng thời vẫn duy trì được toàn quyền về công nghệ.
Hệ thống chỉ huy và dẫn đường tự động của Anschütz tạo ra nhiều lợi thế mới trong hoạt động hải quân. Sử dụng các thành phần đã được chứng minh, sẵn có và được phê duyệt loại, hệ thống này cung cấp cho hải quân khả năng an toàn và bền vững hơn đối với các hệ thống không người lái, đồng thời vẫn duy trì được toàn quyền về công nghệ.
Từ đó, Hải quân Pháp có thể mở rộng từ hệ thống hỗ trợ sang các giải pháp tự động hóa cao, từ giám sát và điều khiển tàu mặt nước không người lái (USV) sang các giải pháp tự động hóa cho tàu chiến lớn, hệ thống này mang lại giá trị mới trong nhiều tình huống ứng dụng khác nhau.
Từ đó, Hải quân Pháp có thể mở rộng từ hệ thống hỗ trợ sang các giải pháp tự động hóa cao, từ giám sát và điều khiển tàu mặt nước không người lái (USV) sang các giải pháp tự động hóa cho tàu chiến lớn, hệ thống này mang lại giá trị mới trong nhiều tình huống ứng dụng khác nhau.
Ngoài khả năng dẫn đường tự động, hệ thống còn cho phép thực hiện các nhiệm vụ khác nhau một cách linh hoạt và tự động, cũng như truyền tải và hợp nhất dữ liệu vào một bức tranh hoạt động chung. Bằng cách tích hợp các đơn vị khác nhau vào một mạng lưới các hệ thống tự động, tốc độ và hiệu quả của các hoạt động hàng hải có thể được cải thiện đáng kể.
Ngoài khả năng dẫn đường tự động, hệ thống còn cho phép thực hiện các nhiệm vụ khác nhau một cách linh hoạt và tự động, cũng như truyền tải và hợp nhất dữ liệu vào một bức tranh hoạt động chung. Bằng cách tích hợp các đơn vị khác nhau vào một mạng lưới các hệ thống tự động, tốc độ và hiệu quả của các hoạt động hàng hải có thể được cải thiện đáng kể.
Hệ thống cho phép các hoạt động ISR tự động hiệu quả cao, đặc biệt là bằng cách kết hợp nhiều đơn vị. Thông qua việc tích hợp các cảm biến quang điện tử tiên tiến và các cảm biến khác, các mô-đun nhiệm vụ chiến thuật xác định và phân loại các tiếp xúc và bất thường, tích hợp chúng theo thời gian thực thành một bức tranh hàng hải rõ ràng, chính xác và vận hành.
Hệ thống cho phép các hoạt động ISR tự động hiệu quả cao, đặc biệt là bằng cách kết hợp nhiều đơn vị. Thông qua việc tích hợp các cảm biến quang điện tử tiên tiến và các cảm biến khác, các mô-đun nhiệm vụ chiến thuật xác định và phân loại các tiếp xúc và bất thường, tích hợp chúng theo thời gian thực thành một bức tranh hàng hải rõ ràng, chính xác và vận hành.
Hệ thống tích hợp hệ thống sonar, cung cấp khả năng toàn diện để nhận dạng, phân loại và ghi lại các loại mìn và các bất thường khác trong một bức tranh chiến thuật chung. Điều này cho phép phát hiện các mối đe dọa tiềm ẩn dưới nước, thiết lập một khu vực hoạt động an toàn. Bao gồm cả khả năng rà mìn, phát hiện ngư lôi v.v..
Hệ thống tích hợp hệ thống sonar, cung cấp khả năng toàn diện để nhận dạng, phân loại và ghi lại các loại mìn và các bất thường khác trong một bức tranh chiến thuật chung. Điều này cho phép phát hiện các mối đe dọa tiềm ẩn dưới nước, thiết lập một khu vực hoạt động an toàn. Bao gồm cả khả năng rà mìn, phát hiện ngư lôi v.v..
Hiện tại Pháp đang vận hành hàng loạt tàu UHSI32 phiên bản có người lái trong lực lượng Bảo vệ bờ biển. Một biến thể khác cũng được xuất khẩu với khách hàng lớn nhất là UAE. Biến thể không người lái của tàu đánh chặn này được thử nghiệm thành công đánh dấu bước đột phá của USV đánh chặn thế hệ tiếp theo.
Hiện tại Pháp đang vận hành hàng loạt tàu UHSI32 phiên bản có người lái trong lực lượng Bảo vệ bờ biển. Một biến thể khác cũng được xuất khẩu với khách hàng lớn nhất là UAE. Biến thể không người lái của tàu đánh chặn này được thử nghiệm thành công đánh dấu bước đột phá của USV đánh chặn thế hệ tiếp theo.
Tàu đánh chặn UHSI32 MK II phiên bản không người lái trình diễn khả năng vận hành.
Tuệ Minh
Naval News
Link bài gốc Copy link
https://www.navalnews.com/naval-news/2025/07/cmn-and-anschutz-demonstrate-uhsi32-mkii-autonomous-vessel-in-france/
#tàu đánh chặn không người lái #USV hải quân Pháp #Hệ thống dẫn đường tự động Anschütz #CMN tàu USV #UHSI32 MkII #tàu mặt nước tự hành

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT