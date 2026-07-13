PHÂN BÓN CÀ MAU góp thêm một mái nhà chung cho bà con vifng cao LÀO CAI

Ở nhiều bản làng vùng cao, nhà văn hóa là nơi nhịp sống cộng đồng được gìn giữ qua năm tháng.

Mọi cuộc họp của thôn, những ngày hội văn hóa, các hoạt động của trẻ em hay những dịp bà con quây quần sau mùa vụ đều gắn với mái nhà chung ấy. Bền bỉ theo thời gian, nhà văn hóa trở thành nơi lưu giữ ký ức của bản làng, gìn giữ bản sắc văn hóa và vun đắp sự gắn kết giữa các thế hệ.

Ngày 11/7/2026, Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (Phân Bón Cà Mau) phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức Lễ khánh thành Nhà văn hóa thôn Seng Sui, xã Lùng Phình, tỉnh Lào Cai. Công trình được Tổng Công ty tài trợ toàn bộ với kinh phí 2 tỷ đồng trong khuôn khổ chương trình an sinh xã hội của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam).

Tham dự chương trình có ông Đỗ Chí Thanh – Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam; ông Lê Anh Chiến – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Petrovietnam; về phía PVCFC có ông Đặng Văn Đảo – Giám đốc Kinh doanh miền Bắc, cùng đại diện lãnh đạo tỉnh Lào Cai, xã Lùng Phình và các ban, ngành địa phương

Nhà văn hóa thôn Seng Sui chính thức được khánh thành và đưa vào phục vụ người dân

Nơi "giữ nhịp" cho đời sống văn hóa bản làng

Tại thôn Seng Sui - nơi đồng bào Mông và Tày chiếm đa số, cuộc sống vẫn rất khó khăn. Nhiều thanh niên rời quê hương đến các tỉnh vùng xuôi hoặc sang khu vực biên giới để mưu sinh, ở lại bản chủ yếu là người cao tuổi và trẻ em. Trong điều kiện ấy, nhà văn hóa trở thành nơi gắn kết cộng đồng, nơi diễn ra những cuộc họp của thôn bản, những ngày hội văn hóa, những buổi giao lưu văn nghệ sau mỗi mùa vụ hay những dịp trẻ em cùng nhau vui Trung thu. Từ những sinh hoạt bình dị ấy, phong tục, tập quán và bản sắc văn hóa của đồng bào tiếp tục được gìn giữ và trao truyền qua các thế hệ.

Niềm vui của bà con vì thế đến rất tự nhiên. Nhà văn hóa mới ngay khi vừa hoàn thành đã thường xuyên sáng đèn. Bà con trong bản tìm đến để hội họp, gặp gỡ, trẻ nhỏ ríu rít vui chơi ngoài khoảng sân mới. Không chờ đến ngày tổ chức khánh thành mới bước vào công trình, bởi với bà con nơi đây, đó là mái nhà chung mà họ đã mong đợi từ lâu.

Nhà văn hóa trước đây bị ảnh hưởng bởi sạt lở và lũ cuốn. Mỗi mùa mưa đến, nỗi lo về sự an toàn của công trình lại hiện hữu. Nhà văn hóa mới được xây dựng trên vị trí cao hơn, bảo đảm điều kiện sinh hoạt lâu dài và an toàn hơn cho cộng đồng trong bối cảnh địa phương thường xuyên chịu tác động của thiên tai.

Ông Đặng Văn Đảo, Giám đốc Kinh doanh miền Bắc PVCFC, phát biểu tại Lễ khánh thành, nhấn mạnh ý nghĩa của những công trình ASXH trong việc đồng hành cùng địa phương nâng cao chất lượng cuộc sống

Lan tỏa giá trị bền vững từ những công trình an sinh

Lễ khánh thành Nhà văn hóa Seng Sui cũng mở ra bức tranh rộng hơn về những hoạt động an sinh xã hội mà Phân Bón Cà Mau đang triển khai tại Lào Cai.

Cùng với lễ khánh thành công trình, Tổng công ty bàn giao các hạng mục cải tạo Trường Mầm non số 1 Lùng Thẩn với tổng kinh phí hỗ trợ 300 triệu đồng thuộc chương trình "Chung tay vì trẻ em vùng cao". Nguồn kinh phí được sử dụng để nâng cấp khu vực bếp ăn và bổ sung cơ sở vật chất, góp phần cải thiện điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ. Ngôi trường hiện là nơi học tập của nhiều em nhỏ vùng cao, trong đó có nhiều em phải ở lại trường cả tuần do nhà xa và điều kiện đi lại còn nhiều khó khăn. Những hạng mục được đầu tư sẽ góp phần tạo điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn để các em yên tâm đến trường mỗi ngày.

Phân Bón Cà Mau trao kinh phí hỗ trợ xây dựng Nhà văn hóa thôn Seng Sui và chương trình “Chung tay vì trẻ em vùng cao”

Từ những căn bếp của trường học đến mái nhà chung của bản làng, các công trình được triển khai này đều hướng đến những nhu cầu rất gần gũi trong đời sống của người dân. Trẻ em có thêm những bữa ăn bảo đảm dinh dưỡng, có điều kiện học tập tốt hơn. Cộng đồng có thêm một không gian an toàn để gặp gỡ, tổ chức các hoạt động chung và gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống. Mỗi hạng mục có quy mô khác nhau, song đều góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của địa phương.

Trong nhiều năm qua, Phân Bón Cà Mau luôn kiên trì triển khai các chương trình an sinh xã hội trên khắp cả nước, tập trung vào những lĩnh vực gắn trực tiếp với đời sống người dân như giáo dục, hạ tầng dân sinh và phát triển cộng đồng. Mỗi công trình được lựa chọn đều xuất phát từ nhu cầu thực tế của địa phương, hướng tới hiệu quả lâu dài. Những điều tưởng chừng đơn giản đó sẽ bồi đắp giá trị từng ngày, góp phần tạo nên sức sống cho cộng đồng và mở ra điều kiện tốt đẹp hơn cho các thế hệ mai sau.

Rồi đây, Giữa núi rừng Tây Bắc ấy, nhà văn hóa mới sẽ tiếp tục sáng đèn trong những cuộc họp của bản, chứng kiến thêm nhiều ngày hội đoàn kết, nhiều mùa Trung thu của trẻ nhỏ, nhiều ngày hội văn hóa và những cuộc sum họp của bà con sau mỗi vụ mùa. Theo năm tháng, công trình ấy sẽ mãi hiện diện và trở thành nơi lưu giữ ký ức, bản sắc và sự gắn kết của cả một cộng đồng.