Phân biệt hội chứng 'con tim tan vỡ' và đau tim thông thường

Các nhà nghiên cứu đã phát triển thang điểm BioTAK xác định một số dấu ấn sinh học trong máu để chẩn đoán hội chứng Takotsubo (con tim tan vỡ) với độ chính xác gần 90%.

Hội chứng Takotsubo "con tim tan vỡ" là một bệnh tim cấp tính thường gặp do tang gia, chia tay, cãi vã, sợ hãi cực độ hoặc thậm chí là niềm vui quá mức. Người mắc hội chứng Takotsubo có thể đột ngột bị đau ngực, kết quả điện tâm đồ bất thường và nồng độ men tim tăng cao, rất giống với một cơn đau tim.

Rất khó phân biệt hội chứng cấp tính "con tim tan vỡ" với bệnh tim thông thường.

Điểm khác biệt chính là hội chứng Takotsubo không liên quan đến tắc nghẽn động mạch vành. Vì hai tình trạng này thoạt nhìn có vẻ gần như giống hệt nhau, nhiều bệnh nhân phải trải qua thủ thuật thông tim xâm lấn tốn kém trước khi bác sĩ có thể xác định nguyên nhân gây ra các triệu chứng của họ.

Một nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế thuộc Trường đại học Zurich và Greifswald, đã phát triển và kiểm định một hệ thống chấm điểm chẩn đoán được thiết kế để xác định hội chứng Takotsubo trước khi thực hiện thông tim.

Công cụ mới, được gọi là điểm BioTAK, sử dụng trí tuệ nhân tạo để xác định một số dấu ấn sinh học trong máu liên quan đến các quá trình khác nhau trong hệ tim mạch.

Các nhà nghiên cứu xây dựng hệ thống điểm BioTAK để điều tra, phân biệt.

Trong một nhóm thẩm định độc lập gồm gần 1.800 bệnh nhân, điểm số BioTAK đã xác định hội chứng Takotsubo với độ chính xác gần 90%.

Ngoài giá trị chẩn đoán tiềm năng, thang điểm BioTAK còn cung cấp thông tin mới về sinh học của hội chứng "con tim tan vỡ". Hai dấu ấn sinh học mới được xác định trong thang điểm này chỉ ra vai trò quan trọng của cái gọi là trục não-tim và cho thấy tình trạng này phát triển thông qua các cơ chế tách biệt với xơ vữa động mạch.

Một trong hai loại protein giúp kích hoạt một loạt các neuropeptide liên quan đến phản ứng căng thẳng, lo âu, trương lực mạch máu và hoạt động của hệ thần kinh tự chủ.

Loại protein còn lại có liên quan đến sự ổn định của các mảng xơ vữa động mạch. Khi kết hợp lại, hai dấu ấn sinh học này cho thấy một mô hình sinh học khác biệt về cơ bản so với mô hình thường thấy trong một cơn đau tim điển hình.

Tình trạng xở vữa động mạch phát triển thông qua các cơ chế tách biệt với Takotsubo.

TS Thomas Lüscher thuộc Viện Tim và Phổi Quốc gia tại Đại học Hoàng gia London, đồng tác giả, giải thích thêm: "Bằng cách nắm bắt các con đường truyền tín hiệu liên quan đến phản ứng căng thẳng, rối loạn chức năng tim và sự ổn định mảng bám, chỉ số BioTAK chuyển đổi các cơ chế bệnh lý phức tạp thành một công cụ chẩn đoán thiết thực".

Các nhà nghiên cứu cho rằng điểm BioTAK có thể trở thành một công cụ hữu ích bổ sung cho việc đánh giá khẩn cấp ban đầu các bệnh nhân nghi ngờ mắc hội chứng mạch vành cấp tính.

Điểm BioTAK có thể giúp hướng dẫn các thủ tục chẩn đoán hiệu quả hơn và tránh các xét nghiệm xâm lấn không cần thiết ở một số bệnh nhân nhất định. Nhóm nghiên cứu hướng đến việc bổ sung điểm BioTAK vào quy trình chăm sóc lâm sàng thường quy có thể cải thiện việc chẩn đoán và điều trị hội chứng Takotsubo hay không.