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Phạm Hoàng Thu Uyên dự Miss Earth 2026, cơ hội tiến sâu ra sao?

Phạm Hoàng Thu Uyên bước vào Miss Earth 2026 với nhiều kỳ vọng nhưng cũng không ít áp lực.

Thu Cúc (tổng hợp)

Phạm Hoàng Thu Uyên sẽ đại diện Việt Nam tham dự Miss Earth 2026. Theo Tiền Phong, cô tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh, Trường Đại học FPT, cao 1m7, sở hữu số đo ba vòng 84-61-94 cm và hiện làm việc trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sắc đẹp.

Trước khi được trao cơ hội chinh chiến quốc tế, Thu Uyên từng lọt top 16 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 và giành danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2024.

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Phạm Hoàng Thu Uyên sẽ tham dự Miss Earth 2026. Ảnh: Tiền Phong.

Người đẹp cho biết điều khiến cô trăn trở nhất không phải là thành tích mà là trách nhiệm khi mang dải sash Việt Nam đến đấu trường sắc đẹp quốc tế. Cô mong muốn giới thiệu hình ảnh một đất nước giàu bản sắc văn hóa, năng động và hội nhập.

Sau thành tích Miss Earth Water 2025 của Trịnh Mỹ Anh, Thu Uyên thừa nhận có phần áp lực nhưng xem đó là động lực để nỗ lực hơn. Cô coi hành trình của đàn chị là nguồn cảm hứng để tiếp nối những dấu ấn mà Việt Nam đã tạo dựng tại Miss Earth, đồng thời hy vọng nhận được thêm kinh nghiệm trong quá trình chuẩn bị.

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Ảnh: FB Thu Uyên.

Thu Uyên đang tập trung hoàn thiện kỹ năng trình diễn, nâng cao khả năng ngoại ngữ và phát triển dự án môi trường - một trong những tiêu chí quan trọng của cuộc thi. Hiện tại, không ít đối thủ đáng gờm của Thu Uyên đã lộ diện.

Theo GMA News Online, Rina Andrea Delos Santos sẽ đại diện Philippines tại Miss Earth 2026 sau khi vượt qua 31 thí sinh để đăng quang Miss Philippines Earth 2026.

Người đẹp 26 tuổi tốt nghiệp xuất sắc ngành Công nghệ Y tế tại Đại học Far Eastern ở Manila và được cấp chứng chỉ hành nghề kỹ thuật viên y tế từ năm 2023. Sau đó, cô chuyển hướng sang phát triển du lịch bền vững và trở thành hướng dẫn viên du lịch cộng đồng.

Theo Vizion Plus, Enxhi Sterkaj được chọn làm đại diện Albania tại Miss Earth 2026 sau cuộc thi Miss Shqipëria 2026. Cô được đánh giá là một trong những ứng viên nổi bật của khu vực châu Âu.

Trong khi đó, Miss Earth USA cho biết Gia Soleil Espinosa, 21 tuổi, đến từ bang Texas, sẽ là đại diện của Mỹ. Với nền tảng từ một cuộc thi quốc gia có tính cạnh tranh cao, cô được kỳ vọng sẽ là gương mặt đáng chú ý của mùa giải.

So với nhiều đại diện Việt Nam trong những năm gần đây, Phạm Hoàng Thu Uyên có lợi thế về học vấn, kinh nghiệm thi sắc đẹp và quá trình tham gia các hoạt động cộng đồng.

Dẫu vậy, Miss Earth là sân chơi đề cao dự án môi trường, khả năng hùng biện và sự thể hiện xuyên suốt hành trình dự thi. Trong bối cảnh nhiều quốc gia đã công bố những ứng viên có hồ sơ nổi bật, cuộc cạnh tranh năm nay được dự báo sẽ rất quyết liệt.

Nếu phát huy tốt những lợi thế sẵn có và giữ vững phong độ ở các phần thi quan trọng, Thu Uyên được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn tại Miss Earth 2026.

Mời quý độc giả xem video:"Lan tỏa dự án nhân ái trong những cuộc thi nhan sắc". Nguồn VTV
#Miss Earth 2026 #Phạm Hoàng Thu Uyên #Việt Nam #sắc đẹp #môi trường #Hoa hậu quốc tế

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