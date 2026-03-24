Tân Nhàn tự hào khi học trò đạt giải nhất cuộc thi âm nhạc quốc tế

Từ ngày 21-28/3, tại Kumamoto, Nhật Bản đã diễn ra cuộc thi âm nhạc Kyushu Music Competition lần thứ 28 năm 2026. Đây là một cuộc thi âm nhạc quốc tế lớn, uy tín có lịch sử 28 năm tổ chức, tìm kiếm và vinh danh các tài năng âm nhạc trên thế giới, bao gồm hai nội dung thi là nhạc cụ và thanh nhạc.

Đoàn Việt Nam có sự góp mặt của 10 sinh viên xuất sắc đến từ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, ở các độ tuổi từ phổ thông cơ sở đến sau đại học, tranh tài ở hai bộ môn Thanh nhạc và Piano với các bảng: Thanh nhạc cổ điển, Thanh nhạc nhạc phim; Piano cổ điển và Piano jazz.

Dương Ngọc Ánh giành giải nhất

Kết quả, tại nội dung thi thanh nhạc diễn ra từ 21-24/3 đoàn Việt Nam đã xuất sắc giành được những giải thưởng cao nhất của cuộc thi. Các giải thưởng đạt được gồm: 1 giải Nhất (là giải thưởng xuất sắc nhất và lớn nhất của cuộc thi đối với bộ môn thanh nhạc) thuộc về thí sinh Dương Ngọc Ánh; 1 giải Đặc biệt (là giải thưởng lớn thứ hai sau giải Nhất) thuộc về thí sinh Trần Thị Vân Anh; 1 giải Đồng thuộc về thí sinh Lê Khánh Chi và 1 giải Khuyến khích thuộc về thí sinh Nguyễn Minh Phương.

Ca sĩ Tân Nhàn và Dương Ngọc Ánh. Ảnh: NVCC

Dương Ngọc Ánh - thí sinh giành giải Nhất bảng Nghệ sĩ hiện đang là học viên cao học năm 1 tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam do Phó giáo sư, Tiến sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú (PGS.TS.NSƯT) Tân Nhàn hướng dẫn. Sở hữu ngoại hình xinh đẹp, sáng sân khấu cùng kỹ thuật thanh nhạc tốt đã được rèn luyện, khẳng định từ quá trình học tập, Dương Ngọc Ánh dự thi với tác phẩm “Les oiseaux dans la charmille - Jacques Offenbach” nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả quốc tế và được ban giám khảo đánh giá cao.

Xúc động khi giành giải cao nhất ở nội dung Thanh nhạc, Dương Ngọc Ánh bày tỏ đây không chỉ là thành quả của riêng cô mà còn là kết quả của cả một hành trình được học hỏi và dìu dắt từ Ths, nghệ sĩ Đào Tố Loan và PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn.

Dương Ngọc Ánh tiết lộ, Kyushu Music cũng là cuộc thi quốc tế đầu tiên mà cô tham gia, lại thi ở bảng nghệ sĩ nên không tránh được áp lực, căng thẳng vì sợ mình chưa chuẩn bị đủ tốt. Nhưng nhờ sự động viên từ gia đình và đặc biệt là định hướng từ PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn, cô dần lấy lại được sự tự tin, vững tinh thần, thể hiện tốt và giành chiến thắng.

PGS.TS Tân Nhàn chụp ảnh cùng Lê Khánh Chi và Dương Ngọc Ánh. Ảnh: NVCC

“Để giành được giải thưởng này, ngoài những nỗ lực rèn luyện mỗi ngày thì em thực sự may mắn là luôn có cô Tân Nhàn đồng hành và hướng dẫn rất tận tình. Cô không chỉ giúp em chỉnh sửa kỹ thuật mà còn định hướng cách xử lý âm nhạc sâu sắc và chuyên nghiệp hơn. Chính sự dìu dắt của cô là nền tảng quan trọng giúp em tự tin và vững vàng hơn khi bước vào cuộc thi.

Bên cạnh đó, em cũng nhận được rất nhiều sự hỗ trợ, góp ý và động viên từ những anh chị, thầy cô thân thiết xung quanh trong suốt quá trình chuẩn bị. Em thật sự biết ơn gia đình, các thầy cô và những người đã luôn âm thầm giúp đỡ, đồng hành với em từ những ngày đầu chập chững học nhạc cho đến hôm nay”, Dương Ngọc Ánh chia sẻ.

Các giải thưởng ở bảng sinh viên như Giải Đặc biệt của Trần Thị Vân Anh, sinh viên năm thứ nhất Đại học Thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam hiện đang là sinh viên dưới sự hướng dẫn của NSƯT Lan Anh; hai thí sinh Lê Khánh Chi (ĐH Thanh nhạc 1) giành giải Đồng, và Nguyễn Minh Phương (ĐH Thanh nhạc 3) giành giải Khuyến khích là sinh viên dưới sự hướng dẫn của PGS.TS NSƯT Tân Nhàn. Thành công tại cuộc thi đã cho thấy những nỗ lực không ngừng để “ra biển lớn” của các thế hệ sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Có mặt theo dõi cuộc thi tại Nhật Bản, Trưởng Khoa nghệ thuật Đại học Sư phạm Hà Nội, TS. Ca sĩ Sao mai Thu Hà nhận định, đại diện Việt Nam tham dự nội dung thanh nhạc của cuộc thi này đều là các bạn có giọng hát nổi trội, kỹ thuật tốt. Phần thể hiện tại các bảng thi đều chỉn chu cả về về mặt âm nhạc, kỹ thuật và cảm xúc.

“Kyushu là cuộc thi âm nhạc quốc tế nổi tiếng, uy tín, được giới chuyên môn đánh giá cao, nên hằng năm tôi đều theo dõi. Năm nay, tôi đặc biệt sang Nhật để xem trực tiếp. Đối với cuộc thi năm nay, tôi nhận thấy rằng so với quốc tế, trình độ của thí sinh Việt Nam không hề thua kém, mà còn có phần chỉn chu, kỹ lưỡng hơn trong phần thi của mình.

Từ việc lựa chọn tác phẩm, độ khó cũng như trang phục trình diễn…, tất cả đều thể hiện sự nghiêm túc và cầu thị của các em trong cuộc thi. Đây là điều khiến tôi cảm thấy rất tự hào về các thế hệ học sinh, sinh viên nghệ thuật của Việt Nam khi tranh tài tại các cuộc thi âm nhạc quốc tế”, Thu Hà nói.

Các sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã nỗ lực hết mình tại cuộc thi. Ảnh: NVCC

Tân Nhàn tự hào về học trò

Trực tiếp đưa các học trò sang Nhật Bản tham dự cuộc thi, PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn, Trưởng khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, cho biết dù học trò đã giành được các giải cao, mang lại niềm tự hào cho đoàn Việt Nam, nhưng kết quả chung lần này vẫn chưa thực sự như mong đợi và mục tiêu đề ra. Theo PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn, các cô trò đã có thời gian chuẩn bị và tập luyện rất tích cực trước khi lên đường dự thi, đồng thời đặt mục tiêu giành nhiều giải cao hơn nữa cho toàn đoàn.

“Tuy nhiên, tôi thực sự rất tự hào và hãnh diện về các học trò của mình cũng như các sinh viên trong Khoa Thanh nhạc đã thể hiện vô cùng xuất sắc trên sân khấu cuộc thi, vượt trội so với đông đảo thí sinh đến từ các quốc gia khác. Các em rất tài năng và nỗ lực đem vinh quang về cho nước nhà. Khoảnh khắc nghe hai chữ Việt Nam được xướng lên trên sân khấu của một cuộc thi âm nhạc lớn như Kyushu Music Competition thật xúc động và hạnh phúc.

Tôi hy vọng với những thành công bước đầu trong chặng đường nghệ thuật này, các em sẽ không ngừng nỗ lực hơn nữa để trở thành những nghệ sĩ thực thụ trong lĩnh vực âm nhạc cổ điển thính phòng của Việt Nam, sánh vai với bạn bè quốc tế, tiệm cận với âm nhạc hàn lâm thế giới”, PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn bày tỏ.

Tân Nhàn cùng các thí sinh Khoa Thanh nhạc xuất sắc giành giải thưởng. Ảnh: NVCC

Ở các mùa thi trước của Kyushu Music, Tân Nhàn cũng đã có nhiều học trò xuất sắc giành các giải cao như Lại Thị Hương Ly - giải Nhì năm 2018; Nguyễn Thị Yến Linh - giải Đặc biệt năm 2024; Phạm Thùy Linh - giải Xuất sắc năm 2024; Lê Thị Tuyết Ánh - giải Vàng năm 2024.